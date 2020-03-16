  • 17 Март 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 17:24 75.0715  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 17:24 82.5613  
Нефть($) 17.03.2020 29.33 0.71
Нефть(p) 17.03.2020 1819.38 +51.59

Остро, кисло, вкусно: том-ям в Петербурге

Автор:


© Фото: Instagram / @maeploy_kitchen

Темы дня

Том-ям – тайский суп с кисло-острым бульоном. Зачастую в нём встречаются морепродукты, кокосовое молоко, лайм и другие необычные ингредиенты, делающие вкус супа неповторимым.

Wong Kar Wine

 

Название ресторана на противоположном от Летнего сада берегу Фонтанки обыгрывает имя популярного китайского режиссёра Вонга Карвая. В меню заведения есть индонезийская кухня, а также тайская и вьетнамская.

Том-ям в Wong Kar Wine готовят с креветками. Очень острое блюдо обойдётся в 470 рублей.

К знаменитому супу можно взять, например, закуски или белое вино. В ассортименте есть около 20 его наименований.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 14

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 800 рублей
Фото: Instagram / @elya_graham, @reshetnevadaria
 

Coffee3

 

Кафе в общественном пространстве «Ленполиграф» в 10 минутах ходьбы от «Петроградской» в основном специализируется на кофейных напитках. Но там готовят и еду, в том числе пиццу, рамен и том ям.

Вкусный суп делают на основе кокосового молока, чили и томатов. В него также кладут жареные грибы, рис и креветки – от последних при желании можно отказаться.

В Coffee3 есть два этажа. С верхнего открывается вид на крыши домов Петроградской стороны и солнце, когда оно всё-таки светит в Петербурге.

Официальная страница

Где: проспект Медиков, 5С

Когда: с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 500 рублей
Фото: Instagram / @mrimiri, @volkovckaya
 

Joly Woo

 

Joly Woo – небольшая сесть кафе с вьетнамской кухней. Тут подают фо бо, вок, необычную булочку бао с начинками и том ям.

Суп – большая порция, которую можно есть в классическом виде с рисом или с лапшой, кому что по душе. В миске лежат грибы, помидоры, а также может встретиться мидия в панцире.

В Joly Woo по будням до пяти часов вечера готовят комбо-обеды. Суп, вок или салат и напиток обойдутся всего в 340 рублей.

Официальный сайт

Где: улица Восстания, 12; Загородный проспект, 9; Садовая улица, 42; «МЕГА Парнас»

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00, в «МЕГА Парнас» – с 10:00 до 22:00

Сколько: средний счёт – 500 рублей
Фото: Instagram / @daryakamorina, @xitraya_ejulya
 

Pho’n’Roll

 

Ещё одна сеть заведений с вьетнамскими блюдами – Pho’n’Roll. Здесь, в отличие от Joly Woo, еду приносят официанты, заказывать её на кассе не нужно.

В том-яме нет мидий, но есть большие креветки, несколько штук. Рис подаётся отдельно в виде трапеции на тарелке вместе с лаймом. Стоит блюдо всего 350 рублей.

Можно вместо супа взять несколько видов фунчозы, креветки в кисло-сладком соусе, жареную говядину или другую не менее вкусную (и острую) еду.

Официальный сайт

Где: набережная канала Грибоедова, 22; улица Маяковского, 34; Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2; улица Жуковского, 27; набережная реки Фонтанки, 97

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 700 рублей
Фото: Instagram / @pho_n_roll
 

Jack & Chan

 

В необычно оформленном кафе на Инженерной паназиатская кухня встречается с американской. Атмосфера Jack & Chan станет отличным дополнением к красивой фотографии.

В основном в меню – именно блюда с востока (том-ям с морепродуктами, том-кха-кай с курицей или вок). Из американской еды есть бургеры, рёбрышки и крылышки.

Судя по отзывам в интернете, местный том-ям называют одним из лучших в Петербурге. Встречается и противоположное мнение, но лучше попробовать самому и решить, насколько хорош суп.

Официальная страница

Где: Инженерная улица, 7

Когда: с воскресенья по четверг с 11:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 02:00

Сколько: средний счёт – 1000 рублей
Фото: Instagram / @papaprivet, @doktorger
 

«Кореана»

 

Том-ям есть и в корейских ресторанах «Кореана». Порции большие, а цены – невысокие.

Стоит попробовать и разнообразные закуски, например, с морковью или морской капустой. Из экзотики – муэр из чёрных древесных грибов, у которых нет привычного вкуса.

При желании можно заказать еду домой. Минимальная сумма – 1000 рублей, блюда привезут практически в любое место в черте города.

Официальный сайт

Где: Гороховая улица, 17; улица Сикейроса, 11; Варшавская улица, 23; проспект Испытателей, 37

Когда: режим работы можно узнать на официальном сайте

Сколько: средний счёт – 700 рублей
Фото: Instagram / @koreana.rest
 

«Кинг Понг»

 

В «Кинг Понг» готовят классические блюда из Китая, Вьетнама, Сингапура, Индии и других стран юго-восточной Азии. Преимущественно продукты обрабатывают на воке, что позволяет быстро жарить еду без потери её полезных свойств.

Том-ям подают с тигровыми креветками и стеклянной лапшой. Также есть вариант с куриным филе.

В меню есть и другие супы, в том числе с китайскими пельменями, чечевицей или грибами. Конечно, можно выбрать что-то другое из горячих блюд или закусок. Среди десертов выделяется жареное мороженое – популярных выбор сладкоежек.

Официальный сайт

Где: Большая Морская улица, 16; улица Савушкина, 119

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 1000 рублей
Фото: Instagram / @kingpongspb
 

«Токио Сити»

 

В одной из крупнейших сетей восточной кухни том-ям стоит 430 рублей. За эти деньги в «Токио-City» подают порцию бульона с морепродуктами весом 330 граммов вместе с рисом, который весит 60 граммов. Жирный суп поможет получить энергию во время прохладного для или после длинной прогулки.

Конечно, в «Токио-City» есть десятки других блюд – от шавермы и роллов до кесадильи и свинины по-баварски. Предусмотрено и постное меню, что особенно актуально с началом Великого поста.

Официальный сайт

Где и когда: список адресов и режим работы можно узнать на официальном сайте

Сколько: средний счёт – 800 рублей
Фото: Instagram / @typicalrest, @finytes
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.03.20
    Аренда яхты в Барселоне по выгодным ценам
    06.03.20
    Россия может принять больше матчей, чем запланировано
    03.03.20
    Почему стоит заказать тур в Италию?
    21.02.20
    Как получить лицензию на реставрацию объектов культурного наследия
    20.02.20
    Подарочные сертификаты на развлечения в интернет-магазине PodarokServis.ru
    19.02.20
    Поиск врача и онлайн-запись на консультацию: как работает сервис в Санкт-Петербурге
    19.02.20
    Кондиционер от мировых производителей по выгодным ценам
    18.02.20
    «Интер Майами» судится с итальянцами и зовёт к себе Гризманна

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram