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Топ-5 необычных театров Петербурга

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© Фото: ifp.cz

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Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" сделал список самых необычных театров города.

Арт-кафе "Бродячая собака" 

 

Литературно-артистическое кабаре "Подвалъ Бродячей собаки" появилось еще в 1912 году. Впоследствии место стало памятником культуры Серебряного века — здесь приобрели известность Анна Ахматова и Осип Мандельштам, Георгий Иванов и Велимир Хлебников, Владимир Маяковский и Давид Бурлюк, Николай Кульбин и Сергей Судейкин, Александр Вертинский и многие другие. 

Кабаре просуществовало всего лишь три с половиной года, а возрождение легенды произошло лишь в декабре 2000 года. Из современников в нем побывали Евгений Евтушенко, Сергей Безруков, Денис Мацуев, Татьяна Толстая и другие известные представители мира творчества.

Фото: pub.allplaces.ru
 

В настоящее время в подвале устраивают музыкальные концерты, творческие вечера известных артистов, и, конечно, спектакли. В репертуаре "Бродячей собаки" есть постановки по рассказам Чехова, Зощенко, Шукшина, Довлатова и других классиков отечественной литературы. Кроме того, в арт-кафе есть художественная галерея и ресторан. 

Официальный сайт

Где: Итальянская улица, 4 

Когда: ежедневно с 11:30 до 23:30

Сколько: от 700 до 1600 рублей

Фото: animal-store.ru
 

Театр Поколений

 

За 25-летнюю историю Театр Поколений успел сменить три площадки. Изначально он располагался на проспекте Обуховской обороны, спустя 15 лет переехал в Нарышкин бастион Петропавловской крепости, а в 2010 году обосновался на Лахтинской улице в старом промышленном здании. В нем нет традиционного разделения на сцену и зрительный зал, что помогает по-новому взглянуть на театральное искусство. Основателем театра был Зиновий Корогодский, а с 2005 года по просьбе актеров им руководит его сын Данила.

В своих постановках Театр Поколений делает ставку на изобретательность и поиск новых способов выражения задуманного. На его сцене можно увидеть как спектакли на основе произведений классиков, так и по собственным пьесам.

Обычно постановки идут по выходным, но уже с февраля посетить спектакли можно будет и по средам.

Официальный сайт 

Где: Лахтинская улица, 25А

Сколько: 700 рублей, льготным категориям — 450 рублей

Фото: dushevniypiter.ru
 

Клоун-мим-театр "Мимигранты"

 

"Мимигранты" — это практически единственный в Петербурге государственный театр жанра клоунады, пантомимы и пластики, со своей площадкой.

Каждую постановку театра украшают пластическое мастерство актеров и интерактивная работа со зрителями. Здесь создан уникальный календарь самых необычных праздников, в "Мимигрантах" традиционно отмечают день Птиц, день Яйца, день Объятий, день Влюбленных, день рождения Деда Мороза, совмещая спектакли с дополнительной развлекательной программой. Экстравагантные перфомансы — еще визитная карточка театра. Редкому зрителю удается спрятаться в полумраке уютного зала, так как почти все становятся участниками представления.

Особая атмосфера уюта и по-детски непосредственного веселья, созданная дружным коллективом театра, гармонично дополняется внутренним убранством зала. Зрительный зал выстроен в виде амфитеатра, поэтому с любого места прекрасно видно происходящее на сцене. А мягкие кресла с подлокотниками и столики позволяют с комфортом во время спектакля выпить чашечку кофе.

Театр с 28-летней историей показывает постановки как для взрослых, так и для детей. Репертуар для взрослых представлен произведениями Зощенко и Беккета, а детям показывают озорные спектакли, в которых особо активным удается сыграть главную роль.

Официальный сайт

Где: Рижский проспект, 23

Сколько: от 300 до 1200 рублей

Фото: radario.ru
 

Театр "Особняк"

 

Свою известность театр "Особняк" приобрел благодаря переработкам хрестоматийных текстов, которые превратились в постановки "Сон о вишневом саде", "Омрачение", представляющее собой вариацию на тему "Преступления и наказания". Другим известным спектаклем стали "Мимические балеты" Игоря Ларина, основанный на живописи Босха и Брейгеля. В середине 2000-х годов особенно выделилась постановка "Кроткая", которая объединила глубоко психологический текст Достоевского с видеорядом в духе Дэвида Линча.

На сцене "Особняка" регулярно проходят экспериментальные и учебные спектакли, постановки петербургских театров, не имеющих своей площадки, а также работы камерных театров России и Европы.

Официальный сайт 

Где: Каменноостровский проспект, 55

Сколько: от 500 до 700 рублей

 

Фото: vk.com/osobnjak
 

"Такой театр" 

 

Несмотря на отсутствие собственной площадки, "Такой театр" успел прославиться в первый же год существования. Спектакль "Черствые именины", первая работа театра, была номинирована на театральную премию "Золотая маска". Впоследствии постановки "Такого театра" не раз становились номинантами и лауреатами различных наград. 

Репертуар театра представлен спектаклями, созданными по пьесам его артистов, а также по произведениям Пелевина, Маяковского и Набокова. Одной из главных работ последнего времени стал спектакль "Билли Миллиган" про реально существовавшего человека с 24-мя личностями. 

В настоящее время спектакли "Такого театр" проходят на нескольких площадках, в том числе в "Скороходе", музее Достоевского и театре "На Литейном". Весь репертуар театра ставится на выигранные гранты комитета по культуре Петербурга, а также на средства, собранные посредством краудфандинг-платформ. 

Официальный сайт

Сколько: от 400 до 1000 рублей

Фото: vk.com/takoyteatr
 

 

 

 

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