Топ-5 катков Петербурга, где научат кататься на коньках

"Айс Град"

Крытый каток "Айс Град" находится в парке им. Бабушкина. Там проходят массовые катания не только днем, но и ночью. Научиться кататься в "Айс Граде" можно по выходным и праздничным дням с 12:00 до 18:00. За пользование услугами тренера с вас не возьмут денег, нужно лишь оплатить стоимость билета на каток.

Днем взрослый билет, в стоимость которого также входит прокат коньков, обойдется в 500 рублей за час. Без проката коньков билет стоит в два раза дешевле — 250 рублей. Билет с прокатом коньков для детей до 12 лет стоит 350 рублей в час, а без проката — 200 рублей.

Фото: vk.com/parkskazok

Ночное катание, которое проходит в ночь с субботы на воскресенье с 23:00 до 06:00, стоит 400 рублей без проката коньков и 600 рублей с прокатом. Студенты при предъявлении студенческого или ученического билета могут получить на ночные катания скидку 20%.

Коньки выдаются под залог в виде паспорта, водительского удостоверения или тысячи рублей за каждую пару.

Проход на лед осуществляется по магнитным карточкам, залог за которые составляет 100 рублей.

Официальная страница

Где: проспект Обуховской обороны, 149

Когда: подробное расписание можно узнать здесь

Фото: vk.com/parkskazok

Mega Ice

Каток Mega Ice в ТРК "Лето" предлагает услуги тренера для индивидуального обучения. Есть возможность выбрать 30-минутную тренировку или часовую. Стоимость получасового занятия составляет 800 рублей, в эту цену включен вход на лед, услуги тренера и прокат коньков. За часовую тренировку надо заплатить 1200 рублей.

На катке также есть группы фигурного катания. Месячный абонемент стоит от 3500 рублей за четыре посещения до 8000 рублей за 12 посещений, разовое занятие группы фигурного катания обойдется в 1200 рублей.

Стоимость часа катания на льду во время массовых катаний стоит 300 рублей для взрослого, 200 рублей для детей до 10 лет, а пенсионеры и дети до четырех лет могут кататься бесплатно.

Абонемент позволяет находиться на льду неограниченное количество времени, а действует три месяца. Шесть сеансов катания обойдутся в 1600 рублей.

По субботам с 21:00 до 00:00 проходят вечерние сеансы катания. Три часа стоят 300 рублей.

Жетон камеры хранения в Mega Ice стоит 50 рублей. Взять коньки на прокат можно за 150 рублей, при этом залог не требуется.

Официальный сайт

Где: Пулковское шоссе, 25, корпус 1

Когда: расписание сеансов можно посмотреть здесь

Фото: kudago.com

Санкт-Петербургская СДЮШОР фигурного катания на коньках

На главной ледовой арене СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР фигурного катания по пятницам, субботам и воскресеньям проходят сеансы массового катания. По пятницам каток доступен с 22:00 до 00:30, по субботам с 20:00 о 01:30, а по воскресеньям — с 12:00 до 22:00. Каждый сеанс длится один час, после которого на протяжении 30 минут подготавливают ледовое покрытие.

Занятие с инструктором на катке рядом со станцией метро "Комендантский проспект" стоит 500 рублей за полчаса, целый час обойдется в 900 рублей. Входной билет на лед стоит 300 рублей за час. Взять коньки на прокат можно за 250 рублей в час, а защитные аксессуары, такие как шлем, налокотники и наколенники — за 150 рублей в час. Если вам надо воспользоваться камерой хранения, то надо заплатить 50 рублей.

Официальный сайт

Где: Туполевская улица, 4

Фото: chaspik.spb.ru

Клуб фигурного катания "Лидер"

Присоединиться к клубу фигурного катания "Лидер" можно вне зависимости от вашего опыта. Взрослых ждут на занятия в субботу и воскресенье. По субботам они проходят в 20:00 на катке "Купчино-арена" на улице Димитрова, а по воскресеньям — в 09:30 на катке "Континент" у метро "Бухарестская".

Каждая тренировка состоит из двух частей. Первая — это ледовая хореография, которой обучают в зале, а вторая часть проходит уже на льду.

Месяц занятий стоит 4500 рублей в одном из катков, а общий абонемент, который позволит тренироваться на двух катках, стоит 6000 рублей. На катке "Континент" также есть возможность приобрести абонемент на два месяца, который будет стоить 8500 рублей.

Для тех, кому комфортнее заниматься вне группы, предусмотрены занятия с персональным тренером. Каждое занятие будет стоить от 1500 рублей при условии заключения договора на серию из десяти занятий и оплаты входа на лед.

Фото: vk.com/club20056116

Научиться кататься на льду в "Лидере" могут и дети. Для них занятия проходят в спорткомплексе "Юбилейный", "Купчино-арене", катке "Континент" на Бухарестской и в ТРК "Рио" на улице Фучика. Подробную информацию можно узнать здесь

Стоит учесть, что заниматься в клубе фигурного катания можно только со своими коньками.

Официальный сайт

Фото: medialipetsk.ru

Каток в "Юбилейном"

Один из самых популярных катков города расположен в спортивном комплексе "Юбилейный", Новичкам выучить основы катания бесплатно помогут профессиональные инструкторы.

На катке можно отдохнуть с семьей, устроить дружескую встречу или даже романтическое свидание. После активного отдыха на льду можно подкрепиться в кафе "Юбилейного".

Днем сеанс длится 1 час 15 минут. В будний день сеанс стоит 350 рублей, в выходные и праздничные дни — 400 рублей. Прокат коньков за сеанс обойдется в 200 рублей, залог за коньки — 1500 рублей или водительское удостоверение.

В пятницу и субботу с 23:00 до 05:00 на катке проходят ночные сеансы катаний. Стоит учитывать, что дети до 14 лет могут кататься на коньках только до полуночи. Ночью сеанс длится шесть часов, за это придется заплатить 400 рублей. Прокат коньков также будет стоить 400 рублей. Залог за коньки — 1500 рублей или водительское удостоверение.

Если вам нужно заточить коньки, то в "Юбилейном" это сделают специалисты. Минимальная стоимость работ составляет 250 рублей за пару.

Официальный сайт

Где: проспект Добролюбова, 18

Когда: подробное расписание сеансов можно найти на сайте "Юбилейного"

Фото: activizm.ru