«Краски, специи и любовь»: топ-6 индийских кафе и ресторанов в Петербурге

Tandoor
Старейший индийский ресторан Петербурга, работает с 1994 года. Интерьер в дворцовом стиле: на стенах и потолке – яркая мозаика, много зелени, статуэтки индуистских богов, резные светильники.
В меню – адаптированные блюда северо-индийской кухни. В основном – мясо, курица и морепродукты, сначала замаринованные, а затем запеченные до золотистой корочки в печи тандыр (в Индии говорят «тандур»). Еще – густые соусы и умеренное (в сравнении с югом) количество перца.
«Наша главная суперсила – сочетания специй», – пишут владельцы.
Где: Адмиралтейский проспект, 10 / метро «Адмиралтейская»
Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00
Фото: vk.com/tandoorspb
Oh! Mumbai
Небольшой ресторан на углу Гривцова и Мойки. Кухня отличная: индийские блюда соответствуют канонам, при этом кажутся более привычными для европейского вкуса.
Меню понравится как мясоедам, так и вегетарианцам. Средний чек – около 700 рублей на одного.
Где: набережная реки Мойки, 62 / метро «Адмиралтейская»
Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00
Фото: Instagram / @oh_mumbai
Bombay Cafe
Кафе в «Голицын Лофте» от ресторанной группы Dreamteam. Фишка заведения – импортные эли, портеры и биттеры из Лондона. Меню небольшое, но обновляется каждый сезон.
Фирменное блюдо готовят в нескольких вариациях. Например, есть овощной карри с басмати и лепешкой, желтый карри с цыпленком, острый красный карри с ягненком и чечевичный карри с белой рыбой.
Где: набережная реки Фонтанки, 20 / метро «Гостиный двор»
Когда: понедельник – четверг, суббота, воскресенье – с 15:00 до 24:00; пятница – с 15:00 до 24:00 (с октября по март кафе закрыто)
Фото: Instagram / @bombaycafeloft
Kashmir
Индийское вегетарианское кафе с кальянами. Оформлено аутентично: много растений, стены расписаны красочными узорами. В меню, помимо индийских блюд, есть и более привычные европейские позиции.
Здесь подают вкусный чай, домашние лимонады и кофе по-восточному. В барной карте – домашние настойки и фирменные коктейли со специями.
Ресторан небольшой и популярный – места лучше резервировать заранее.
Где: Большая Московская улица, 7 / метро «Владимирская»
Когда: понедельник – четверг, воскресенье – с 11:00 до 02:00; пятница, суббота – с 11:00 до 05:00 (обычно ресторан работает до последнего гостя)
Фото: vk.com/cafe_kashmir
«Ботаника»
В «Ботанике» светло, уютно и вкусно. Меню вегетарианское, состоит из нескольких разделов: индийский, итальянский и японский. К нему прилагается винная карта.
Самое прекрасное – оно находится недалеко от Летнего сада. Для родителей еще один плюс – есть детская комната.
Где: улица Пестеля, 7 / метро «Чернышевская»
Когда: ежедневно с 11:00 до 24:00
Фото: vk.com/cafe_botanika
«Лаор»
«Красивое место со вкусом Индии» – так о себе рассказывают владельцы небольшого вегетарианского кафе «Лаор». Всё так и есть: здесь много красок, удобных подушек, ароматических палочек и аутентичной мебели.
Если хотите насладиться индийской кухней в спокойной атмосфере – идите в «Лаор». Меню – на любой вкус (одних супов около десятка). Порции большие.
Где: Прачечный переулок, 10 / метро «Садовая»
Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00