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Сделайте погромче: где в Петербурге продают виниловые пластинки

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© Фото: Instagram / @vera_churina

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Стриминг-сервисы вроде «Яндекс.Музыки» или Apple Music превратились в самый удобный способ слушать любимые песни. Но старый добрый винил никуда не исчез, и его легко можно купить в петербургских магазинах.

Top100

 

Музыкальный салон на улице Пестеля работает больше 20 лет. Поклонников рока и других жанров здесь радуют не только большим выбором пластинок, но и частыми скидками.

Поступления винила бывают часто. При необходимости можно купить проигрыватель, конверт для пластинки или даже справочник по британским изданиям альбомов The Beatles.

В социальных сетях Top100 рассказывают об истории создания культовых альбомов. Которые, конечно, можно купить в магазине.

Официальный сайт

Где: метро «Чернышевская», улица Пестеля, 13-15

Когда: ежедневно с 11:30 до 20:00
Фото: Instagram / @top100rocks.ru
 

VinylBox

 

VinylBox не ограничивается какими-то жанрами. Здесь можно найти пластинки поп-исполнителей вроде Мадонны и Селин Дион, записи пионеров электронной музыки Kraftwerk, свежий альбом Джеймса Блейка или саундтрек Тома Йорка для фильма «Суспирия».

В наличии магазина есть новые виниловые пластинки, а также переиздания и «первый пресс» – раритеты из прошлого. Цены сильно варьируются. На распродаже можно купить что-нибудь за 300 рублей, за некоторые издания придётся отдать не одну тысячу.

Официальный сайт

Где: улица Марата, 54

Когда: метро «Лиговский проспект», ежедневно с 12:00 до 21:00
Фото: Instagram / @vinylbox_spb
 

Play

 

Play считается одним из самых известных музыкальных магазинов Петербурга. Он находится рядом с кинотеатром «Родина» и цирком на Фонтанке.

В магазине можно купить дизайнерские билеты на различные концерты. Или сходить на автограф-сессии, которые здесь периодически устраиваются.

С большим каталогом Play можно ознакомиться онлайн или, по старинке, в самом магазине. В наличии есть больше тысячи альбомов.

Официальный сайт

Где: метро «Гостиный двор», Караванная улица, 1

Когда: ежедневно с 11:00 до 22:30

Фото: vk.com/playstorespb
 

«Фонотека»

 

В магазине на Марата можно изучать огромный каталог пластинок, дисков, книг или комиксов, пить кофе и слушать музыку. Здесь также продают билеты на концерте, а за винилом нередко заходят знаменитости.

Сотрудники «Фонотеки» помогают выбрать новую музыку, консультируют насчёт работы проигрывателей и ухода за пластинками.

В «Фонотеке» работает благотворительная программа. Покупателям предлагают приобрести крафтовый бумажный пакет, за который можно заплатить любую сумму. Сотрудники магазина каждый месяц удваивают выручку за них и отправляют в фонд «Сестринский уход».

Официальный сайт

Где: метро «Владимирская», улица Марата, 28

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Фото: vk.com/id43559195
 

Rock Island

 

«Рок-остров» – старейший магазин винила в Петербурге. Его открыли в 1992 году, а спустя несколько лет он попал в фильм Алексея Балабанова «Брат».

В Rock Island не стоит идти за новинками. Здесь в основном собрана классика прошлого – от Double Fantasy Джона Леннона и Йоко Оно до альбомов The Prodigy.

Официальный сайт

Где: метро «Чернышевская», Кирочная улица, 8

Когда: со вторника по субботу с 11:00 до 19:00

Фото: vk.com/rock_island_spb
 

Vertak

 

В Vertak запросто можно собрать коллекцию классических альбомов всех врёмен. Здесь продают первый альбом Pink Floyd, последнюю запись Joy Division и, например, дебютник The Ramones.

Отдельно внимание уделяют отечествтвенным андеграундным исполнителям. Но в большинстве случаев их альбомы продают на кассетах.

Официальная страница

Где: метро «Площадь Восстания», 9-я Советская улица, 18

Когда: ежедневно с 12:00 до 21:00
Фото: vk.com/vertakvinyl
 

Imagine Club

 

Владельцы Imagine Club делают акцент на разнообразии пластинок. «Музыкальные носители от современного винила и компакт-дисков до лимитированных боксов, японских SACD, коллекционных изданий на 24-каратном золоте и редких малотиражных виниловых оригиналов», – так в магазине описывают коллекцию.

Сотрудники тщательно следят за новинками и пытаются привезти желанные альбомы как можно быстрее. Ценителям также стоит обратить внимание на редкие и подарочные издания. В Imagine Club есть сборник альбомов Black Sabbath за 40 тыс. рублей. Самый дорогой лот – моно-издание «Белого альбома» The Beatles 1968 года – обойдётся в 130 тыс. рублей.

Официальный сайт

Где: метро «Площадь Восстания», улица Жуковского, 20

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00
Фото: vk.com/imaginevinyl
 

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