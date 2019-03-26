«Стул, стол и ноутбук»: семь классных кофеен в Петербурге, где можно поработать

Sibaristica

В Sibaristica можно покушать, поработать и с комфортом провести встречу. Для тех, кто планирует посидеть подольше, есть специальная зона коворкинга с желтыми столами.

Кофейня расположена довольно далеко от метро, зато она просторная и с панорамными окнами. Из еды: несколько сэндвичей и десерты ручной работы. Большой ассортимент пива.

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Где: наб. Обводного канала, 199 / метро «Балтийская»

Когда: будни – с 09:30 до 19:00, суббота – с 11:00 до 18:00, воскресенье – выходной

Фото: Instagram / @sibaristica

Civil

Уютные кофейни с приятной атмосферой и быстрым Wi-Fi. Что еще нужно? В Civil в «Голицын лофте» из окон еще и открывается красивый вид на Михайловский замок.

Гостям предлагают горячие напитки и увеститую винную карту (более 25 позиций). На закуску: сэндвичи, супы и вторые блюда (например, куриное филе на гриле с булгуром или паста с беконом и имбирным соусом).

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Где: Набережная Фонтанки, 20 (ежедневно с 10:00 до 00:00) / метро «Гостиный двор»;

8-я Советская ул., 4 (ежедневно с 09:00 до 00:00) / метро «Площадь Восстания»;

Большой проспект П.С., 71а (ежедневно с 09:00 до 23:00) / метро «Петроградская»

Фото: Instagram / @civil.coffeebar

Opetit

Недалеко от «Адмиралтейской» находится библиотека Французского института. На ее территории расположена кофейня-кондитерская Opetit с отличным кофе и десертами. Если что, сидеть в тишине там не обязательно.

Хотите немного Франции? Тогда вам сюда: доезжаете до Невского проспекта, 12, заходите в двери консульства Французской Республики, слева будет лифт, нажимаете на кнопку третьего этажа. Вуаля!

Еще один Opetit на улице Блохина может похвастаться обилием розеток, приличным интернетом и приятной фоновой музыкой. Кстати, в обе кофейни можно прийти с собакой.

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Где: Невский пр., 12 / метро «Адмиралтейская»;

ул. Блохина, 23 / метро «Спортивная»

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Фото: Instagram / @o_petit

Coffee 3

Еще одно место для работы на Петроградской стороне. Общая площадь двухуровневого помещения составляет более 200 кв. метров. Интерьер идеален: везде дерево, огромные окна и мягкие подушки в зоне отдыха. В меню, помимо напитков, есть очень вкусная пицца.

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Где: пр. Медиков, 5 к7 / метро «Петроградская»

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00 (пятница и суббота – с 10:00 до 23:00)

Фото: Instagram / @coffee3spb

«Зеленая комната»

«Демократичные цены и обилие растений в интерьере. На открытой кухне мы готовим блюда из разных стран, а также фирменный десерт – горячий яблочный пирог с шариком мороженого», – пишут о «Зеленой комнате» ее владельцы. Все так и есть.

Для многих уже несколько лет это место продолжает быть самым подходящим для работы. Особенно радует выход на просторную мансарду.

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Где: «Этажи», 3 этаж (Лиговский пр., 74) / метро «Лиговский проспект»

Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00

Фото: Instagram / @zelenayakomnata

Bonch

В Bonch прекрасно все: вкусный кофе, несколько видов завтраков, удобное расположение. Чтобы отвлечься, можно, например, задумчиво поглядывать в окно, изучая прохожих. Это же самый центр города!

Еще плюсы: объемное помещение (не огромное), много столов и розеток, быстрый Wi-Fi.

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Где: ул. Большая Морская, 16 / метро «Адмиралтейская»

Когда: будни – с 08:30 до 23:00, суббота – с 10:00 до 23:00, воскресенье – с 10:00 до 21:00

Фото: Instagram / @bonch_cafe

Gran

Небольшая кофейня, в которой можно уединиться в мягком кресле с ноутбуком и рабочим настроем. Для любителей поесть в Gran предлагают брускетты, салаты и напитки, а также 10 вариаций завтраков. Еще есть вино.

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Где: Гороховая ул., 46

Когда: будни – с 9:00 до 22:00, выходные – с 11:00 до 22:00

Фото: Instagram / @grancoffee