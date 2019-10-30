«Сладость без гадости»: пять мест, где пекут самые вкусные вафли в Петербурге

Кафе «ВафлиЙогурт»

«ВафлиЙогурт» – сеть островных кафе с ярким дизайном. Гостям здесь предлагают горячие бельгийские вафли с начинками: фрукты, ягоды, орехи, шоколад, сливки, мороженое (можно собрать и свою уникальную вафлю).

Позиция «№2» в меню – натуральный замороженный йогурт, популярный в Испании, – низкокалорийная альтернатива мороженому.

Также можно попробовать сэндвич-вафли с ветчиной и сыром, с салями, с тунцом или с куриной грудкой.

Официальный сайт

Где: 10 кофеен по Петербургу

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Фото: Instagram / @vafli_vayo

Ресторан Flamand Rose

Flamand Rose – это одновременно и интерьерная студия, и ресторан франко-бельгийской кухни. Они объединяют и дополняют друг друга.

Утром в заведении подают поздние завтраки на прованский или бельгийский манер, а в качестве десерта – льежские вафли с шоколадом, ягодами или мёдом.

Здесь уютно и атмосферно. А когда на столе стоит горячий обед – становится ещё лучше. Цены адекватные. В посёлке Комарово есть филиал ресторана.

Официальный сайт

Где: ул. Малая Посадская, 7/4

Когда: со вторника по субботу с 11:00 до 23:00 (понедельник и воскресенье – выходные)

Фото: vk.com/flamandrose

Паб «Брюгге»

В меню Bruggе – традиционные бельгийский блюда и напитки, а также льежские вафли, которые подаются с различными начинками и топпингами: мороженое, банан, взбитые сливки, шоколадный соус, льежский сироп.

Гости отмечают «отличное обслуживание, хорошо знающих кухню официантов, детально проработанный интерьер». Другие пишут, что у них «после посещения этого места началась любовь к пиву».

Столик лучше заказывать заранее.

Официальный сайт

Где: наб. Макарова, 22

Когда: ежедневно с 12:00 до 02:00

Фото: Instagram / @originalbelgian

Vaffel

В Vaffel подают как сладкие вафли – с нутеллой, арахисовой пастой, взбитыми сливками и фруктами – так и более сытные, например, шпинатные вафли с норвежским лососем, сливочным сыром и домашним песто. Есть также гречневые вафли с ветчиной, сыром чеддер, огурцами и домашним майонезом. Главное – все они мягкие.

Пообедать здесь можно по приемлемой фиксированной цене. Кафе уютные и камерные. Готовят быстро.

Официальный сайт

Где и когда:

ул. Восстания, 55 / с понедельника по пятницу – с 08:30 до 22:00; суббота и воскресенье – с 10:00 до 22:00

ул. Гороховая, 41 / ежедневно с 10:00 до 23:00 (в пятницу и субботу – до последнего гостя)

Фото: Instagram / @vaffelspb

Brasserie Liege

«Брассери Льеж» назван в честь бельгийского города, который славится вкуснейшими вафлями с карамельной корочкой. «Это особая культура традиционной бельгийской уличной еды, вобравшая в себя лучшие традиции соседних стран: Франции, Германии, Голландии. С одной стороны, она по-немецки щедрая и сытная, с другой – по-французски изысканная и утончённая», – пишут создатели проекта.

Здесь подают льежские вафли с начинками (сладкие и сытные), мидии и отличное пиво: крепкие траппистские эли, карамельно-шоколадные стауты и фруктовые ламбики.

Официальный «Инстаграм»

Где: ТРК «Сити Молл», 4 этаж (Коломяжский пр., 17к2)

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Фото: Instagram / @liege_brasserie