Наследие фараонов: места со сфинксами в Петербурге

Университетская набережная

Самые известные сфинксы Северной столицы «живут» на гранитной пристани перед зданием Академии художеств. В Петербурге они появились в эпоху массового увлечения Египтом не только в Российской империи, но и в Европе.

Фигуры мифических существ были сделаны в XV веке до нашей эры. Спустя десятки веков их нашли при раскопках в Фивах, после чего власти Российской империи приобрели скульптуры себе.

Сначала, в 1832 году, сфинксы хранились во дворе Академии художеств. Когда архитектор Константин Тон закончил оформлять пристань, их установили на место, где они находятся до сих пор.

Лица сфинксов представляют фараона Аменхотепа III в молодости. Именно во дворе его храма при раскопках и нашли монументы.

Где: Университетская набережная, 17

Фото: Instagram / @g_reg195, @evgeniya38ko

Воскресенская набережная

Самые необычные сфинксы Петербурга находятся на Воскресенской набережной. Это памятник жертвам политических репрессий, автором которого в 1995 году был скульптор Михаил Шемякин.

Монумент расположен напротив знаменитой тюрьмы «Кресты», на другом берегу Невы. Место для памятника было выбрано по этой причине, а также потому, что его описывала в поэме «Реквием» Анна Ахматова.

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В образах сфинксов совместили женское лицо и череп, символизирующий смерть. Рядом со скульптурами выложен крест из брусчатки. Каждый камень обозначает 10 тыс. жертв, погибших в годы репрессии.

Где: Воскресенская набережная, 12



Фото: Instagram / @svetlanaalexeevna_f

Египетский мост

Первую версию моста открыли в 1826 году – она была намного богаче украшена, чем нынешняя переправа. Специально для оформления сделали сфинксов, их разместили на каждом углу переправы.

В 1905 году мост рухнул. Старые арки, как и большинство других элементов, были уничтожены, но скульптуры сохранились. Их использовали для оформления нового моста.

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Сфинксы несколько раз сильно повреждались. Это случалось из-за бомбардировок в годы блокады Ленинграда, а также из-за автоаварии – в 1989 году в мост влетела машина, которая столкнула статую в Фонтанку. Мастерам удалось привести в порядок скульптуру, которую достали из воды.

Где: набережная реки Фонтанки, 153



Фото: Instagram / @shkvarki_s_lukom, @alexa_ipatova

Набережная Малой Невки

Во время строительства Египетского моста на заводе Берда были сделаны две пробные копии сфинксов. Их качество признали неудовлетворительными, поэтому статуи оказались никому не нужными.

Лишь в начале XX века ими заинтересовался купец Галактионов. Забракованные скульптуры он купил, чтобы поставить у своего дома на Верейской улице. Позднее их перенесли к другому зданию, уже на Можайской улице, а через какое-то время – в соседний сквер.

Лишь в 1970-х годах благодаря главе «Ленмосттреста» Петра Степнова сфинксов установили у Малой Невки рядом с Каменноостровским мостом. В середине 2000-х годов их убирали из-за реставрации, но когда работы закончились, статуи вернули на место.

Где: набережная Малой Невки, 11

Фото: Instagram / @aleksei_kom, @dasha_gavs

Строгановский дворец

Если наиболее знаменитыми сфинксами города считают статуи на Университетской набережной, то самыми старыми – в здании на Невском проспекте.

Две скульптуры изготовили в конце XVIII века. Сначала, с 1796 года, они находились возле усадьбы Строганова у Больной Невки. Спустя век, в 1908 году, их перенесли ко входу во дворец на Невском. Увидеть сфинксов там можно и сейчас.

Где: Невский проспект, 17



Фото: commons.wikimedia.org

Свердловская набержная

Почти в одно время со сфинксами Строгановского дворца были изготовлены другие скульптуры мифических существ, которые предназначались для пристани у дачи канцлера Александра Безбородко.

К сожалению, оригинальные статуи были утрачены, а сама пристань серьёзно пострадала после Великой Отечественной войны. Участок набережной восстановили на рубеже 1950-х и 60-х годов.

В то же время сделали и копии утраченных сфинксов. Они стоят на своём историческом месте, откуда открывается вид на Смольный.

Где: Свердловская набережная, 40

Фото: Instagram / @baltrem

Горный институт

Сфинксы вуза на Васильевском острове сделал скульптор Александр Постников. Это произошло в 1826 году.

Статуи в настоящее время расположены во дворе института, туда их отнесли в 1966 году. Они находятся в окружении старого сада с красивыми кустами и деревьями.

У студентов есть примета, связанная со сфинксами. Поговаривают, что перед экзаменами нужно обратиться к статуям и попросить удачи, чтобы всё прошло хорошо.

Где: 21-я линия В. О., 2



Фото: commons.wikimedia.org