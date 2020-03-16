Остро, кисло, вкусно: том-ям в Петербурге

Wong Kar Wine

Название ресторана на противоположном от Летнего сада берегу Фонтанки обыгрывает имя популярного китайского режиссёра Вонга Карвая. В меню заведения есть индонезийская кухня, а также тайская и вьетнамская.

Том-ям в Wong Kar Wine готовят с креветками. Очень острое блюдо обойдётся в 470 рублей.

К знаменитому супу можно взять, например, закуски или белое вино. В ассортименте есть около 20 его наименований.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 14

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 800 рублей

Фото: Instagram / @elya_graham, @reshetnevadaria

Coffee3

Кафе в общественном пространстве «Ленполиграф» в 10 минутах ходьбы от «Петроградской» в основном специализируется на кофейных напитках. Но там готовят и еду, в том числе пиццу, рамен и том ям.

Вкусный суп делают на основе кокосового молока, чили и томатов. В него также кладут жареные грибы, рис и креветки – от последних при желании можно отказаться.

В Coffee3 есть два этажа. С верхнего открывается вид на крыши домов Петроградской стороны и солнце, когда оно всё-таки светит в Петербурге.

Официальная страница

Где: проспект Медиков, 5С

Когда: с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 500 рублей

Фото: Instagram / @mrimiri, @volkovckaya

Joly Woo

Joly Woo – небольшая сесть кафе с вьетнамской кухней. Тут подают фо бо, вок, необычную булочку бао с начинками и том ям.

Суп – большая порция, которую можно есть в классическом виде с рисом или с лапшой, кому что по душе. В миске лежат грибы, помидоры, а также может встретиться мидия в панцире.

В Joly Woo по будням до пяти часов вечера готовят комбо-обеды. Суп, вок или салат и напиток обойдутся всего в 340 рублей.

Официальный сайт

Где: улица Восстания, 12; Загородный проспект, 9; Садовая улица, 42; «МЕГА Парнас»

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00, в «МЕГА Парнас» – с 10:00 до 22:00

Сколько: средний счёт – 500 рублей

Фото: Instagram / @daryakamorina, @xitraya_ejulya

Pho’n’Roll

Ещё одна сеть заведений с вьетнамскими блюдами – Pho’n’Roll. Здесь, в отличие от Joly Woo, еду приносят официанты, заказывать её на кассе не нужно.

В том-яме нет мидий, но есть большие креветки, несколько штук. Рис подаётся отдельно в виде трапеции на тарелке вместе с лаймом. Стоит блюдо всего 350 рублей.

Можно вместо супа взять несколько видов фунчозы, креветки в кисло-сладком соусе, жареную говядину или другую не менее вкусную (и острую) еду.

Официальный сайт

Где: набережная канала Грибоедова, 22; улица Маяковского, 34; Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2; улица Жуковского, 27; набережная реки Фонтанки, 97

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 700 рублей

Фото: Instagram / @pho_n_roll

Jack & Chan

В необычно оформленном кафе на Инженерной паназиатская кухня встречается с американской. Атмосфера Jack & Chan станет отличным дополнением к красивой фотографии.

В основном в меню – именно блюда с востока (том-ям с морепродуктами, том-кха-кай с курицей или вок). Из американской еды есть бургеры, рёбрышки и крылышки.

Судя по отзывам в интернете, местный том-ям называют одним из лучших в Петербурге. Встречается и противоположное мнение, но лучше попробовать самому и решить, насколько хорош суп.

Официальная страница

Где: Инженерная улица, 7

Когда: с воскресенья по четверг с 11:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 02:00

Сколько: средний счёт – 1000 рублей

Фото: Instagram / @papaprivet, @doktorger

«Кореана»

Том-ям есть и в корейских ресторанах «Кореана». Порции большие, а цены – невысокие.

Стоит попробовать и разнообразные закуски, например, с морковью или морской капустой. Из экзотики – муэр из чёрных древесных грибов, у которых нет привычного вкуса.

При желании можно заказать еду домой. Минимальная сумма – 1000 рублей, блюда привезут практически в любое место в черте города.

Официальный сайт

Где: Гороховая улица, 17; улица Сикейроса, 11; Варшавская улица, 23; проспект Испытателей, 37

Когда: режим работы можно узнать на официальном сайте

Сколько: средний счёт – 700 рублей

Фото: Instagram / @koreana.rest

«Кинг Понг»

В «Кинг Понг» готовят классические блюда из Китая, Вьетнама, Сингапура, Индии и других стран юго-восточной Азии. Преимущественно продукты обрабатывают на воке, что позволяет быстро жарить еду без потери её полезных свойств.

Том-ям подают с тигровыми креветками и стеклянной лапшой. Также есть вариант с куриным филе.

В меню есть и другие супы, в том числе с китайскими пельменями, чечевицей или грибами. Конечно, можно выбрать что-то другое из горячих блюд или закусок. Среди десертов выделяется жареное мороженое – популярных выбор сладкоежек.

Официальный сайт

Где: Большая Морская улица, 16; улица Савушкина, 119

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 1000 рублей

Фото: Instagram / @kingpongspb

«Токио Сити»

В одной из крупнейших сетей восточной кухни том-ям стоит 430 рублей. За эти деньги в «Токио-City» подают порцию бульона с морепродуктами весом 330 граммов вместе с рисом, который весит 60 граммов. Жирный суп поможет получить энергию во время прохладного для или после длинной прогулки.

Конечно, в «Токио-City» есть десятки других блюд – от шавермы и роллов до кесадильи и свинины по-баварски. Предусмотрено и постное меню, что особенно актуально с началом Великого поста.

Официальный сайт

Где и когда: список адресов и режим работы можно узнать на официальном сайте

Сколько: средний счёт – 800 рублей

Фото: Instagram / @typicalrest, @finytes