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Всему голова: где в Петербурге купить свежий хлеб

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© Фото: korjov.com

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Хлеб продают не только в магазинах, но и в пекарнях, где его делают вручную. Выбрали лучшие места со свежей выпечкой.

«Цех85»

 

Хлеб – не главный продукт в «Цех85», но его делают очень качественным. Его, как и положено, готовят на месте.

В «Цех85» есть полка со вчерашней выпечкой. Её продают со скидкой 50%.

Выпить кофе в булочной можно с чем-нибудь сладким или с сытными бутербродами. Среди начинок – тунец, лосось, бекон и яйца.

Официальный сайт

Сколько: средний счёт – 300 рублей
Фото: Instagram / @dariabrin, @anotherlinadespair
 

«Булочные Ф. Вольчека»

 

Сеть булочных имени Филиппа Вольчека – крупнейшая в Петербурге. По всему городу работают десятки кофеен.

В булочных есть хороший выбор хлеба собственного производства. Его можно купить как целиком, так и по частям.

Также здесь делают пирожные, пекут пироги и булочки. Посетители хвалят булочные не только за качества, но и за довольно низкие цены.

Официальный сайт

Сколько: средний счёт – 150 рублей
Фото: Instagram / @mama_maiia, @compasszemnoy
 

«БулкаХлеба»

 

В «БулкеХлеба» всегда есть ароматный и свежий белый или чёрный хлеб. Даже ручка булочной выполнена в виде батона.

Печенье продают поштучно и в упаковках. Торты можно покупать целиком или взять лишь пару кусочков.

Недавно по просьбе клиентов в «БулкуХлеба» разрешили приходить с домашними животными. Главное условие – рост не более 35 см в холке.

Официальный сайт

Сколько: средний счёт – 200 рублей

Фото: vk.com/bulkakhleba
 

«Тёплого хлеба и под одеяло»

 

Булочная с необычным названием – проект известной сети «Буше». Это кафе мини-формата «у дома».

В «Тёплого хлеба и под одеяло» ассортимент меньше, чем в «Буше». При этом и средний чек ниже.

Конечно, особое внимание уделено хлебу. Также можно купить сыр, горячую выпечку и что-нибудь к кофе.

Офциальный сайт

Сколько: средний счёт – 280 рублей

Фото: vk.com/id160705189
 

«Коржов»

 

Пекарни с аппетитным названием работают в самых разных частях Петербурга. Сходить в «Коржов» можно в центре, на Петроградской стороне или в районе станции метро «Проспект Просвещения».

В заведении уверяют, что процесс изготовления хлеба не ускоряют искусственно. Поэтому на производство уходит около восьми часов.

Среди необычных видов – французский фугасс с оливками и свекольный хлеб с чесноком. Есть и более традиционная выпечка.

Официальный сайт

Сколько: средний счёт – 400 рублей

Фото: vk.com/korjov_bakeries
 

«Британские пекарни»

 

«Британские пекарни» существует в Петербурге почти четверть века. Первое кафе открылось в 1995 году.

Ассортимент хлеба большой. Готовят классический ржаной хлеб, бездрожжевой, французский багет, луковый хлеб или с сыром и ветчиной.

Сделать заказ можно не только в кофейне, но и через интернет. Продукты привезут почти в любой район.

Также в «Британских пекарнях» стоит обратить внимание на чизкейки, большие торты и сэндвичи.

Официальный сайт

Сколько: средний счёт – 400 рублей
Фото: vk.com/club_british_bakery
 

«ЛюдиЛюбят»

 

Хлеб в «ЛюдиЛюбят» готовят вручную. Его пекут на каменной подовой печи.

По словам владельцев пекарни, секрет хлеба – натуральные ингредиенты, живые закваски и ценные виды муки.

Можно купить хлеб с изюмом, со злаками, с итальянскими травами, кунжутом или тыквенными семечками. Это лишь малая часть всего ассортимента.

Официальный сайт

Сколько: средний счёт – 200 рублей
Фото: Instagram / @___daryavoynova____, @_polga
 

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