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Длиннее, шире, старше: мосты-рекордсмены Петербурга

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© Фото: Instagram / @katya_ivano

Темы дня

Какой мост появился первым в Северной столице, какой считается самым узким, а какой, наоборот, самым широким.

Большой Обуховский мост – самый длинный в Петербурге

 

Самый молодой рекордсмен среди переправ Северной столицы – Вантовый мост. Его открыли в 2007 году.

Уже почти полтора десятилетия мост считается самым длинным в Петербурге. Его основной пролёт достигает 382 метров, а вся длина – 994 метра.

Мост входит в состав Петербургской кольцевой автодороги. Переправа не разводится, но это не мешает судам в период навигации проходить под ней.
Фото: Instagram / @mr.lake___, @rezanova_sveta
 

Мост Александра Невского – самый длинный разводной мост в Петербурге

 

В период с открытия в 1965 году до появления Вантового моста самым длинным в Петербурге считался мост Александра Невского. Сейчас он может похвастаться размерами только среди разводных переправ Северной столицы.

Общая длина моста составляет почти 908 метров. Помимо этого, он удерживает звание самой высокой переправы через Неву в пределах Петербурга – высота разводного пролёта достигает 11 метров.

Прочность моста после завершения строительства проверяли с помощью колонны армейских танков. Испытание прошло успешно, но, как оказалось, надёжность была невысокой – переправа начала разрушаться уже через пару лет. Полностью в порядок её привели в начале 2000-х годов.
Фото: Instagram / @ana_aerial, @tatiana_morgetta
 

Синий мост – самый широкий в Петербурге

 

Переправу через реку Мойку можно спутать с частью Исаакиевской площади. Она настолько широкая, что не воспринимается как мост. Благодаря этому иногда в народе его называют «невидимкой».

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Параметры конструкции – 29,4 на 95,4 метра. При этом, если учитывать и открылки, то ширина моста достигает почти 114 метров.

В топ-3 переправ Петербурга по ширине также входят Аптекарский и Казанский мосты. Они отстают от Синего меньше, чем на два метра.

Фото: mostotrest-spb.ru
 

Банковский мост – самый узкий в Петербурге

 

По известному мосту с крылатыми львами действительно сложно пройти нескольким людям в один ряд. Ширина – всего лишь 1,85 метра.

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Своё название мост получил по Ассигнационному банку, который располагался по соседству. Теперь в этом здании находится Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Переправа отличается не только шириной. Она остаётся одной из трёх сохранившихся пешеходных мостов Петербурга (два других – Львиный и Почтамтский).
Фото: Instagram / @andrey_mikhailov
 

Иоанновский мост – самый старый в Петербурге

 

Петропавловская крепость была основана в 1703 году. Тогда же появился и первый в Петербург мост – Иоанновский.

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На протяжении долгого периода переправа была единственной в городе. Располагалась она не там, где сейчас, а ниже, у Меншикова бастиона.

Спустя три столетия внешний вид и конструкция моста не раз менялись. Современная переправа была построена в 1951 году, но и её несколько раз дорабатывали. А в честь 300-летия Петербурга возле неё установили фигуру «Зайчик, спасшийся от наводнения».

Фото: mostotrest-spb.ru
 

Благовещенский мост – первая постоянная переправа через Неву

 

Многие десятилетия на Неве не было постоянного моста. Временные конструкции были неудобными для частого перемещения между островами, однако первая полноценная переправа была построена лишь в 1850 году.

Сначала мост назывался Благовещенским, в честь церкви Конногвардейского полка. Спустя пять лет, когда скончался император Николай I, утвердивший проект переправы, название поменяли на Николаевский.

Под таким именем мост существовал до Октябрьской революции. Затем, в 1918 году, объект назвали в честь лейтенанта и знаменитого революционного деятеля Петра Шмидта. Историческое название вернули лишь в 2007 году.
Фото: Instagram / @rinamarspb, @verbena_laeta
 

Коломенский мост – единственный алюминиевый в Петербурге

 

Алюминиевые мосты начали строить на Западе в конце первой половины XX века. В СССР технологию впервые применили в 1969 году, когда был открыт современный Коломенский мост.

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Переправа из необычного материала остаётся единственной в своём роде в Петербурге. Да и в стране на протяжении долгого времени она была уникальной: к строительству схожих конструкций вернулись только в новом тысячелетии.

До наших дней алюминиевый Коломенский мост сохранился в почти неизменном виде.

Фото: mostotrest-spb.ru
 

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