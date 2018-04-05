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Когда не сидится на месте: топ-6 мест, куда стоит заглянуть этой весной

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© Фото: Instagram / @trustdevelopment

Темы дня

Парки, крыши, мистические улочки и загадочные дворы-колодцы – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие экскурсии начала апреля, когда в Северную столицу пришло настоящее тепло.

Прогулки по крышам

 

Пора просыпаться и разглядеть городские красоты с высоты птичьего полета. Вашему взгляду откроются прекрасные ракурсы на Никольский, Троицкий и Исаакиевский соборы, Хоральную синагогу, две сцены Мариинского театра, Консерваторию и многое другое.

За полтора часа вы посетите 2 крыши, которые позволяют увидеть город во всех его проявлениях. Оба маршрута оснащены специальными смотровыми площадками с ограждением, по всем нормам МЧС и ГОСТам, также есть лифт на последний этаж.

Гиды же расскажут вам увлекательные истории и откроют все тайны и «интересности» о зданиях, вид на которые откроется с высоты.

Официальный сайт

Что: прогулки по крышам

Где: набережная реки Фонтанки, рядом с Александринским театром

Когда: в любой день, записаться можно на 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Сколько: 700 рублей, нужна предварительная запись

Фото: vk.com/roofing
 

Знаки мистического Петербурга

 

Авторская экскурсия от кандидата педагогических наук Константина Англинова раскроет вам мистические знаки Петербурга, заставив забыть о том, чему учили в школе. Желающим представится не только возможность увидеть и услышать малоизвестные и малоизученные аспекты истории Северной столицы и России, но и удостовериться в наличии тонких нитей тайных связей нашего прошлого и современности.

В ходе экскурсии вы посетите «Треугольник Смерти», «Квартал призраков-двойников», «Меридиан Зеро». Перед Вами раскроются тайные силы и знаки Памятников Петру Великому, Александру Суворову, Атлантов, Сфинксов. Вы узнаете, где живут эхо, русалки, кикиморы; правду о мертвой царевне, Лукоморье, домике папы Карло, града Китиже. Вишенкой на торте станет визит в самое намоленное и чертовски мистическое место города на Неве.

Группа «ВКонтакте»

Что: мистический Петербург

Где: встреча у дома 4 на площади Искусств

Когда: 7 апреля в 12:30

Сколько: 800 рублей для взрослых, 600 – для льготных категорий граждан (нужна предварительная запись в группе «ВКонтакте»)

Фото: vk.com/event36781500
 

Неформальная экскурсия по Петербургу

 

Жизнь Петербурге на заканчивается за блистательными парадными фасадами. Наоборот, нередко все самое увлекательное и любопытное происходит в мрачноватых дворах-колодцах и узких второстепенных улочках.

Здесь бывает грязно, доносятся ароматы помойки, отваливается штукатурка и встречаются пьяницы. Но именно в таких невзрачных местах экскурсовод Сергей Гончаров, автор книги «Неформальный путеводитель по жизни в Петербурге», откроет вам истинные жемчужины культурной жизни Северной столицы.

Во время экскурсии можно посетить уникальные арт-центры и места, описанные Довлатовым. В ходе экскурсии вы узнаете, чем живут местные жители, о чем говорят, как развлекаются. Конечно, не обойдется и без забавных анекдотических историй и баек.

Группа «ВКонтакте»

Где: встреча под аркой Лиговского проспекта, 47

Когда: 7 апреля в 17:00

Почему: петербургский андерграунд во всей своей красе

Сколько: 700 рублей, нужна предварительная запись

Фото: vk.com/neformal_piter
 

Мраморный каньон «Рускеала»

 

В выходные грех не выбраться в одно из самых красивых мест России по версии британского журнала Guardian. Всего в нескольких часах езды от Петербурга вас ожидают захватывающие карельские пейзажи, интересные экскурсии, свежий воздух, подземное озеро и пещеры и гроты невероятной красоты.

Мраморный каньон «Рускеала» стал разрабатываться еще в XVII веке. Работы в те времена вели шведы. Добытый мрамор использовали для возведения фундаментов и для того, чтобы изготовить строительную известь. На мраморный каньон «Рускеала» обратили особое внимание в XIX веке, когда в Петербурге и его окрестностях стали возводить дворцы и соборы.

Ценный камень, добытый в этих местах, высоко ценился архитекторами. Мраморные плиты использовали для украшения своих зданий Монферран и Ринальди. Этим великолепным камнем был облицован Казанский и Исаакиевские соборы, Михайловский замок. В советское время мрамор из Рускеалы использовали для облицовки станций метро, таких как «Ладожская» или «Приморская».

Официальный сайт

Что: невероятно красивый мраморный каньон

Где: Карелия, поселок Рускеала

Когда: в любое время, до 9 апреля можно приобрести тур со скидкой

Сколько: 2500 рублей, 1990 рублей со скидкой

Фото: vk.com/ruskeala_park
 

Ботанический сад

 

Чем не повод заглянуть в ботанический сад, когда здесь зацвели первые цветы. Пока подснежник, крокусы, зимний весенник и пролеска двулистная распустились только на Северном дворе, который считается самым теплым местом во всем городе.

«Это самое теплое место во всем городе, потому что внутренний двор оранжереи хорошо защищен от ветра. Именно здесь, на припеке, расцветают первые весенние цветы», – рассказывают сотрудники Ботанического сада.

Они просят посетителей быть особенно осторожными во время прогулок и ходить только по дорожкам, потому что огромное количество цветов еще только ждут пробуждения. Окончательного наступления весны в Ботаническом саду ждут через несколько недель.

Официальный сайт

Что: единственный Ботанический сад в Петербурге

Где: улица профессора Попова, 2

Когда: в любое время с 10:00 до 16:30

Сколько: 300 рублей для взрослых, 200 для льготных категорий граждан

Фото: vk.com/botsad_spb
 

Александровский парк Царского села

 

В течение нескольких недель петербуржцы из-за просушки не смогут попасть в Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли, Никольский сад, Юсуповский сад и сад дворца Юсуповых. Однако не стоит унывать. Отправляйтесь в Пушкин, где роскошный Александровский парк всегда готов принять посетителей.

Вход в парк свободный, поэтому потратиться придется только на дорогу. Его территория парка занимает 200 гектаров, поэтому если вы любите гулять и наслаждаться природными красотами и уникальными ландшафтными решениями зодчих XVIII века, лучше запастись бутербродами. Если же встать пораньше и приехать в Пушкин утром, то вы сможете за один день сможете посетить Александровский сад, Екатерининский парк и Екатерининский дворец. На такую прогулку вам потребуется целый день, однако впечатлений будет масса.

Официальный сайт

Что: один из лучших парков в России

Где: Пушкин, Екатерининский дворец – улица Садовая, 7

Когда: в любое время с 09:00 до 19:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/tsarskoye_selo_museum
Еще при императрице Екатерине I расположенный за дворцом участок естественного леса огородили и устроили в нем зверинец, в котором содержались дикие звери для царской охоты. Между дворцом и зверинцем был распланирован Новый сад, пересеченный крестообразно расположенными аллеями. Окружающий его канал получил название Крестового.. В 1780-х годах к югу от Нового сада началось строительство Китайской деревни, а в 1790-х годах к северу от него — создание сада, при строящемся Александровском дворце. В начале ХХ столетия северо-восточная территория Александровского парка, протянувшаяся от Александровского дворца до Египетских ворот, была застроена. Здесь возник Федоровский городок.  Источник — , лучшие события Санкт-Петербурга.

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