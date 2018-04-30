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Луи Армстронг был бы доволен: топ-5 мест, где лучше всего послушать джаз

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Классические и авангардные, танцевальные и экспериментальные – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, куда стоит наведаться любителям джаза.

Филармония Джазовой Музыки

 

Петербургская джазовая филармония, открытая в 1989 году мультиинструменталистом и композитором Давидом Голощекиным, известна далеко за пределами Северной столицы. Здесь выступали такие звезды как Эдди Гомез и Унитон Марисалис.

Выступления в филармонии сродни театральному представлению. Практически каждый концерт, которые здесь начинаются в одно время, предваряет лекция Владимира Фейертага – одного из лучших джазовых литераторов и критиков.

В этом месте все создано для вдумчивого слушателя, который либо уже приобщился к традициям этого места, либо хочет это сделать. Играют в филармонии академический джаз, музыку старой школы. В зале стоят уютные столики, куда можно заказать легкие закуски.

Группа «ВКонтакте»

Где: Загородный проспект, 27

Когда: концерты играют каждый день, начало в 19:00

Сколько: от 600 до 2000 рублей

Фото: vk.com/jazz_hall


Дом-7

 

Уютный бар на набережной канала Грибоедова, откуда открывается роскошный вид на Спас-на-Крови, уже давном стал важным элементом джазовой жизни Петербурга. Оно успешно объединяет молодых и взрослых, туристов и завсегдатаев.

Здесь есть увлекательные ночные джемы и насыщенная концертная программа, которая практически никогда не повторяется. В Доме-7 непредвзято относятся к танцам, проводятся свинг-вечеринки два-три раза в неделю.

Опытные танцоры-любители съезжаются сюда со всего города. Бывает так, что пара танцует в центре зала, а публика выстраивается кругом, наблюдая за ней.

Группа «ВКонтакте»

Где: набережная канала Грибоедова, 7

Когда: каждый день концерты проходят в две смены – в 21:00 и в 23:30.

Сколько: вход бесплатный

Фото: vk.com/dom_7
 

Джаз-бар The Hat

 

Этот бар основал лидер Billy's Band Билли Новик. Заведение, стены которого окрашены зеленым цветом, входит в топ-150 лучших джазовых мест мира по версии Downbeat за 2013 год (доска висит над фортепиано).

«Сюда заходят разгоряченные люди после работы или культурно разгоряченные – после театров, официозных мероприятий, чтобы расслабиться. Здесь есть свои постоянные гости, множество случайных и полуслучайных людей – от туристов-зевак, которых привлекли звуки музыки, до тех, кто, прослышав о джазовом буме в Петербурге, приходит «в бар солиста Billy’s Band» просто посмотреть», – рассказывает Новик.

Он добавляет, что The Hat – приют для потерянной души, жаждущей арт-атмосферы, простых алкогольных радостей и джаза. Джемы случаются здесь каждую ночь, семь дней в неделю. Столиков в заведении нет, бронирования тоже. За барной стойкой наливают крепкий алкоголь и коктейли.

Группа «ВКонтакте»

Где: улица Белинского, 9

Когда: концерты каждый день с 19:00 до 03:00 (по выходным до 06:00)

Сколько: вход бесплатный, по выходным депозитный – 200 рублей.

Фото: vk.com/thehatbar
 

Джаз-клуб JFC

 

Главная ценность в JFC – это музыка, связанная с джазом. Здесь играют не только популярные мелодии, но и поддаются эксперименту. В частности, можно услышать авангард, рок-н-ролл, фанк, этнику и эйсид-джаз.

Расположился клуб во двориках на Шпалерной улице. Есть столики, бар и закуски по низким ценам. Обстановка весьма спартанская, клуб украшают декоративные кирпичные стены. Публика здесь в основном своя, благодаря компактности JFC, устанавливается наболее близкий контакт между музыкантом и зрителем.

Людям, которые только собираются познакомиться с джазом, может быть сложновато, однако было бы желание. Двери клуба закрываются через час после окончания выступления.

Группа «ВКонтакте»

Где: Шпалерная улица, 33

Когда: концерты каждый день, начало в 20:00

Сколько: вход по билетам – от 300 до 1000 рублей

Фото: vk.com/club235459
 

Красный лис

 

Это антуражное место назвали в честь трубача Henry «Red» Allen. Сюда Обычно сюда ходят местные, но будут рады и туристу. Здешняя атмосфера передает Америку 1920-х годов, когда алкоголь был вне закона, а джаз становился лучшей музыкой в стране. В это время на рынок ворвались «чарльстон», «линди-хоп», «свинг». 

Незнакомому с джазовой культурой человеку может показаться странным, когда четыре человека на сцене играют для пяти посетителей. Однако те, кто в теме, понимают, что люди играют не для ушей, а служат своему искусству. К слову, играют они чистый джаз без звукоусиления.

«Любите джаз? Приходите. Не любите? Все равно приходите. Для тех, кто любит погорячее...! Отличная живая музыка. Приятные люди. Чего еще надо для счастья?» – говорится на официальной странице группы «ВКонтакте».

Группа «ВКонтакте»

Где: улица Маяковского, 50

Когда: концерты каждый день в 20:00

Сколько: вход 200 рублей

Фото: vk.com/club257207

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