«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

Krang pizza на Гороховой

Место, где подают необычную пиццу в стиле «Черепашек-ниндзя», уже несколько лет радует гостей вкусной едой и ретроатмосферой 1990-х годов. Главный герой здесь – инопланетянин и суперзлодей Крэг. А гордость заведения – полуметровая пицца с пепперони.

В меню ещё множество позиций: «черепаховый» суп дня, пиццы «84 сыра» и «с мини-бургерами», пицца с маршмеллоу, крылышки, картошка фри, наггетсы, макароны с сыром, десерты, лимонады и пиво (преимущественно крафтовые российские марки). По будням в Krang pizza подают недорогие обеды.

После перекуса можно никуда не двигаться, а поиграть в настольную игру или Dendy, выбрать комикс в соседней лавке или посмотреть старый фильм на большом экране.

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Где: Гороховая ул., 28

Когда: понедельник – с 15:00 до 24:00, со вторника по четверг – с 12:00 до 24:00, пятница и суббота – с 12:00 до 01:00, воскресенье – с 12:00 до 24:00

Сколько: пицца от 250 рублей

Фото: vk.com/krangpizza

Al Capone Bar на Жуковского

В тематическом гангстерском баре подают как классические итальянские пиццы на тонком тесте, так и фирменные пиццы (их семь штук), например, «Том-ям» с тигровыми креветками и чипсами из нори или «Леонардо да Винчи» с бастурмой.

В меню есть томатный суп, несколько бургеров, закуски и большой выбор алкоголя: от шотов до авторских коктейлей.

Но главное в Al Capone Bar – особая атмосфера Америки 1920-х годов. Специально для гостей в заведении оживили всё то, что сегодня можно увидеть только в чёрно-белых фильмах. Интерьер сочетает лофтовые кирпичные стены и ретродетали вроде музыкального автомата и огромных механических часов, стрелка которых идёт в обратную сторону.

По выходным в баре проходят вечеринки и выступления музыкантов, а по четвергам любой гость может принять участие в открытом микрофоне и выступить со стендапом.

Официальный сайт

Где: улица Жуковского, 7-9

Когда: будни – с 12:00 до 06:00, выходные – с 17:00 до 06:00

Сколько: пицца от 250 рублей

Фото: vk.com/alcaponebarspb

«22 сантиметра»

Главная особенность сети «22 сантиметра» – дровяная печь, температура в которой намного выше, чем, например, в русской печи. Из-за способа приготовления пицца может слегка подгореть с одной из сторон, что абсолютно нормально.

Тесто здесь готовят по классическому рецепту из итальянской муки, куда добавляют только дрожжи, воду и соль. Выдерживают его не менее суток.

В меню – как всем известные позиции, так и авторские пиццы, например, с кальмарами и свиными щёчками или трюфельной рикоттой и пекорино. Также есть супы, салаты, закуски, сладкие пиццы и десерты. Большой выбор алкоголя.

Официальный сайт

Где и когда:

Большая Конюшенная, 2 (с понедельника по четверг – с 12:00 до 23:00, пятница – с 12:00 до 23:30, суббота – с 13:00 до 23:30, воскресенье – с 13:00 до 23:00)

ул. Жуковского, 45 (с понедельника по четверг – с 12:00 до 23:00, пятница – с 12:00 до 23:30, суббота – с 13:00 до 23:30, воскресенье – с 13:00 до 23:00)

Пулковское шоссе, 60 (с воскресенья по пятницу – с 10:00 до 21:00, суббота – с 10:00 до 22:00)

Коломяжский пр., 17/2 (ежедневно с 10:00 до 22:00)

Сколько: пицца от 250 рублей

Фото: vk.com/pizza22cm

Oversize pizza club на Гражданской

Пиццерия на территории «Бертгольд-центра» от авторов барбершопов «Дядя» и бара «Гарцующий пони». Места много, интерьер приятный. Но это не главное. В Oversize подают гигантские пиццы треугольниками полуторакилограммовыми порциями, рассчитанными на трёх-четырёх человек.

Главное блюдо готовят на любой вкус: есть с морепродуктами, овощами, мясом и другими начинками. Также в Oversize есть салаты, супы, паста, закуски и алкоголь.

На столе обязательно стоят несколько видов масел для вкуса. Многие посетители в отзывах пишут, что с трудом осилили пиццу таких размеров. А с собой брать не хотели: слишком вкусно, чтобы прерываться на дорогу до дома.

В заведении есть акция, которую довольно сложно выполнить: если съесть любую пиццу за 20 минут, то она будет бесплатной. Не получится – придётся заплатить вдвойне.

Официальный сайт

Где: Гражданская ул., 13-15

Когда: с воскресенья по четверг – с 12:00 до 23:00, пятница и суббота – 12:00 до 01:00

Сколько: огромная пицца от 1090 рублей

Фото: vk.com/oversize.pizza

Italiani

Italiani – пиццерии на Невском и в фуд-холле City Food у «Пионерской» от крупного петербургского холдинга Italy Group. Здесь подают вкусную итальянскую пиццу. Всё просто.

Главное блюдо готовят, как в Риме, с использованием муки из твёрдых сортов пшеницы и особой выдержкой теста в течение 24 часов. Подают вкусности со множеством начинок: от бекона и халапеньо, рикотты и шпината до анчоусов, каперсов и оливок.

На первом этаже ТРК Сити Молл ещё есть ресторан Italiani, но его специализация – не пицца, а отменная паста, которую готовят вручную по классическим рецептам города Болонья.

Официальный сайт

Где и когда:

ТРК Сити Молл, 4 этаж, Коломяжский пр., 17 к2 (ежедневно с 10:00 до 22:00)

Невский пр., 65 (с воскресенья по четверг – с 08:00 до 23:30, пятница и суббота – с 00:00 до 24:00)

Сколько: пицца от 310 рублей

Фото: vk.com/italiani.rest