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Рестораны Петербурга с пивом и раками

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© Фото: rakovaya.ru

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«Санкт-Петербург.ру» собрал несколько ресторанов Северной столицы, где подают раков.

В природе раки живут в водоёмах, прудах и озёрах, но их польза и питательность не ниже, чем у морепродуктов. В мясе членистоногих много легкоусвояемого белка и почти нет жиров, это источник витаминов А, В1, В2, Е, С, РР, магния, натрия, калия, фосфора, кальция, серы и железа.

Жаль только, что мяса в раке мало – в клешнях и хвосте. Обычно 1 рак весит от 15 до 50 г, крупный – около 100 г.

Принято, что раков нужно запивать пивом. Однако всё же это полноценное блюдо, а не закуска, – на основе их мяса готовят салаты, соусы и выпечку. А правильно сварить рака – это целое искусство (ну, почти). 

Цены в петербургских ресторанах за раков довольно высоки. Другое дело – где-нибудь на юге. Но если вы не на юге, вам сюда:

«Раковая на Петроградке»

 

«Раковая на Петроградке» – один из четырёх гастробаров сети «Раковых», только три из них находятся в Москве. Это стильный и современный ресторан, где главное блюдо готовят в нескольких вариантах. Из пива – около трёх десятков позиций.

Гостей ждут в просторном зале с панорамными окнами. Меню основано не только на блюдах из раков, есть также морепродукты, курица или, например, свиные рёбра BBQ, приготовленные на гриле.  Основа же кухни – русские рецепты с европейскими популярными позициями.

В будние сюда можно заглянуть на вкусный и полезный завтрак, а в выходные – посмотреть спортивную трансляцию любимой команды.

Есть доставка.

Меню на официальном сайте

Где: Малый пр. П.С., 16

Когда: с воскресенья по четверг – с 12:00 до 01:00; с пятница по субботу – с 12:00 до 02:00

Сколько: 0,5 кг раков – 1550 рублей

Фото: rakovaya.ru
 
Фото: Instagram / @rakovaya_gastrobar
 

«Демьянова уха»

 

Рыбный ресторан для ценителей русской кухни и соответствующего интерьера. Во время трапезы появляется приятное ощущение, будто находишься в избе.

Всё, как в древней Руси: деревянные столы, тканые дорожки на полу, бревенчатые стены, различные «рыбные» мотивы – аквариумы, картины с рыбами. Есть и печка с ухватом. 

Помимо рыбы, есть мясные блюда, чай, кофе, прохладительные и алкогольные напитки (в меню представлены в том числе коктейли и настойки местного приготовления), десерты. Еду подают в настоящей русской посуде в стиле гжель. Обслуживание – на высшем уровне.

Меню на официальном сайте

Где: Кронверкский пр., 53

Когда: ежедневно с 12:00 до 24:00

Сколько: 1 рак (около 10 г) – 120 рублей

Фото: demyanova-uha.ru
 
Фото: Instagram / @driada.ru /@taallu
 

«Богемиус»

 

Атмосферное и нетипичное место для Петербурга со вкусной едой и внушительной барной картой. Нетипичный из-за оформления в рыцарском стиле.

Кухня в «Богемиусе» чешская. Помимо раков, здесь подают десятки других блюд. Например, креветки на гриле или зелёный салат из креветок, кальмаров и каперсов. Из пива – чешское, немецкое, английское и бельгийское.

Меню на официальном сайте

Где: пер. Биржевой, 1/10

Когда: ежедневно с 11:00 до 24:00

Сколько: 0,5 кг раков – 1300 рублей
Фото: Instagram / @kseniya_dmitrievna_1992
 

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