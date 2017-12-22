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Где найти зиму в Петербурге: куда пойти за новогодними ощущениями

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© Фото: vk.com / newhollandspb

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Выбор новогодних развлечений действительно велик. Можно покататься на коньках, встретить новый год в плавучем баре, а также отправиться на горнолыжный курорт. Портал «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшее, что можно сделать до и после Нового года.

Ресторан, в котором всегда Новый год. Всегда

 

В плавучем баре «Пурга» на Фонтанке отмечать Новый год можно каждый день. Вместе с боем курантов здесь начинается то, ради чего мы ждем этот праздник — открывается шампанское, зажигаются бенгальские огни — и безудержное веселье с танцами.

В это время на телевизорах бара демонстрируют хронику новогодних советских передач. К несчастью, длится праздник недолго — всего 30 минут. Тем не менее, эмоций от увиденного вам хватит до следующего года (ну или следующего дня).

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки между цирком и Невским проспектом

Сколько: уточняйте цены на официальном сайте

Почему: а где еще можно встречать Новый год каждый день?

Фото: vk.com/purgaclub
 

Крытый каток в СК «Юбилейный». Проверенный и в центре

 

Крытый каток в «Юбилейном» уже давно стал излюбленным местом катания для горожан. В спортивном комплексе можно отдохнуть с семьей, устроить романтическое свидание и даже научиться кататься под присмотром профессионального инструктора.

Днем сеанс длится 1 час 15 минут. В будний день сеанс стоит 350 рублей, в выходные и праздничные дни — 400 рублей. Прокат коньков за сеанс обойдется в 200 рублей, залог за коньки — 1500 рублей или водительское удостоверение. Заточить свои коньки можно за 300 рублей.

К слову, в пятницу и субботу с 23:00 до 05:00 на катке проходят ночные сеансы катаний. Они длятся шесть часов. При этом стоимость такая же, как в выходные и праздничные дни.

Официальный сайт

Где: проспект Добролюбова, 18

Сколько: от 350 рублей

Почему: удобный и функциональный крытый каток в центре города

Фото: vk.com/yubiarena

 

Крытый каток в ТРК «ЛЕТО». Круглогодичный

 

Круглогодичный крытый каток на втором этаже торгового комплексе «ЛЕТО» доступен для посещения круглый год. Здесь есть гардероб и раздевалки для посетителей. Рядом — уютное кафе, где можно приятно провести время после катания.

В качестве поддержки для детей можно использовать забавные фигуры пингвинов или морских котиков. Для дополнительной защиты можно взять в аренду шлем, также можно воспользоваться ледовым скейтом.

Длительность сеанса составляет один час. Покататься можно с 10:00 до 15:40 и с 19:00 до 22:00 по мск. Стоимость – 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей. Вечерние катания проходят с 21:00 до 24:00 по пятницам, субботам и воскресеньям. Предлагаются абонементы на 6, 12 или 18 посещений. Цены на абонементы - от 1600 до 4000 руб.

Группа «ВКонтакте»

Где: Пулковское шоссе, дом 25/1

Сколько: от 300 рублей

Почему: круглогодичный каток с большим диапазоном дополнительных возможностей

Фото: vk.com/megaicel
 

Открытый каток в Саду Бенуа. Бесплатный

 

В саду Бенуа на Тихорецком проспекте с 23 декабря откроется бесплатный каток площадью 300 кв.м. Коньки взять напрокат в административном корпусе за умеренную плату (стоимость станет известна позднее). Там же располагаются кафе, зона отдыха, туалеты и раздевалка с гардеробом.

По словам инвестора «Бенуа 1890» Андрея Лушникова, открытие катка – «один шаг к тому, чтобы людям не хотелось уезжать» из сада. «Ведь такой инфраструктуры больше в городе нет нигде: чтобы в одном месте был и большой семейный ресторан, и парк, и занятия для детей», – сказал один из создателей катка.

Группа в Facebook

Где: Тихорецкий проспект, 17А

Сколько: бесплатно

Почему: бесплатные катки сейчас на вес золота

Фото: facebook.com/SadBenuaSPB

 

Каток в Новой Голландии. Большой и современный

 

Большой каток площадью более 2 тысяч кв.м. привлекает к себе внимание сразу по нескольким причинам. Во-первых, он может принмать до 300 посетителей одновременно. Во-вторых, кажду пятницу и субботу с 11 вечера до полуночи на катке проводится ночной сеанс в формате silent disco.

