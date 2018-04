Где остановиться на ЧМ-2018: топ самых интересных отелей Петербурга

Для экономных: капсульный отель InBox

Капсульный отель InBox расположен в историческом центре Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская», Летнего сада, Русского музея, Михайловского замка и Марсова поля. К услугам гостей номера-капсулы с общей ванной комнатой.

Гости также могут выбрать традиционные номера, оснащенные телевизором с плоским экраном. В отеле InBox есть общая кухня. В окрестностях работает множество ресторанов, кафе и магазинов. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации.

Прогулка от отеля InBox до Невского проспекта и станции метро «Гостиный двор» займет 17 минут. До Московского железнодорожного вокзала можно доехать за 15 минут. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 22 км.

Официальный сайт

Где: улица Моховая, 27-29

Сколько: от 570 рублей за одноместную капсулу

Фото: vk.com/inbox_spb

Для музыкальных: арт-отель «Рахманинов»

Арт-отель «Рахманинов» расположен в бывшей коммунальной квартире на Казанской улице, где в свое время проживал великий композитор. Самый дорогой номер в отеле – «Рахманинов-сьют» – как раз его бывшая комната. С момента отъезда композитора здесь ничего не меняли, даже оставили те же обои и паркет.

Остальные номера также оформлены в духе времени: антикварная мебель, картины, книги и аксессуары. Всего в «Рахманинов»25 номеров.

На пятилетие отеля группа петербургских художников расписала двери номеров на тему музыки Рахманинова. Как рассказывает персонал, некоторые гости отеля выбирают себе номер в зависимости от того, кто его расписал.

Официальный сайт

Где: Казанская улица, 5

Сколько: от 3900 рублей

Фото: vk.com/hotelrachmaninov

Для тех, кто хочет любви: All you need is Hostel

Некогда Beatles рассказали, что все, что тебе нужно, – это любовь. Создатели хостела All you need is Hostel считают, что вы влюбитесь в их апартаменты. И действительно, хостел находится в центральной части города на улице Рубинштейна. Недалеко – Невский проспект и Московский вокзал, набережная реки Фонтанки и Казанский собор.

Варианты по расселению следующие: двухместный номер с одной кроватью, общие номера по шесть или двенадцать мест. Интерьер, как вы уже поняли, посвящен легендарному коллективу из Ливерпуля. Стоит обратить внимание на рисунки на стенах, чтобы понять: в этом небольшом хостеле живет музыка.

Комнаты небольшие, но чистые и уютные. В стоимость проживания входит пользование кухней и бытовыми приборами, чай, кофе, телевизор, интернет, музыкальные инструменты, прачечная. Допускается проживание детей любого возраста.

Стоимость проживания стартует от 650 рублей за сутки с человека. Заезд с 14:00, отъезд до 12:00, клиенты обслуживаются на русском и английском языках.

Группа «ВКонтакте»

Где: улица Рубинштейна, 6

Сколько: от 650 рублей за сутки

Фото: vk.com/allyouneedishostel

Для тех, кто исповедует принцип «цена-качество»: мини-отель Alexander House

Гостиница Alexander House находится в здании на Крюковом канале, построенном в начале XIX века для зажиточного городского купца. Во время реконструкции здания особое внимание было уделено сохранению духа той эпохи.

Каждая из 19 комнат мини-отеля имеет свой неповторимый стиль, в каждой комнате есть спутниковое телевидение, телефон и высокоскоростная линия доступа в Интернет, в том числе и Wi-Fi. Из комнат открываются прекрасные виды на Фонтанку, Никольский и Троицкий соборы.

Не случайно именно этот отель включили в очень престижный международный рейтинг Small Luxury Hotels of the World («Лучшие мини-отели мира класса люкс»). Членство в клубе SLH – показатель высочайших стандартов в оказании услуг гостеприимства. Это своего рода «звезда Мишлен» для отелей.

Официальный сайт

Где: набережная Крюкова Канала, 27

Сколько: от 6,5 тыс. рублей

Фото: vk.com/alexanderhousespb

Для невероятно богатых: королевский люкс в отеле «Коринтия»

Королевский Люкс (Royal Suite) площадью 270 кв. метров поразит своим величием даже самых взыскательных гостей. Будучи объединенным с соседними люксами, этот великолепный номер с тщательно продуманным дизайном включают в себя до трех просторных спален с роскошной королевской кроватью в каждой из них.

Каждая спальня имеет ванную комнату, гардеробную и гостиную непревзойденного комфорта, которую также можно использовать в качестве кабинета. В номере имеется полностью оборудованная кухня с чайной и кофейной станцией.

Завораживающий вид с балкона на Невский проспект окончательно убедит вас в том, что вы находитесь в без преувеличения королевских апартаментах в самом сердце Петербурга. Гостям этого роскошного номера предоставляется комплиментарный доступ в Гостиную представительского класса (Executive Club Lounge) с уникальным видом на Невский проспект.

Здесь вы сможете насладиться завтраком «шведский стол», а также закусками и безалкогольными напитками в течение всего дня, проводя время за чтением международной и местной прессы. Алкогольные напитки подаются с 18:00 до 21:00. При желании можно бесплатно воспользоваться компьютерами, которые находятся в представительной гостиной.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 57

Сколько: 571 тыс. рублей за ночь

Фото: c официального сайта отеля Сorinthia