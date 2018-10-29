Бесплатно в Петербурге: пять мест, где послушать классическую музыку

Малый зал консерватории Санкт-Петербурга

Концертный зал предназначен для камерных абонементных и учебных концертов, а также конкурсных прослушиваний со свободным входом. Располагается он в новом здании консерватории.

Зал отличается отличной акустикой, имеет 130 слушательских мест, а также живописный вид на набережную Мойки и Поцелуев мост.

Где: Глинки, 2

Официальный сайт

Фото: vk.com/smallhall

Мариинский театр

В Мариинском театре есть проект «Открытая среда», в рамках которого любой желающий раз в неделю может бесплатно наслаждаться произведениями разных эпох: от музыки барокко до Шостаковича и Бартока. Перед гостями Мариинского-2 выступают музыканты одного из лучших театров страны, приглашенные инструменталисты и юные таланты.

Не забывайте, что камерный зал с видом на Крюков канал ограничен 170 местами. Впуск зрителей начинается за 30 минут до начала концерта.

Где: Декабристов, 34а

Страница проекта на официальном сайте театра

Фото: mariinsky.ru

Санкт-Петербургская филармония имени Д.Д. Шостаковича

Старейшая филармония России, на сцене которой выступали гениальные мировые и отечественные композиторы, и она до сих пор является престижным центром музыкальной жизни России и зарубежья.

Если у вас есть билет на один из концертов в Большом зале в текущем месяце, добро пожаловать в Бетховенское фойе. Здесь по субботам и воскресеньям проводятся бесплатные концерты, на которых молодые музыканты филармонии отводят душу и представляют публике любимый камерный репертуар.

Исполнение музыки разных времен, как правило, сопровождается интересными рассказами о произведениях.

Где: Михайловская, 2

Официальный сайт

Фото: morgenmad.ru

Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова

В Центральной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова можно найти не только огромное количество книг, но и послушать известные русские романсы и классику. Здесь часто проходят выступления студентов вузов, которые исполняют сочинения русских и зарубежных композиторов.

Отличное место в городе, где можно бесплатно застать концерты или послушать интересную лекцию об истории музыки.

Где: Литейный пр., 19

Официальный сайт

Фото: culture.ru

Государственный музей-заповедник «Павловск»

За вход в Павловский дворец или парк придется заплатить, но если вы удачно подберете день для посещения, то вместе с возможностью оценить атмосферный памятник дворцово-паркового искусства и прогуляться по летней резиденции императора Павла I получите концерт вокальной или инструментальной классики.

Музыкальные события в Павловске проводятся в Круглом зале или в концертном зале дворца. Бесплатный билет можно попросить в кассе при входе.

Где: Садовая, 20

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Фото: pavlovskmuseum.ru