Топ-6 тиров и стрелковых клубов Петербурга

Стрелковый клуб «Золотая пуля»

В «Золотой пуле» посетителям предлагают более 50 видов пневматического оружия. Например, здесь можно примерить револьвер системы Нагана, автоматический пистолет Стечкина или пистолет-пулемёт Томпсона.

Поклонников древних видов оружия заинтересуют занятия по стрельбе из лука и метанию ножей.

Цены на официальном сайте

Где: Конюшенная пл., 2В / метро «Невский проспект»

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Фото: vk.com/tirgoldbullet

Балтийский стрелковый центр

Это не просто тир, а целый комплекс из стрелковой галереи, оружейного магазина, ресторана и охранного предприятия. На выбор – около 40 видов огнестрельного оружия.

На помощь всегда придут инструкторы, поэтому в таком месте можно провести необычный корпоратив.

Цены на официальном сайте

Где: ул. Александра Блока, 5 / метро «Василеостровская»

Когда: ежедневно с 09:00 до 22:00 (касса работает до 21:30)

Фото: wilde.ru

Тир Plinker

Научиться стрелять или на деле испытать пневматическое оружие можно в Plinker. В тире часто проводятся пистолетные турниры, есть система скидок и подарочных сертификатов.

Официальная страница во «ВКонтакте»

Где: Большой пр. В. О., 76 / метро «Василеостровская»

Когда: ежедневно с 13:00 до 21:00

Фото: vk.com/plinker

Клуб лучно-арбалетного дела «Клад»

«Клад» – это лучный, арбалетный и пневматический тир, а также магазин метательного оружия и аксессуаров.

Платить здесь придётся не за потраченные «пульки», а за время. Зато и выстрелов будет неограниченное количество. В час аренды дорожки входит инструктаж, который занимает около 5 минут. Оружие можно менять.

Если есть желание научиться стрелять из лука, можно записаться в спортивную секцию.

Цены на официальном сайте

Где: ТРК «Континент» (Бухарестская ул., 30/32) / метро «Бухарестская»

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Фото: vk.com/tirklad

Лучно-арбалетный клуб «Шервуд»

Здесь предпочтение отдают метательному оружию – лукам и арбалетам. Однако пневматика тоже в ходу. «Шервуд» – отличное место, где можно побывать на мастер-классе, что-то отпраздновать или удивить коллег необычным выходным.

Организаторы обещают интересные сценарии с весёлыми конкурсами, атмосферу Средневековья и красивые наряды. Здесь будет интересно как взрослым, так и детям.

Официальный сайт

Где: ТРК «Гранд Каньон» (пр. Энгельса, 154) / метро «Проспект Просвещения»

Когда: с понедельника и пятницу – с 12:00 до 21:00; суббота и воскресенье – с 10:00 до 21:00

Фото: vk.com/sherwoodtir

Стрелковый клуб «Мишень»

Загородный тир с большим выбором оружия, среди которого есть, например, пистолеты Glock и Beretta, карабины «Сайга» и «Вепрь». Помещение оборудовано антирикошетными и шумопоглощающими материалами.

Стрелять можно в специальных залах на 20 и 50 метров. В клубе часто проходят чемпионаты и лекции, где говорят об оружии. Команда тира организует корпоративы и праздники. Именинникам – скидка.

Официальный сайт

Где: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Копорское ш., 21к2

Когда: ежедневно с 11:00 до 22:00

Фото: vk.com/tirclubsbor