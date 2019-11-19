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Сила природы: магазины Петербурга с полезными продуктами

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© Фото: Pixabay

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Здоровый образ жизни – один из главных трендов последних лет. В обычных супермаркетах не всегда есть нужные и качественные продукты, поэтому стоит делать покупки в специализированных магазинах.

«ВкусВилл»

 

История сети магазинов началась в 2009 году, когда была основана в Москве под названием «Избёнка». До Северной столицы она добралась спустя восемь лет.

Во «ВкусВилле» есть натуральные продукты, Многие товары производятся под собственной маркой, а небольшим производителям предлагают заполнить анкету, чтобы попасть на полки.

В ассортименте магазинов есть качественное мясо, молочные продукты, в том числе из козьего и овечьего молока, детское питание, постные продукты и сотни других позиций.

Официальный сайт
Фото: Instagram / @izbenka_vkusvill
 

EcoFamily

 

В EcoFamily можно купить продукты для здорового питания, а также экологичные средства для красоты и ухода за домом.

В оба магазина постоянно привозят свежую продукцию, чтобы у покупателей была возможность приобрести полезную еду. В основном продукты поставляют из Центральной России, а также Алтайского и Краснодарского краёв, Сибири, Армении и Узбекистана

В соцсетях EcoFamily часто публикуют простые рецепты вкусных блюд, а также подробно рассказывают о здоровом питании. Иногда в магазинах проводят дегустацию продуктов.

Официальный сайт

Где: Вознесенский проспект, 32; улица Маяковского, 22

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00
Фото: Instagram / @eco_family
 

«Правильное питание»

 

«Правильное питание» – это магазины с товарами для различных диет. Как говорят основатели сети, проект призван «поддержать тех, кто решил изменить свой подход к питанию».

Благодаря сотрудникам покупатели могут облегчить процесс соблюдения диет или разнообразить рацион при различных ограничениях.

Например, в ассортименте есть товары без сахара, без глютена и без лактозы, соевые продукты, с низким содержанием жира или белка.

Официальный сайт

Фото: vk.com/ppdietshop
 

«Клевер»

 

Сеть магазинов, в отличие от большинства конкурентов, делает акцент на натуральной косметике, предметах гигиены и средствах для дома. Не забыли здесь и о товарах для животных.

Но в «Клевере» есть и еда. На прилавках большой выбор зерновых, продуктов без глютена и сахара, хлебцов и невредных сладостей.

На сайте минимальная стоимость заказа составляет 800 рублей. В розничных магазинах такого ограничения нет.

Официальный сайт
Фото: Instagram / @cloverclover.ru
 

«Веганика»

 

«Веганика» позиционирует себя как место с интересными товарами для веганов, вегетарианцев и всех, кто выбрал здоровый образ жизни.

Магазин поддерживает местных производителей, а также привозит продукты из других городов и стран. Помимо этого, «Веганика» сотрудничает с петербургскими ресторанами и универсамами.

Купить продукты можно в магазине неподалёку от Сенной площади или заказать на сайте. Стоит учитывать, что доставку можно сделать на сумму от 1 тыс. рублей.

Официальный сайт

Где: Московский проспект, 7

Когда: ежедневно с 12:00 до 20:00
Фото: Instagram / @veganika.ru
 

B12 Vegan Shop

 

Владельцы магазина на Васильевском острове сами придерживаются веганства, поэтому лично выбирают для покупателей лучшие этичные продукты.

«Мы – за сохранение природы, поэтому старемся отдавать предпочтение местным производителям, товарам без пальмового масла, в перерабатываемой и пригодной для повторного использования упаковке», – готовят они.

Также в B12 продаются аксессуары. Все деньги с их продажи направляют на поддержку проекта помощи кошкам «Лео_need».

Официальный сайт

Где: 7-я линия В. О., 38

Когда: ежедневно с 12:00 до 21:00
Фото: Instagram / @b12veganshop
 

«Ади»

 

Вегетарианский магазин на Гороховой специализируется на экзотических продуктах. Они отлично подойдут для блюд индийской кухни или, например, японской.

В наличии есть большое количество различных специй, масел и соусов. Также в «Ади» можно найти веганские торты и пирожные, витамины, злаки и кулинарные книги.

Официальный сайт

Где: Гороховая улица, 36

Когда: ежедневно с 11:00 до 21:00

Фото: vk.com/adi.magazin
 

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