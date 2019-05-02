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«Пицца, паста и вино»: топ-5 недорогих итальянских ресторанов в центре Петербурга

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© Фото: Unsplash / @priscilladupreez

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На улице тепло и солнечно – самое время насладиться нежной пастой алла карбонара, лазаньей или хрустящей брускеттой с помидорами и базиликом. Да и пицца в хорошем итальянском ресторане примерно в сто раз вкуснее, чем доставленная на дом. А что насчет бокала вина с сыром и медом? Собрали лучшие заведения с той самой атмосферой.

Amarcord

 

Владельцы Amarcord называют свое заведение «одним из самых итальянских в Петербурге»: кухней заведуют итальянцы, а в зале стоит живая и праздничная атмосфера.

В меню ресторана – брускетты, салаты, более 30 блюд из домашней пасты (вегетарианские, мясные, с морепродуктами), мороженое, сорбеты и, конечно, настоящие итальянские вина. Порции большие.

В соцсетях пишут: “All'Amarcord ogni giorno e' sabato!” (в «Амаркорде» каждый день суббота!)

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Где: улица Жуковского, 49 / метро «Площадь Восстания»

Когда: с понедельника по четверг и в воскресенье – с 11:00 до 24:00, пятница и суббота – с 11:00 до 01:00

Фото: vk.com/amarcord_kafe
 

Italia

 

Еще один «кусочек Италии в Петербурге» с вкусной едой, колоритной атмосферой и почти десятилетней историей. В кафе три зала: Vespa с мотороллерами, пианино и витриной с разноцветным мороженым; Ducati с диванами и спортивной атрибутикой, где транслируют мотогонки; Vino с кирпичными стенами для свиданий при свечах и больших компаний.

Гости особенно ценят местные десерты. Хозяева «Италии», Франко и Елена, в них точно разбираются – им принадлежит джелатерия Venezia на Невском проспекте, 107.

Единственный недостаток – к оплате не принимаются банковские карты.

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Где: проспект Бакунина, 5 / метро «Площадь Восстания»

Когда: будни – с 09:00 до 02:00, суббота и воскресенье – с 10:00 до 02:00

Фото: vk.com/caffeitaliaspb
 

Italiani

 

Итальянское кафе от Italy Group. Позиционируется как место на каждый день с вкусной едой и быстрым обслуживанием (не более 7 минут).

Главное в меню – домашняя паста-конструктор и классическая римская пицца прямоугольной формы. Блюдо делают из итальянской муки. Тесто перед выпеканием выдерживают 24 часа. Как пишут владельцы, вино в «Итальяни» поставляется напрямую из региона Венето и стоит «на кране» также, как и коктейль Aperol Spritz.

В заведении панорамные окна и около 70 посадочных мест.

Instagram

Где: Невский проспект, 65 / метро «Маяковская»

Когда: с понедельника по четверг – с 09:00 до 23:00, пятница – с 09:00 до 01:00, суббота – с 11:00 до 01:00, воскресенье – с 11:00 до 24:00
Фото: Instagram / @italiani_spb
 

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LaCelletta

 

Итальянский ресторан с собственной пиццей, пастой, южным гостеприимством и большим меню. Главное блюдо – вкуснейшее джелато: фруктовое и сливочное. Всего на выбор около 20 вкусов. Можно попробовать сразу все!

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Где: набережная Фонтанки, 30 / метро «Гостиный двор»

Когда: с понедельника по четверг и в воскресенье – с 12:00 до 24:00, пятница и суббота – с 12:00 до 01:00

Фото: vk.com/lacellettacaffe
 

Limoncello

 

Траттория «Лимончелло» с аутентичным интерьером в духе старинного итальянского кафе с деревянной мебелью, книгами и зеленью. Хоть место довольно и популярное, в нем ничего не делается «на поток»: здесь всегда вкусно, уютно и, главное, недорого.

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Где: Литейный проспект, 40 / метро «Чернышевская»

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Фото: vk.com/trattoria.limoncello
 

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