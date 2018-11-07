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Куда сходить вечером: музеи в Петербурге, которые работают после 18:00

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Инсталляция «Модель биполярной активности» в Эрарте
© Фото: vk.com/erarta

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Иногда даже в рабочий день хочется культурно провести время, но далеко не все могут совмещать работу и отдых. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку музеев, которые ждут гостей даже поздно вечером.

Музей современного искусства Эрарта

 

Самый крупный негосударственный музей современного искусства в России. Основная миссия пространства – собирать, выставлять и популяризировать наиболее оригинальные и мастерски выполненные произведения современных художников.

Музей ориентирован на самую широкую аудиторию и стремится дать зрителю возможность открыть для себя современное искусство и найти в нем то, что ему интересно и близко.

Где: 29-ая линия В.О., 2А

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00; вторник – выходной

Официальный сайт

Фото: vk.com/erarta
 

Эрмитаж

 

Коллекция музея-символа Петербурга насчитывает более трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. Здесь можно познакомиться с шедеврами живописи, графики, скульптуры, предметами прикладного искусства и археологическими находками.

Большинство экспозиций работает на постоянной основе, но иногда под крышей Эрмитажа проходят разнообразные выставки признанных мастеров.

Чтобы осмотреть все его экспонаты, затрачивая хотя бы по одной минуте на каждый, понадобится более 11 лет.

Где: Дворцовая пл., 2

Когда: ежедневно с 10:30 до 18:00; в среду и пятницу с 10:30 до 21:00

Официальный сайт

Фото: culture.ru
 

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

 

Здесь Анна Ахматова написала «Поэму без героя» и знаменитый «Реквием». Вечером посетить место, где прошли 30 лет жизни одной из величайших поэтесс Серебряного века, можно в среду.

Где: Литейный пр., 53

Когда: ежедневно с 10:30 до 18:30; в среду с 12:00 до 20:00; понедельник – выходной

Официальный сайт

Фото: vk.com/akhmatova.museum
 

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского

 

Здесь можно погрузить в мир гениального петербургского писателя. Музей открыт в его последней квартире. Он разделен на две части: мемориальную и литературную. В мемориальной – подлинные вещи, окружавшие Достоевского. В литературной – прижизненные издания произведений писателя, книги с его автографами.

Вечером работает по средам.

Где: Кузнечный пер., 5/2

Когда: ежедневно с 11:00 до 18:00; в среду с 13:00 до 20:00; понедельник – выходной

Официальный сайт

Фото: Instagram / @julia.karipova
 

Мраморный дворец

 

Богатый филиал Русского музея в вечернее время можно посетить в четверг.

Где: Миллионная, 5/1

Когда: ежедневно с 10:00 до 18:00; в четверг с 13:00 до 21:00; вторник – выходной

Официальный сайт

Фото: vk.com/rusmuseum
 

«РОСФОТО»

 

Здесь проводится около 50 выставок в год, причем можно увидеть работы как мировых мастеров фотографии, так и молодых талантливых фотографов.

Для многих будет интересна собственная коллекция «РОСФОТО»: по ней можно проследить историю развития фотографии от середины 19 века до наших дней.  

В вечернее время выставки можно посетить по вторникам и четвергам.

Где: Большая Морская, 35

Когда: ежедневно с 11:00 до 19:00; вторник и четверг: с 12:00 до 21:00

Официальный сайт

Фото: facebook.com/museum.rosphoto
 

Музей Фаберже

 

Крупнейшее в мире собрание работ фирмы Фаберже в Шуваловском дворце  Петербурга. Богатая экспозиция доступна для изучения каждый день до 20:45, кроме пятницы.

Где: наб. Фонтанки, 21

Когда: ежедневно с 10:00 до 20:45; пятница – выходной

Официальный сайт

Фото: vk.com/fabergemuseum
 

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