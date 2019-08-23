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Топ-6 тиров и стрелковых клубов Петербурга

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© Фото: Unsplash / @dre0316

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Поход в тир – это отдельный вид развлечения, такой же азартный, как боулинг и футбол. Рассказываем, где в Северной столице безопасно пострелять из винтовки, ружья, пистолета или, если угодно, арбалета.

Стрелковый клуб «Золотая пуля»

 

В «Золотой пуле» посетителям предлагают более 50 видов пневматического оружия. Например, здесь можно примерить револьвер системы Нагана, автоматический пистолет Стечкина или пистолет-пулемёт Томпсона. 

Поклонников древних видов оружия заинтересуют занятия по стрельбе из лука и метанию ножей.

Цены на официальном сайте

Где: Конюшенная пл., 2В / метро «Невский проспект»

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Фото: vk.com/tirgoldbullet
 

Балтийский стрелковый центр

 

Это не просто тир, а целый комплекс из стрелковой галереи, оружейного магазина, ресторана и охранного предприятия. На выбор – около 40 видов огнестрельного оружия.

На помощь всегда придут инструкторы, поэтому в таком месте можно провести необычный корпоратив.

Цены на официальном сайте

Где: ул. Александра Блока, 5 / метро «Василеостровская»

Когда: ежедневно с 09:00 до 22:00 (касса работает до 21:30)

Фото: wilde.ru
 

Тир Plinker

 

Научиться стрелять или на деле испытать пневматическое оружие можно в Plinker. В тире часто проводятся пистолетные турниры, есть система скидок и подарочных сертификатов.

Официальная страница во «ВКонтакте»

Где: Большой пр. В. О., 76 / метро «Василеостровская»

Когда: ежедневно с 13:00 до 21:00

Фото: vk.com/plinker
 

Клуб лучно-арбалетного дела «Клад»

 

«Клад» – это лучный, арбалетный и пневматический тир, а также магазин метательного оружия и аксессуаров.

Платить здесь придётся не за потраченные «пульки», а за время. Зато и выстрелов будет неограниченное количество. В час аренды дорожки входит инструктаж, который занимает около 5 минут. Оружие можно менять.

Если есть желание научиться стрелять из лука, можно записаться в спортивную секцию.

Цены на официальном сайте

Где: ТРК «Континент» (Бухарестская ул., 30/32) / метро «Бухарестская»

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Фото: vk.com/tirklad
 

Лучно-арбалетный клуб «Шервуд»

 

Здесь предпочтение отдают метательному оружию – лукам и арбалетам. Однако пневматика тоже в ходу. «Шервуд» – отличное место, где можно побывать на мастер-классе, что-то отпраздновать или удивить коллег необычным выходным.

Организаторы обещают интересные сценарии с весёлыми конкурсами, атмосферу Средневековья и красивые наряды. Здесь будет интересно как взрослым, так и детям.

Официальный сайт

Где: ТРК «Гранд Каньон» (пр. Энгельса, 154) / метро «Проспект Просвещения»

Когда: с понедельника и пятницу – с 12:00 до 21:00; суббота и воскресенье – с 10:00 до 21:00

Фото: vk.com/sherwoodtir

 

Стрелковый клуб «Мишень»

 

Загородный тир с большим выбором оружия, среди которого есть, например, пистолеты Glock и Beretta, карабины «Сайга» и «Вепрь». Помещение оборудовано антирикошетными и шумопоглощающими материалами.

Стрелять можно в специальных залах на 20 и 50 метров. В клубе часто проходят чемпионаты и лекции, где говорят об оружии. Команда тира организует корпоративы и праздники. Именинникам – скидка.

Официальный сайт

Где: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Копорское ш., 21к2 

Когда: ежедневно с 11:00 до 22:00

Фото: vk.com/tirclubsbor
 

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