Топ-5 необычных театров Петербурга

Арт-кафе "Бродячая собака"
Литературно-артистическое кабаре "Подвалъ Бродячей собаки" появилось еще в 1912 году. Впоследствии место стало памятником культуры Серебряного века — здесь приобрели известность Анна Ахматова и Осип Мандельштам, Георгий Иванов и Велимир Хлебников, Владимир Маяковский и Давид Бурлюк, Николай Кульбин и Сергей Судейкин, Александр Вертинский и многие другие.
Кабаре просуществовало всего лишь три с половиной года, а возрождение легенды произошло лишь в декабре 2000 года. Из современников в нем побывали Евгений Евтушенко, Сергей Безруков, Денис Мацуев, Татьяна Толстая и другие известные представители мира творчества.
Фото: pub.allplaces.ru
В настоящее время в подвале устраивают музыкальные концерты, творческие вечера известных артистов, и, конечно, спектакли. В репертуаре "Бродячей собаки" есть постановки по рассказам Чехова, Зощенко, Шукшина, Довлатова и других классиков отечественной литературы. Кроме того, в арт-кафе есть художественная галерея и ресторан.
Где: Итальянская улица, 4
Когда: ежедневно с 11:30 до 23:30
Сколько: от 700 до 1600 рублей
Фото: animal-store.ru
Театр Поколений
За 25-летнюю историю Театр Поколений успел сменить три площадки. Изначально он располагался на проспекте Обуховской обороны, спустя 15 лет переехал в Нарышкин бастион Петропавловской крепости, а в 2010 году обосновался на Лахтинской улице в старом промышленном здании. В нем нет традиционного разделения на сцену и зрительный зал, что помогает по-новому взглянуть на театральное искусство. Основателем театра был Зиновий Корогодский, а с 2005 года по просьбе актеров им руководит его сын Данила.
В своих постановках Театр Поколений делает ставку на изобретательность и поиск новых способов выражения задуманного. На его сцене можно увидеть как спектакли на основе произведений классиков, так и по собственным пьесам.
Обычно постановки идут по выходным, но уже с февраля посетить спектакли можно будет и по средам.
Где: Лахтинская улица, 25А
Сколько: 700 рублей, льготным категориям — 450 рублей
Фото: dushevniypiter.ru
Клоун-мим-театр "Мимигранты"
"Мимигранты" — это практически единственный в Петербурге государственный театр жанра клоунады, пантомимы и пластики, со своей площадкой.
Каждую постановку театра украшают пластическое мастерство актеров и интерактивная работа со зрителями. Здесь создан уникальный календарь самых необычных праздников, в "Мимигрантах" традиционно отмечают день Птиц, день Яйца, день Объятий, день Влюбленных, день рождения Деда Мороза, совмещая спектакли с дополнительной развлекательной программой. Экстравагантные перфомансы — еще визитная карточка театра. Редкому зрителю удается спрятаться в полумраке уютного зала, так как почти все становятся участниками представления.
Особая атмосфера уюта и по-детски непосредственного веселья, созданная дружным коллективом театра, гармонично дополняется внутренним убранством зала. Зрительный зал выстроен в виде амфитеатра, поэтому с любого места прекрасно видно происходящее на сцене. А мягкие кресла с подлокотниками и столики позволяют с комфортом во время спектакля выпить чашечку кофе.
Театр с 28-летней историей показывает постановки как для взрослых, так и для детей. Репертуар для взрослых представлен произведениями Зощенко и Беккета, а детям показывают озорные спектакли, в которых особо активным удается сыграть главную роль.
Где: Рижский проспект, 23
Сколько: от 300 до 1200 рублей
Фото: radario.ru
Театр "Особняк"
Свою известность театр "Особняк" приобрел благодаря переработкам хрестоматийных текстов, которые превратились в постановки "Сон о вишневом саде", "Омрачение", представляющее собой вариацию на тему "Преступления и наказания". Другим известным спектаклем стали "Мимические балеты" Игоря Ларина, основанный на живописи Босха и Брейгеля. В середине 2000-х годов особенно выделилась постановка "Кроткая", которая объединила глубоко психологический текст Достоевского с видеорядом в духе Дэвида Линча.
На сцене "Особняка" регулярно проходят экспериментальные и учебные спектакли, постановки петербургских театров, не имеющих своей площадки, а также работы камерных театров России и Европы.
Где: Каменноостровский проспект, 55
Сколько: от 500 до 700 рублей
Фото: vk.com/osobnjak
"Такой театр"
Несмотря на отсутствие собственной площадки, "Такой театр" успел прославиться в первый же год существования. Спектакль "Черствые именины", первая работа театра, была номинирована на театральную премию "Золотая маска". Впоследствии постановки "Такого театра" не раз становились номинантами и лауреатами различных наград.
Репертуар театра представлен спектаклями, созданными по пьесам его артистов, а также по произведениям Пелевина, Маяковского и Набокова. Одной из главных работ последнего времени стал спектакль "Билли Миллиган" про реально существовавшего человека с 24-мя личностями.
В настоящее время спектакли "Такого театр" проходят на нескольких площадках, в том числе в "Скороходе", музее Достоевского и театре "На Литейном". Весь репертуар театра ставится на выигранные гранты комитета по культуре Петербурга, а также на средства, собранные посредством краудфандинг-платформ.
Сколько: от 400 до 1000 рублей
Фото: vk.com/takoyteatr