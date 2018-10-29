Бесплатно в Петербурге: пять мест, где послушать классическую музыку

Малый зал консерватории Санкт-Петербурга
Концертный зал предназначен для камерных абонементных и учебных концертов, а также конкурсных прослушиваний со свободным входом. Располагается он в новом здании консерватории.
Зал отличается отличной акустикой, имеет 130 слушательских мест, а также живописный вид на набережную Мойки и Поцелуев мост.
Где: Глинки, 2
Фото: vk.com/smallhall
Мариинский театр
В Мариинском театре есть проект «Открытая среда», в рамках которого любой желающий раз в неделю может бесплатно наслаждаться произведениями разных эпох: от музыки барокко до Шостаковича и Бартока. Перед гостями Мариинского-2 выступают музыканты одного из лучших театров страны, приглашенные инструменталисты и юные таланты.
Не забывайте, что камерный зал с видом на Крюков канал ограничен 170 местами. Впуск зрителей начинается за 30 минут до начала концерта.
Где: Декабристов, 34а
Страница проекта на официальном сайте театра
Фото: mariinsky.ru
Санкт-Петербургская филармония имени Д.Д. Шостаковича
Старейшая филармония России, на сцене которой выступали гениальные мировые и отечественные композиторы, и она до сих пор является престижным центром музыкальной жизни России и зарубежья.
Если у вас есть билет на один из концертов в Большом зале в текущем месяце, добро пожаловать в Бетховенское фойе. Здесь по субботам и воскресеньям проводятся бесплатные концерты, на которых молодые музыканты филармонии отводят душу и представляют публике любимый камерный репертуар.
Исполнение музыки разных времен, как правило, сопровождается интересными рассказами о произведениях.
Где: Михайловская, 2
Фото: morgenmad.ru
Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова
В Центральной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова можно найти не только огромное количество книг, но и послушать известные русские романсы и классику. Здесь часто проходят выступления студентов вузов, которые исполняют сочинения русских и зарубежных композиторов.
Отличное место в городе, где можно бесплатно застать концерты или послушать интересную лекцию об истории музыки.
Где: Литейный пр., 19
Фото: culture.ru
Государственный музей-заповедник «Павловск»
За вход в Павловский дворец или парк придется заплатить, но если вы удачно подберете день для посещения, то вместе с возможностью оценить атмосферный памятник дворцово-паркового искусства и прогуляться по летней резиденции императора Павла I получите концерт вокальной или инструментальной классики.
Музыкальные события в Павловске проводятся в Круглом зале или в концертном зале дворца. Бесплатный билет можно попросить в кассе при входе.
Где: Садовая, 20