Когда работа – волк: топ-5 коворкингов в Петербурге

GrowUp
GrowUp – это федеральная сеть коворкингов в Петербурге, Москве и Казани. В Северной столице «стать взрослым» можно в доме 61 по Большому Сампсониевскому проспекту, что в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская».
Создатели коворкинга считают, что их фишка – налаживать связи внутри бизнеса. В частности, компания имеет партнерство с ведущими экспертами, фондами, менторами, предпринимателями России и даже мира.
Что касается интерьера GrowUp, то здесь каждый посетитель может рассчитывать на удобное рабочее место или офис, скоростной интернет и доступ к принтерам и сканерам. Перекусить можно на кухне, где чай и кофе предоставляются без ограничений.
Где: Большой Сампсониевский проспект, 61
Сколько: один день работы – 600 рублей
Почему: демократичные цены и большой функционал
Время работы: круглосуточно
Фото: vk.com/growupcoworking
«Ясная поляна»
Новый просторный коворкинг с авторским дизайном в историческом особняке на площади Льва Толстого. На то, чтобы превратить бывшие коммуналки в комфортабельное рабочее пространство, ушло больше двух лет – именно столько времени занял капитальный ремонт, разработка дизайн-проекта и его воплощение в жизнь.
Главной целью было создать пространство, где работающий человек сможет и захочет провести весь день. Представьте себе офис, расположенный в двух минутах от метро, в котором есть кафе с бизнес-ланчами, просторная кухня, прачечная, душевые, три переговорные комнаты и конференц-зал, где регулярно проходят образовательные лекции и мастер-классы.
В «Ясной поляне» расположено несколько зон для общения, где можно обмениваться идеями со специалистами из самых разных отраслей – IT-специалистами, дизайнерами, юристами, event-менеджерами, журналистами. Создатели проекта считают, что их главная задача – объединять, вдохновлять и создавать все условия для комфортной работы настоящих профессионалов.
Где: площадь Льва Толстого, 1-3
Сколько: один день работы – 850 рублей
Почему: интересный коворкинг со сильным дизайном в самом сердце Петроградской стороны
Время работы: с 09:00 до 21:00
Фото: vk.com/coworkingspb
Деловой центр «Единица»
Деловой центр «Единица» находится в минуте ходьбы от станции метро «Лиговский проспект». По словам создателей пространства, это не очередной коворкинг, а самый настоящий бизнес-центр для тех, кто хочет достичь успеха в своем деле.
Команда «Единицы» не ограничивает области профессиональных интересов своих резидентов, создавая атмосферу сотрудничества, партнерства и постоянного развития. В деловом центре предусмотрена система лояльности для постоянных клиентов – можно получить скидки, бонусы, подарки и специальное отношение к своим проектам.
Пространство для работы оборудовано всем необходимым: мебелью, оргтехникой, высокоскоростными каналами связи, дополнительными сервисами для ведения бизнеса и даже детской комнатой для тех, кому приходится совмещать роль начинающего предпринимателя и заботливого родителя.
Где: 4 этаж ТК «Платформа» – Транспортный переулок, 1
Почему: здесь можно работать даже вместе с ребенком
Время работы: с 10:00 до 21:00
Фото: vk.com/edenizaspb
«Практик»
Сеть коворкингов «Практик» расположилась в центре Петербурга. По словам создателей – эти места предназначены для профессионалов. На трех этажах коворкинга на Невском проспекте можно найти студии архитекторов, издателей, веб-разработчиков и дизайнеров, мастерские российских брендов одежды, образовательные проекты и стартапы.
Как и всегда, арендовать индивидуальное рабочее место или отдельную комнату для своей команды. Вся необходимая инфраструктура на месте: высокоскоростной интернет, офисная техника, оборудованные переговорные комнаты, горячие и холодные напитки без ограничений.
Стоит заметить, что в «Практике» регулярно проходят интересные лекции. В частности, сейчас посетители коворкинга могут услышать много нового про блокчейн. Пять выступлений от экспертов сферы охватят актуальные темы: от новой ниши на рынке труда и блокчейн-комьюнити до прогнозов индустрии и будущего ICO.
Где: Невский проспект, 153
Сколько: один день работы – 800 рублей
Почему: интересные лекции и очень удобное расположение
Время работы: с 10:00 до 22:00
Фото: vk.com/praktik.work
«Контекст»
Коворкинг «Контекст» расположился недалеко от станции метро «Петроградская» на улице Рентгена. Создатели пространства считают, что их коворкинг предназначен для деловой, обязательной и неформальной коммуникации. К слову, о неформальности. Только здесь после серьезных переговоров можно зайти в клубную зону и поиграть в настольный теннис.
Условия для работы представляют следующие. Помимо высокоскоростного интернета, здесь можно пользоваться оргтехникой, уединяться в отдельную комнату для телефонных разговоров, проводить совещания. Напитки здесь без ограничений: можно пить как свежеобжаренный кофе, так и китайский чай.
В клубной зоне также периодически проходят показы фильмов и различные лекции. В ближайшее время здесь можно услышать доводы про раздельный сбор отходов или же погрузиться в мир криптовалюты.
Где: улица Рентгена, 9Б
Сколько: один день работы – 700 рублей
Почему: можно поиграть в настольный теннис после серьезных переговоров
Время работы: с 10:00 до 22:00