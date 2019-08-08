Бодрость и свежесть: где в Петербурге готовят колд брю

Последние пару лет одним из самых модных кофейных напитков считают колд брю. Название в переводе с английского означает холодное заваривание.

В этом и есть суть напитка. Кофе заваривают не меньше шести часов в холодной воде, что делает его более концентрированным и бодрящим. Эффект бодрости от такого напитка держится дольше, чем от классического.

После приготовления колд брю разбавляют и зачастую разливают по бутылкам, которые можно хранить даже несколько недель. В Петербурге мест с освежающим кофе становится всё больше, поэтому он перестал быть редкостью.

«ТЧК»

В небольшой кофейне на Петроградской стороне продают бутылочки с колд брю объёмом 0,3 литра. Хранить напиток можно неделю.

В «ТЧК» рассказывают, что свой вариант нашли с помощью охлаждённого фильтра кофе, сиропа топинамбура и пюре красного апельсина. Такое сочетание сделало богатый и чистый вкус.

Не забудьте, что в кофейне можно выпить и обычный кофе, а также попробовать круассаны и другие десерты.

Официальная страница

Где: улица Мира, 11

Когда: по будням с 08:30 до 21:00, по выходным с 10:00 до 21:00

Фото: Instagram / @coffee.tchk.spb

«Смена»

Фирменный напиток «Смены» – кофе тоник. Это колд брю с тоником и грейпфрутом или соусом из чёрной смородины и маракуйи.

Среди холодных напитков также есть розовый лимонад. Его готовят из настоя лепестков розы, соуса из лайма и мяты и тоника.

Конечно, можно купить и обычный кофе или даже чай. В ассортименте – зелёный, улун, облепиха и другие виды.

Официальная страница

Где: Басков переулок, 20

Когда: с понедельника по пятницу с 08:30 до 21:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00, второе и четвертое воскресенье месяца с 12:00

Фото: Instagram / @smenacafe

Skuratov Coffee

Сеть кофеен Виктора Скуратова начиналась с заведения в Омске, а теперь существует в семи городах. Найти местечко в Петербурге можно на Малой Конюшенной.

Сотрудники Skuratov Coffee называют себя «фанатами колд брю». Здесь кофе держат в холодной воде в течение 15 часов.

Бутылочка в 300 мл обойдётся всего лишь в 190 рублей. Столько же стоит колд брю киото, который настаивают с помощью специальных колб.

Любители экспериментов также могут заказать нитро кофе. Это колд брю, который обогащают газом, после чего текстура напоминает тёмный эль.

Официальный сайт

Где: Малая Конюшенная улица, 14

Когда: ежедневно с 06:55 до 23:05

Фото: Instagram / @arinaabaykuzina, @philolo_flop

Coffee 3

Бариста Coffee 3 готовят как колд брю, так и нитро кофе. Размер каждого напитка – 200 мл, первый стоит 200 рублей, а второй – на 20 рублей дороже.

Классическое эспрессо стоит всего 100 рублей, как и фильтр-кофе. Ещё подают капучино, раф, латте, какао, матча латте и многие другие напитки.

В социальных сетях Coffee 3 часто появляются подробные посты о напитках, их особенностях и о приготовлении кофе. «Варим, рассказываем, демонстрируем», – так звучит неофициальный слоган кофейни.

Официальная страница

Где: проспект Медиков, 5

Когда: с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 23:00

Фото: vk.com/coffee3spb

Mad Espresso Team

В Mad Espresso Team колд брю подают в красивых бутылочках, напоминающих о пиве. Стоит кофе 250 рублей.

В меню есть и другие освежающие напитки, а также полноценная еда. Можно перекусить похлёбкой, гаспачо с крабом, различные сэндвичи.

Полноценная кофейня Mad Espresso Team работает на 2-й Советской улице. Дополнительные точки можно найти на Василеостровском рынке, на котором недавно завершилась реконструкция, а также в ТРК «Сити-Молл».

Официальный сайт

Где: 2-я Советская улица, 27

Когда: с понедельника по пяициццу с 08:00 до 22:00, в субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье с 10:00 до 20:00

Фото: Instagram / @madespressoteam