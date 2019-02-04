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Где найти рамэн в Петербурге: шесть мест со вкусным японским супом

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© Фото: Unsplash / j

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Рамэн (или рамен) придумали в Китае, но само блюдо одновременно принадлежит еще японской и корейской кухне. В каждой стране у него свое название. В России популярным он стал пару лет назад – тогда в Петербурге открылось сразу несколько заведений, специализирующихся на супе. Шумиха вокруг рамэна приутихла, некоторые места закрылись (к сожалению), остались самые стойкие и вкусные. «Санкт-Петербург.ру» исследовал некоторые из них.

Видов рамэна великое множество. Неизменными должны быть лишь два ингредиента: бульон (мясной, рыбный, с добавлением мисо или соевого соуса) и пшеничная лапша. В рецептах часто присутствует курица (мясо или рыба), почти всегда есть яйцо, лук, зелень и различные овощи. Суп, кстати, очень сытный. Испытано на себе!

Mashita

 

Mashita не просто так первая в списке – эта рамэнная появилась первой в Петербурге. Открыла ее семья русских корейцев в конце 2012 года.

Рамэн здесь любят и лелеют, а лапшу в нему делают вручную. Гостям предлагают несколько видов супа на выбор (ингредиенты тоже варьируются). Для любителей говядины или свинины подойдут классический мисо рамэн или сею рамэн. Если хочется чего-то поострее – попробуйте кимчи рамэн. Есть также вариант супа с морепродуктами.

В меню представлены и другие традиционные блюда японской кухни.

Официальный Instagram заведения

Где: Невский пр., 60; Загородный пр., 15; Каменноостровский пр., 38

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00 (работа кухни заканчивается в 22:30)

Сколько: средний чек 450 рублей
Фото: Instagram / @mashita_spb
 

«Ярумэн»

 

Основатели ресторана называют его «первой специализированной японской рамэнной». В 2015 году заведение на Малой Морской открыл владелец крупной сети рамэнных «Мэнъя Масамунэ» из Японии. Помогли ему в этом российские партнеры. Задумывался проект как символ благодарности Петербургу за поддержку после землетрясения в 2011 году.

Главные продукты для супа сюда доставляют прямо из Японии: лапшу, водоросли, специи, соусы и даже бульон (его везут в специальных герметичных пакетах). Вот она – настоящая аутентичность.

Одним рамэном дело не ограничивается: здесь же готовят суши, сашими и роллы, японский карри из свинины, карааге (куриные бедра в кляре), кусочки осьминога в кляре и другие закуски. Можно также попробовать японские десерты – например, зеленое мороженое на основе порошкового чая маття.

Официальный Instagram заведения

Где: Малая Морская ул., 9; Загородный пр., 21-23

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: средний чек 600 рублей
Фото: Instagram / @restaurant_yarumen
 

Subzero

 

Subzero – это два ресторана азиатской кухни на улицах Рубинштейна и Академика Павлова. Первое заведение открылось в середине 2017 года. В интерьере решили использовать темный металл, дерево, светло-серый бетон и обилие живых растений.

Кухня здесь специализируется, в первую очередь, на суши, сашими и татаки. Однако и рамэн здесь очень вкусный. Да еще и порции внушительные.

Гостям также предлагают разнообразные закуски и десерты. В барной карте представлены около 30 сортов вина, пиво, авторские коктейли в азиатском стиле и крепкий алкоголь.

Официальный Instagram заведения

Где: ул. Рубинштейна, 38; ул. Академика Павлова, 5

Когда: ежедневно с 12:00 до 24:00 (в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00)

Сколько: средний чек 600 рублей
Фото: Instagram / @subzerosushi
 

J. Ramen

 

Ресторан на Рубинштейна в декабре 2018 года открыли бывший владелец лофт-проекта «Этажи» Денис Кузнецов, Аделина Балябина и Наталья Сафронова («Зеленая комната»). По их словам, вдохновляются они европейскими рамэнными, поэтому в J. Ramen ориентируются больше на стиль шеф-повара, чем на на аутентичность блюд. Шефом, кстати, стал Константин Федотенко. Последние десять лет он работал в ресторанной группе «Правый берег» из Ростова-на-Дону.

Буква J из первой части названия – отсылка к слову japanese, что означает «японский». Рамэнов на выбор здесь пять видов: с говядиной, свининой, курицей, креветками, вегетарианский на овощном бульоне.

Судя по отзывам, многие гости оценили минималистичный интерьер заведения и большие порции, а рамэн назвали «самым вкусным». Другие же остались не особенно довольны «слишком простым» интерьером и сервисом.

Официальный Instagram заведения

Где: ул. Рубинштейна, 38

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00 (в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00)

Сколько: средний чек 600 рублей
Фото: Instagram / @jramenspb
 

Asiatiq

 

Бар на Вознесенском проспекте открылся в сентябре 2018 года. Рамэн здесь готовят четырех видов: с говядиной, цыпленком, морепродуктами, тунцом. В меню есть два вида поке с гребешками или тунцом, боулы с рисом и различными начинками, а также закуски: татаки, жареные бобы эдамамэ, маринованные грибы шиитаке и салат чукка.

По словам основателей, Asiatiq – это «азиатский уголок тепла и света в нашем дождливом городе». В заведении часто бывают скидки на разные блюда, чтобы гости охотнее пробовали что-нибудь новенькое.

Официальный Instagram заведения

Где: Вознесенский пр., 57

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: средний чек 500 рублей
Фото: Instagram / @asiatiq_ramen
 

Umao

 

Небольшое уютное кафе с «паназиатской кухней в неазиатских интерьерах» порадует хорошим сервисом и большим меню.

Рамэн в Umao – это адаптированное азиатское блюдо с пшеничной лапшой на курином бульоне с добавлением мраморной говядины (BAO) или курицы (UMAO). В его составе большое количество свежей зелени: ростки сои, лопатки гороха, кинза, стебель сельдерея, грибы намеко и нори. По традиции в суп добавляют целое яйцо.

С 12:00 до 16:00 часов по будням в заведении подают неплохие обеденные сеты.

Официальный Instagram заведения

Где: Конногвардейский б-р, 11

Когда: с понедельника по пятницу с 12:00 до 23:00, в субботу и воскресенье с 14:00 до 23:00

Сколько: средний чек 600 рублей
 Фото: Instagram / @umao_bao
 

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