Такой формат подразумевает, что посетители могут кататься слушать музыку через беспроводные наушники. Стоимость билетов с понедельника по четверг составит 100-250 рублей, с пятницы по воскресенье – от 350 до 450 рублей.

Официальный сайт

Где: наб. Адмиралтейского канала, 2

Сколько: от 100 рублей

Почему: большой каток с демократичными ценами в одном из лучших общественных пространств города

Фото: vk.com/newhollandsp

 

Охта-парк. Близко. Круто. Горнолыжно

Расположен в лесопарковой зоне всего в 10 км от северной части Петербурга. На территории курорта есть большой коттеджный поселок, комплекс бассейнов под открытым небом, банно-оздоровительный комплекс, ресторан и множество развлечений на свежем воздухе.

В зимнем сезоне работают 10 горнолыжных трасс различного уровня сложности, экстремальный сноупарк, лесной каток и аттракцион «Дикие ватрушки». Добраться до курорта можно либо на личном автомобиле, либо на автобусе: № 627, № 680 от станции метро «Девяткино», № 674 от станции метро «Парнас» и № 674 от поселка «Токсово». Автобусы не заезжают на территорию курорта, а следуют только до поворота на деревню Сярьги с дороги Энколово-Кузьмолово, поэтому еще придется прогуляться пешком.

Официальный сайт

Где: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной

Сколько: цены лучше уточнить на официальном сайте

Почему: один из двух лучших горнолыжных курортов Петербурга

Фото: vk.com/ohtapark
 

Игора-парк. Не менее роскошно и классно

 

Расположен в часе езды по Приозерскому шоссе. В этом всесезонном курорте есть все, что нужно отдыхающему — размещение в коттеджах, апартаментах или номерах отеля; Ледовый дворец; СПА-комплекс, предоставляющий более 200 процедур; тренажерный зал и бассейн; ресторан авторской кухни; 12 трасс общей протяженностью 3,5 км; а также конференц-возможности для проведения корпоративных мероприятий и многое другое.

Доехать до курорта «Игора» можно на своем автомобиле, либо на электричке или на автобусе. Электрички отправляются с Финляндского вокзала. Вам подойдет любая электричка, следующая до Сосново, Приозерска или Кузнечного. Если вы любите пешие прогулки среди живописных пейзажей, то можно доехать до станции «Платформа 69 км», и пройти до курорта пешком.

Официальный сайт


Где: Ленинградская область, Приозерский район, 54-й километр

Сколько: цены лучше уточнить на официальном сайте, телефон - +7 812 960‑00-55

Почему: один из двух лучших горнолыжных курортов Петербурга

Фото: vk.com/igoraski

 


Квест «Арктическая станция». Для тех, кто не забыл физику и химию

 

Действие игры начинается в тот момент, когда на буря выводит из строя генератор арктической станции. Задача игроков - выбраться из замерзающего здания и добраться до вездеходов. Сделать это будет очень непросто, так как в одной из комнат придется испытать минусовую температуру на себе.

Но не только мороз и искуственные сугробы делают этот квест-комнату особенным. Задумайтесь, здесь, как в любом другом квесте, нельзя отпереть двери ключом. Проход дальше откроется только после решения загадки, которая потребует базовых знаний по физике, химии, географии и биологии.

Официальный сайт

Где: Большая Конюшенная улица, 3

Сколько: от 2000 рублей

Почему: один из самых интересных квестов для компании из 2-3 человек

Фото: vk.com/ingamequest
 

Научное шоу «Открывашка». Здесь детей учат делать снег

 

Cухой лед – это удивительное вещество, с которым можно творить настоящие чудеса! Команда научного шоу «Открывашка» научит, как сделать из него супер-дымовуху, вулкан мыльных пузырей, «морозную свежесть» и особенную «научную» газировку. В сценарий включены такие эксперименты, где ваш ребенок может вволю «похимичить» под чутким котролем Профессора. Создатели отмечают, что это полностью интерактивное, безопасное и чистое шоу. В нем совершенно нет «воды», а только наука на грани магии и яркие эксперименты!

Официальный сайт

Где: спрашивать по телефону – 8 (812) 426-17-76

Сколько: около 8 тыс. рублей

Почему: интересные эксперименты для ваших детей

Фото: vk.com/otkrivashkashow

 

 

 

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