Шесть самых красивых дворцов Петербурга: их краткая история и особенности

Зимний дворец

В 1703 году зимний дворец был одноэтажным и находился у Петропавловской крепости. В нём Пётр I отдыхал в холодное время года. Затем здание несколько раз перестраивали и передвигали с места на место.

Даже нынешний Зимний дворец – пятый по счёту. И это если считать постройки только на Дворцовой площади. Всего их было гораздо больше.

Современный вид зданию придал известный архитектор Франческо Растрелли. Заказчик – императрица Елизавета Петровна. И хотя она не дожила до момента окончания строительства, с самого начала понимала, что это будет не деревянная избушка, а огромный лабиринт из тысячи комнат и более сотни лестниц. Дворец в 1762 году принял Пётр III. Фасады тогда были закончены, работа кипела лишь внутри здания.

Первоначально окраска дворца имела жёлтые оттенки. Фото: wikipedia.org

В середине 19 века в окраске дворца появились красные оттенки. Фото: wikipedia.org

Летом того же года случился дворцовый переворот. Петра III свергли, престол заняла его жена Екатерина II. Первым делом императрица отстранила от работ Растрелли, внутренней отделкой Зимнего занялись другие зодчие.

«Эрмитаж» (или, если по-французски, «место уединения») во дворце появился как раз при Екатерине Великой. В уединённых апартаментах она хранила около 300 картин из Берлина, которые позднее стали основой коллекции одноимённого музея.

Картины изначально принадлежали прусскому купцу Иоганну Гоцковскому. Он отдал их в счёт долга перед князем Владимиром Долгоруким. Стоимость коллекции – 183 тыс. талеров.

Кстати, талер – крупная серебряная монета, которая в разное время имела в своём составе около 25 г чистого серебра. С помощью нехитрых подсчётов выясняем, что картины стоили примерно 5 т серебра.

Если перевести в настоящие рубли, получится около 150 млн рублей. Сейчас в Эрмитаже из той первой партии полотен осталась сотня штук. Если бы они продавались, стоили, конечно, значительно больше.

Главный петербургский музей в Зимнем дворце начал работать после революции 1917 года. Сейчас его коллекция состоит из более чем 3 млн экспонатов.

Где: Дворцовая наб., 32

Фото: Пётр Ковалёв / ТАСС

Дворец Шереметевых

Один из первых дворцов Петербурга построен в 1712 году. Его хозяин – фельдмаршал, граф Борис Шереметев. Участок земли по реке Фонтанке (тогда Безымянный Ерик) ему пожаловал Пётр I при условии строительства здесь «хоромного дворового строения». Второе и более известное название дворца – «Фонтанный дом» (название по реке).

Шереметевы любили всё, что связано с музыкой: во дворце у них был свой крепостной театр, хор и оркестр; позднее в доме устраивались музыкальные вечера, на которых выступали приглашённые композиторы Глинка, Берлиоз, Лист, певицы Виардо, Рубини, Бартенева.

Когда правнук Шереметева Дмитрий Николаевич служил в Кавалергардском полку, дворец часто посещали офицеры. Они пользовались гостеприимством графа, в полку даже появилось выражение «жить на шереметевский счёт».

Фото: culture.ru

До революции в стенах дворца хранились дорогие картины, скульптура, оружие, книги, иконы и других артефакты. Музейщики пытались сохранить коллекцию, но дом, будучи очередным «дворянским гнездом», был отдан в ведение казённых учреждений, а его интерьеры уничтожили. Лишь небольшая часть предметов искусства попала в Эрмитаж, Русский музей, часть разрозненной библиотеки – в Российскую национальную библиотеку.

В настоящее время в главном здании дворца расположен Музей музыки (филиал Музея театрального и музыкального искусства), а в одном из флигелей – Музей Анны Ахматовой.

Где: наб. реки Фонтанки, 34

Фото: Livejournal / @alkopona

Строгановский дворец

Ещё одно творение Растрелли – старейшее из существующих здание работы архитектора, хоть и неоднократно поправленное другими зодчими. Построено в середине 18 века. Дворец назван в честь своих хозяев – рода русских промышленников, помещиков, земледельцев и госдеятелей Строгановых.

