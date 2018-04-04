Когда работа – волк: топ-5 коворкингов в Петербурге

GrowUp

GrowUp – это федеральная сеть коворкингов в Петербурге, Москве и Казани. В Северной столице «стать взрослым» можно в доме 61 по Большому Сампсониевскому проспекту, что в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская».

Создатели коворкинга считают, что их фишка – налаживать связи внутри бизнеса. В частности, компания имеет партнерство с ведущими экспертами, фондами, менторами, предпринимателями России и даже мира.

Что касается интерьера GrowUp, то здесь каждый посетитель может рассчитывать на удобное рабочее место или офис, скоростной интернет и доступ к принтерам и сканерам. Перекусить можно на кухне, где чай и кофе предоставляются без ограничений.

Официальный сайт

Где: Большой Сампсониевский проспект, 61

Сколько: один день работы – 600 рублей

Почему: демократичные цены и большой функционал

Время работы: круглосуточно

Фото: vk.com/growupcoworking

«Ясная поляна»

Новый просторный коворкинг с авторским дизайном в историческом особняке на площади Льва Толстого. На то, чтобы превратить бывшие коммуналки в комфортабельное рабочее пространство, ушло больше двух лет – именно столько времени занял капитальный ремонт, разработка дизайн-проекта и его воплощение в жизнь.

Главной целью было создать пространство, где работающий человек сможет и захочет провести весь день. Представьте себе офис, расположенный в двух минутах от метро, в котором есть кафе с бизнес-ланчами, просторная кухня, прачечная, душевые, три переговорные комнаты и конференц-зал, где регулярно проходят образовательные лекции и мастер-классы.

В «Ясной поляне» расположено несколько зон для общения, где можно обмениваться идеями со специалистами из самых разных отраслей – IT-специалистами, дизайнерами, юристами, event-менеджерами, журналистами. Создатели проекта считают, что их главная задача – объединять, вдохновлять и создавать все условия для комфортной работы настоящих профессионалов.

Официальный сайт

Где: площадь Льва Толстого, 1-3

Сколько: один день работы – 850 рублей

Почему: интересный коворкинг со сильным дизайном в самом сердце Петроградской стороны

Время работы: с 09:00 до 21:00

Фото: vk.com/coworkingspb

Деловой центр «Единица»

Деловой центр «Единица» находится в минуте ходьбы от станции метро «Лиговский проспект». По словам создателей пространства, это не очередной коворкинг, а самый настоящий бизнес-центр для тех, кто хочет достичь успеха в своем деле.

Команда «Единицы» не ограничивает области профессиональных интересов своих резидентов, создавая атмосферу сотрудничества, партнерства и постоянного развития. В деловом центре предусмотрена система лояльности для постоянных клиентов – можно получить скидки, бонусы, подарки и специальное отношение к своим проектам.

Пространство для работы оборудовано всем необходимым: мебелью, оргтехникой, высокоскоростными каналами связи, дополнительными сервисами для ведения бизнеса и даже детской комнатой для тех, кому приходится совмещать роль начинающего предпринимателя и заботливого родителя.

Официальный сайт

Где: 4 этаж ТК «Платформа» – Транспортный переулок, 1

Почему: здесь можно работать даже вместе с ребенком

Время работы: с 10:00 до 21:00

Фото: vk.com/edenizaspb

«Практик»

Сеть коворкингов «Практик» расположилась в центре Петербурга. По словам создателей – эти места предназначены для профессионалов. На трех этажах коворкинга на Невском проспекте можно найти студии архитекторов, издателей, веб-разработчиков и дизайнеров, мастерские российских брендов одежды, образовательные проекты и стартапы.

Как и всегда, арендовать индивидуальное рабочее место или отдельную комнату для своей команды. Вся необходимая инфраструктура на месте: высокоскоростной интернет, офисная техника, оборудованные переговорные комнаты, горячие и холодные напитки без ограничений.

Стоит заметить, что в «Практике» регулярно проходят интересные лекции. В частности, сейчас посетители коворкинга могут услышать много нового про блокчейн. Пять выступлений от экспертов сферы охватят актуальные темы: от новой ниши на рынке труда и блокчейн-комьюнити до прогнозов индустрии и будущего ICO.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 153

Сколько: один день работы – 800 рублей

Почему: интересные лекции и очень удобное расположение

Время работы: с 10:00 до 22:00

Фото: vk.com/praktik.work

«Контекст»

Коворкинг «Контекст» расположился недалеко от станции метро «Петроградская» на улице Рентгена. Создатели пространства считают, что их коворкинг предназначен для деловой, обязательной и неформальной коммуникации. К слову, о неформальности. Только здесь после серьезных переговоров можно зайти в клубную зону и поиграть в настольный теннис.

Условия для работы представляют следующие. Помимо высокоскоростного интернета, здесь можно пользоваться оргтехникой, уединяться в отдельную комнату для телефонных разговоров, проводить совещания. Напитки здесь без ограничений: можно пить как свежеобжаренный кофе, так и китайский чай.

В клубной зоне также периодически проходят показы фильмов и различные лекции. В ближайшее время здесь можно услышать доводы про раздельный сбор отходов или же погрузиться в мир криптовалюты.

Официальный сайт



Где: улица Рентгена, 9Б

Сколько: один день работы – 700 рублей

Почему: можно поиграть в настольный теннис после серьезных переговоров

Время работы: с 10:00 до 22:00

Фото: vk.com/contextplace