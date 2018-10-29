  • 30 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 14:21 65.6727  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 14:21 74.5471  
Нефть($) 30.10.2018 76.86 0.08
Нефть(p) 30.10.2018 5089.02 +65.73

Бесплатно в Петербурге: пять мест, где послушать классическую музыку

Автор:


© Фото: mariinsky.ru

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» сделал подборку «секретных» мест Северной столицы, которые стоит записать, если вы хотите насладиться произведениями классиков бесплатно.

Малый зал консерватории Санкт-Петербурга

 

Концертный зал предназначен для камерных абонементных и учебных концертов, а также конкурсных прослушиваний со свободным входом. Располагается он в новом здании консерватории.

Зал отличается отличной акустикой, имеет 130 слушательских мест, а также живописный вид на набережную Мойки и Поцелуев мост.

Где: Глинки, 2

Официальный сайт

Фото: vk.com/smallhall
 

Мариинский театр

 

В Мариинском театре есть проект «Открытая среда», в рамках которого любой желающий раз в неделю может бесплатно наслаждаться произведениями разных эпох: от музыки барокко до Шостаковича и Бартока. Перед гостями Мариинского-2 выступают музыканты одного из лучших театров страны, приглашенные инструменталисты и юные таланты.

Не забывайте, что камерный зал с видом на Крюков канал ограничен 170 местами. Впуск зрителей начинается за 30 минут до начала концерта.

Где: Декабристов, 34а

Страница проекта на официальном сайте театра

Фото: mariinsky.ru
 

Санкт-Петербургская филармония имени Д.Д. Шостаковича

 

Старейшая филармония России, на сцене которой выступали гениальные мировые и отечественные композиторы, и она до сих пор является престижным центром музыкальной жизни России и зарубежья.

Если у вас есть билет на один из концертов в Большом зале в текущем месяце, добро пожаловать в Бетховенское фойе. Здесь по субботам и воскресеньям проводятся бесплатные концерты, на которых молодые музыканты филармонии отводят душу и представляют публике любимый камерный репертуар.

Исполнение музыки разных времен, как правило, сопровождается интересными рассказами о произведениях.

Где: Михайловская, 2

Официальный сайт

Фото: morgenmad.ru
 

Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова

 

В Центральной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова можно найти не только огромное количество книг, но и послушать известные русские романсы и классику. Здесь часто проходят выступления студентов вузов, которые исполняют сочинения русских и зарубежных композиторов.

Отличное место в городе, где можно бесплатно застать концерты или послушать интересную лекцию об истории музыки.

Где: Литейный пр., 19

Официальный сайт

Фото: culture.ru
 

Государственный музей-заповедник «Павловск»

 

За вход в Павловский дворец или парк придется заплатить, но если вы удачно подберете день для посещения, то вместе с возможностью оценить атмосферный памятник дворцово-паркового искусства и прогуляться по летней резиденции императора Павла I получите концерт вокальной или инструментальной классики.

Музыкальные события в Павловске проводятся в Круглом зале или в концертном зале дворца. Бесплатный билет можно попросить в кассе при входе.

Где: Садовая, 20

Официальный сайт

Фото: pavlovskmuseum.ru
 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Бесплатно в Петербурге: пять мест, где послушать классическую музыку

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку «секретных» мест Северной столицы, которые стоит записать, если вы хотите насладиться произведениями классиков бесплатно.

    читать далее →

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram