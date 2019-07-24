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Где сыграть в мини-гольф в Петербурге

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© Фото: Unsplash / tsg pixels

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Мини-гольф был придуман около века назад. Сейчас это – отдельный вид спорта со своими правилами и захватывающим процессом. Рассказываем, где в Северной столице можно в него поиграть.

История мини-гольфа началась в конце 19 – начале 20 веков, когда в Англии проходили соревнования по паттингу. Паттинг-грин – это площадка с короткой травой, в которой вырезано несколько лунок, чаще всего находится вне игрового поля. На таких площадках обычно тренируются гольфисты. 

Тогда же время у паттинга появилась своя система полей, клубов и турниров «Tom Thumb Golf» («Мальчик-с-пальчик гольф), получившая развитие в довоенных США.

Официальное день рождения мини-гольфа – 1953 года. Тогда швейцарский архитектор Поль Бонгини построил первую площадку для этой спортивной игры. Он также запатентовал название Minigolf. Чуть позже в Германии Альберт Хесс создал поле получше, с современным искусственным покрытием.

После чего мини-гольф стал стремительно распространяться по миру, начали возникать различные объединения и федерации. Например, в Германии в настоящее время мини-гольф занимает 9 место по популярности среди любительских видов спорта.

Слово «мини» в названии не означает, что это «гольф в миниатюре». Хотя во время игры пространства используется меньше, зато удовольствие получаешь сразу, да и ездить вслед за мячом после хорошего удара никуда не нужно.

Площадки отличаются оригинальным оформлением, а путь к лунке порой – настоящий лабиринт. Чтобы загнать мяч, одной меткости недостаточно – игрокам придется хорошенько поломать голову. Так где же можно поиграть в мини-гольф? «Санкт-Петербург.ру» подобрал несколько мест.

Мини-гольф клуб «К-Визит»

 

«Коломяжский визит» – это гостиничный комплекс, расположенный в живописных окрестностях Орловского лесопарка, вблизи Суздальских озер.

На территории найдется масса развлечений: теннис, бадминтон и открытая площадка для мини-гольфа. Поля для игры здесь не особо сложные, поэтому отлично подойдут для новичков.

Официальный сайт

Где: ул. Чистяковская, 2

Сколько: 1 игра на 1 человека – 200 рублей в час; аренда поля – 3000 рублей в час

Фото: k-vizit.com
 

Гольф-клуб «Дюны»

 

Профессиональный гольф-клуб с огромной игровой площадкой. Находится он недалеко от города, на побережье Финского залива.

Здесь есть все, что может потребоваться для игры: просторные и ухоженные игровые и тренировочные поля, спортивное оборудование, а главное – площадка для игры в мини-гольф на 18 лунок. 

В загородном клубе работают специалисты, готовые помочь новичкам освоиться. Те, кто уже набил руку в этом виде спорта, могут принять участие в соревнованиях. На игровое поле допускаются только члены клуба.

Официальный сайт

Где: Сестрорецк, Заречная дорога, 5 А

Фото: Visit Petersburg
 

Гольф-центр «Крестовский»

 

Крытая гольф-площадка в Петербурге, оборудованная двумя высокоточными симуляторами Golfzon, которые позволяют перенестись на лучшие гольф-поля мира.

 

Это место подойдет больше для любителей большого гольфа: новичкам здесь можно тренироваться, а более опытным игрокам – поддерживать форму и совершенствовать технику с тренером.

В гольф-центре можно проводить турниры и корпоративы.

Сайт

Где: Спортивная ул., 8

Фото: yandex.ru/maps
 

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