В своё время это был центр светской жизни Северной столицы. Коллекции ценных картин, скульптуры и дорогой мебели создавали необходимый «высшему свету» уют. Здесь был разбит небольшой сад и даже работала алхимическая лаборатория.

После революции потомки Строганова эмигрировали, а дворец перешёл к государству. С 1988 года здание – филиал Русского музея.

Где: Невский пр., 17

Фото: Livejournal / @sergeyurich

Фото: tonkosti.ru

Мраморный дворец

Дворец получил своё название благодаря внешнему виду. В конце 18 века это было первое здание в городе, фасады которого были облицованы естественным камнем. Архитектор Антонио Ринальди использовал сорта мрамора из разный стран; особенно эффектно смотрелся розово-красный тивдийский камень, но от времени он потускнел.

Кстати, благородный камень украшает и внутреннее убранство дворца. Один из красивейших интерьеров – Мраморный зал со стенами из уральского, карельского, греческого, итальянского мрамора и прибайкальского лазурита.

Столь красивую постройку в историческом центре Петербурга заказала Екатерина II. Это был подарок для её фаворита Григория Орлова, умершего до окончания строительства. Императрица в итоге отдала дворец своему внуку, князю Константину Павловичу в качестве презента на свадьбу.

Литография по рисунку Иосифа Шарлеманя. Фото: wikipedia.org

После революции дворец был национализирован, все его ценности передали в Эрмитаж. Какое-то время здесь находилась Академия истории материальной культуры, позднее – филиал Центрального музея Ленина.

С 1992 года здание принадлежит Русскому музею.

Где: Миллионная ул., 5/1

Фото: wikipedia.org

Михайловский дворец

Князь Михаил Петрович был четвёртым, младшим сыном императора Павла I и Марии Фёдоровны. Возвести для него новую резиденцию предложил его отец. Причём копить на неё он начал сразу после рождения ребёнка.

Павлу I не удалось увидеть воплощение своей идеи: он погиб в результате дворцового переворота 1801 года. Однако приказ императора не был забыт, и в 1817 году Карл Росси начал размышлять над проектом нового здания. Изначально территориально оно должно было находиться на месте дворца Воронцова или на месте дома Чернышёва (там впоследствии возвели Мариинский дворец).

Так, спустя пару лет, когда Михаилу исполнился 21 год, его старший брат, правящий император Александр I решил сделать подарок младшему и приказал начать строительство резиденции.

Местом для дворца был выбран пустырь недалеко от Летнего сада. Архитектору пришлось изменить проект: теперь это была не перестройка существующих зданий, а создание нового городского архитектурного ансамбля. Зодчий спланировал не только шикарный дворец, но также площадь перед ним и две новые улицы – Михайловскую и Инженерную. Со стороны Марсова поля должен был появиться сад – тоже Михайловский.

Рисунок Иосифа Шарлеманя, 1853 год. Фото: hellopiter.ru

В апреле 1819 года была создана «Комиссия для построения дворца великому князю Михаилу Павловичу». Торжественная закладка здания состоялась 14 июля, а само строительство началось 26 июля.

В конце 1895 году внуки Михаила Павловича продали дворец в казну. В тот же год император Николай II в честь своего предшественника учредил здесь Русский музей императора Александра III (после революции – просто Русский музей).

Где: Инженерная ул., 2-4

Фото: russiacitypass.com

Мариинский дворец

Ещё один шикарный дворец города расположен на Исаакиевской площади. Он был построен Андрем Штакеншнейдером в середине 19 века для Марии – дочери императора Николая I. Отсюда и название.

После смерти Марии наследники продали дворец в казну за 3 млн рублей с рассрочкой на 30 лет. В нём разместился Госсовет империи, а позднее Комитет министров.

Литография Ж-Б. Арну, 1840-е года. Фото:Livejournal / @metafor-7

После 1917 года Мариинский дворец заняло Временное правительство. В разное время здесь размещались казармы Красной Армии, общежитие на 1000 коек и кинотеатр, работал Ленсовет и Петросовет, а также другие учреждения.

С 1994 года это место заседаний городского парламента – Законодательного собрания Петербурга.

Где: Исаакиевская пл., 6

Фото: admiralokrug.ru