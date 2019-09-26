Топ-5 весёлых и необычных музеев Петербурга

Музей из LEGO Polekon

Место, где каждая деталь сделана из деталей поменьше – кубиков легендарного конструктора. На выставке можно изучить более десяти внушительных замков и дворцов, а ещё целый город будущего, состоящий из почти полумиллиона деталей LEGO. Среди жителей – около тысячи минифигурок: рыцари и принцессы, пираты и ожившие скелеты, персонажи комиксов и фильмов.

Как указывают создатели проекта, LEGO Group не финансирует и не участвует в деятельности музея. При этом всё в рамках закона: работает Polekon уже почти четыре года. Фотографии здесь получаются очень милыми.

Официальная группа во «ВКонтакте»

Где: Загородный пр., 42В

Когда: со среды по воскресенье – с 11:00 до 18:00 (касса закрывается в 17:00); понедельник и вторник – выходные

Сколько: для взрослых – 400 рублей; для детей, студентов и пенсионеров – 300 рублей; для инвалидов и участников боевых действий – 200 рублей

Фото: vk.com/polekon

Музеи Big Funny

«Корпорация развлечений» из интерактивных комнат, лабиринтов и аттракционов для всех возрастов. Хочется погрузиться в науку? Пожалуйста. Интересуют игры или кино? Найдутся и такие развлечения!

На выбор – «Дом великана» с говорящим названием и «Дом вверх дном», где экспонаты представлены вверх тормашками; музей «Внутри человека», в котором можно узнать секреты организма; комната-антистресс; стеклянный, ленточный и зеркальный лабиринты; лабиринт страха; сад бабочек; а также несколько тематических музеев: иллюзий, киногероев и сладостей. А как насчёт испытать удачу и устроить побег из тюрьмы?

Есть возможность купить единый билет, который позволяет посетить сразу все комнаты развлечений. Организаторы готовы устроить запоминающийся день рождения или корпоратив.

Официальный сайт

Где и когда:

Большая Морская ул., 5 (ежедневно с 10:00 до 22:00)

Невский пр., 3 (ежедневно с 10:00 до 23:00)

Невский пр., 5 (ежедневно с 10:00 до 22:00)

Невский пр., 15 (ежедневно с 10:00 до 22:00)

Сколько: от 300 рублей

Фото: vk.com/bm5spb

Музей парфюмерии

Несколько тысяч лет назад люди пользовались маслами – обрабатывали ими одежду, использовали в ритуалах. Кажется, что в настоящем всё примерно так же, что изменились лишь составы и разнообразие запахов. Но это не так.

В петербургском музее недалеко от «Спортивной» можно узнать историю становления парфюмерного искусства. Экскурсии здесь проводят в форме чаепития, во время которого посетителям рассказывают историю парфюма и дают попробовать самые знаменитые ароматы 20 века.

Антураж соответствующий: вокруг книги, скрывающие на страницах рецепты старинных духов, а на полках – разнообразные флаконы и ёмкости для парфюма (советские, зарубежные, прошлого века). Всего в музее представлено более 4000 экспонатов. Самому старому из них более 100 лет.

Посетить мир парфюма можно только по предварительной записи, зато тема экскурсии выбирается гостями. Как пишут организаторы, на экскурсии на пробу даётся около 100 запахов за несколько часов.

Расписание на официальном сайте

Где: 1-я линия В. О., 48

Когда: посещение по записи

Сколько: от 2500 рублей

Фото: vk.com/spb_parfmuseum

Музей сновидений Зигмунда Фрейда

В каждом закутке музея сновидений можно встретить оригинальные экспонаты и интересные истории. Подача необычная, интерактивная: здесь посетителей окружает формируемая ими же самими иллюзия.

«Все видимые и невидимые стены музея, экспозиционные поверхности, пол, потолок продуманы, рассчитаны и выстроены так, что можно было бы легко их раздвинуть и продолжить визуальный ряд на основе собственного опыта, фантазий и желаний», – пишут создатели проекта.

В музее регулярно проводятся выставки, лекции и перформансы. Вход на них свободный.

Официальный сайт

Где: Большой пр. П. С., 18А

Когда:

для индивидуальных посетителей: вторник, суббота и воскресенье – с 12:00 до 17:00

для организованных групп (10 человек) – в любой день по записи

Сколько: для взрослых – 200 рублей; для детей, студентов и пенсионеров – 100 рублей (с экскурсионным обслуживанием на 100 рублей больше)

Фото: petrapilis.ru

Фото: vk.com/freudsdreamsmuseum

Музей оптики

Музей наглядно и просто рассказывает о красивом мире физики. Состоит из 11 залов. Часть из них рассказывают об истории оптики и настоящих технологиях будущего, другие знакомят с оптическими явлениями вживую: посетители властны «заморозить» свои тени, ощутить себя Леонардо да Винчи, управлять частицами в космосе и даже немного полетать.

Среди экспонатов можно встретить оптоклонов шедевров Фаберже; коллекцию 144 образцов оптических стёкол различных рецептур и марок от легчайших до сверхтяжелых – каталог Аббе, являющийся световым органом; различные голограммы и другие инсталляции, которые помогут понять, как оптические технологии работают в разных сферах человеческой деятельности. Большинство экспонатов можно и нужно трогать руками.

В музее регулярно проводят экскурсии, есть возможность заказать проведение дня рождения.

Официальный сайт

Где: Биржевая линия В. О., 14

Когда: со вторника по четверг – с 11:00 до 20:00; с пятницы по воскресенье – с 11:00 до 21:00 (касса закрывается на 1 час раньше); понедельник – выходной

Сколько: для взрослых – от 350 рублей; дети от 2 лет, студенты, пенсионеры – от 300 рублей; для детей до 2 лет, инвалидов и ветеранов боевых действий – бесплатно

Фото: vk.com/club8206736