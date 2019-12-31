Пока есть снег: где взять напрокат снегоход, питбайк или снежный самокат в Петербурге

Государственный музей-заповедник «Павловск»

В музее-заповеднике можно покататься на лыжах, санках и снежных самокатах. На последних ездить просто: нужно поставить одну ногу на борт и толкаться другой. Всё как на обычном самокате, только не с колёсиками, а лыжами, который также помогают двигаться.

Стоимость проката – 250 рублей в час, обязателен залог. Пункты проката обычно расположены у Театральных ворот, у Николаевских (Чугунных) ворот и у Мраморных ворот.

Где: г. Павловск, Садовая ул., 20

Фото: Unsplash / @spencerdavis

Деревня Лемболово

В Лемболово можно провести весь день, катаясь по лесу на лучших моделях снегоходов без инструктора. Стоимость зимнего развлечения зависит от модели. Самая дешёвая обойдётся в 3000 рублей за час.

Недорогие снегоходы разгоняются до 60–70 км в час, дорогие – до 130 км в час. Захватите 10 тыс. рублей на залог и паспорт.

Где: Ленинградская область, д. Лемболово

Фото: fiesta.city

PitPro в деревне Суоранда

В PitPro можно взять в аренду сноубайк с полным комплектом защитной экипировки. Инструктор научит им управлять, а также поможет освоить интересные маршруты разной степени сложности и получить полезные навыки вождения. Аренда на 30 минут стоит 1500 рублей, на час – 2700 рублей.

Также можно прокатиться на питбайках – мини-мотоциклах, пригодных для внедорожной езды. В отличие от дорожных мотоциклов, кататься на питбайке можно круглый год: зимой, летом и в осадки. Стиль выбирайте сами, например, эндуро – это когда агрессивно и по бездорожью. Два часа мотопрогулки на питбайке обойдутся в 2700 рублей. Залог – 5000 рублей.

Страница во «ВКонтакте»

Где: д. Суоранда, ул. Рабочая, 2

Фото: vk.com/pit_pro

Мотоклуб PitCross

Отличное место для того, чтобы активно отдохнуть. Берёте в аренду питбайк или кроссовый мотоцикл, облачаетесь в защитную экипировку, проходите инструктаж и вперёд – наслаждаться красотой природы Ленобласти.

Если погода будет плохая – не беда: организаторы утверждают, что так ездить ещё интереснее. Кстати, ездить зимой на мотоцикле скорее жарко, чем холодно: замёрзнуть не дают приливы адреналина.

Официальный сайт

Где: Заневское городское поселение

Фото: vk.com/pitbike2