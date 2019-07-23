  • 24 Июль 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 00:05 62.9843  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 00:05 70.6359  
Нефть($) 23.07.2019 64.12 +1.18
Нефть(p) 23.07.2019 4144.17 +83.55

Где в Петербурге подают крабов

Автор:


© Фото: vk.com/crabstoryspb

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места города на Неве, где можно попробовать крабов в любом виде и другие морепродукты.

Crab Story

 

Уже из названия ресторана понятно, какой ингредиент на местной кухне главный. При приготовлении блюд стараются сохранять природную пользу и вкус всех продуктов.

В меню Crab Story есть ряд позиций с крабами, а также другая еда. Например, это супы, устрицы, креветки, спагетти с мидиями и чернилами каракатицы.

В ресторане не забыли и про десерты. Можно полакомиться сорбетом, чизкейком с солоной карамелью или муссом из пломбира.

Официальный сайт

Где: Разъезжая улица, 12

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей

Фото: vk.com/crabstoryspb
 

Sintoho

 

Ресторан в отеле Four Seasons назван в честь трех городов – Сингапура (Sin), Токио (To) и Гонконга (Ho). Заведение считают одним из лучших азиатских мест Петербурга.

Несмотря на высокие цены, кухню Sintoho очень хвалят. Здесь рекомендуют попробовать суши и сашими, отдельно выделяют и камчатского краба. Его можно попробовать с соусом чили и в других вариациях.

В Sintoho также подают современные блюда, классику азиатской кухни и восточные коктейли.

Официальный сайт

Где: Вознесенский проспект, 1

Когда: ежедневно с 16:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 3000 рублей
Фото: Instagram / @hervefucho, @percorso.sintoho.xander.tl
 

Port

 

Port считается одним из наиболее успешных рыбных ресторанов Петербурга. Здесь предлагают большой выбор морепродуктов по адекватным ценам.

Самое большое блюдо – камчатский краб на двоих. Килограммовая порция обойдется в 5 тыс. рублей. Салат с крабом стоит 580 рублей, а суп – 450 рублей.

Также можно попробовать осьминога, гребешков, ската, кальмара, палтуса и других представителей морской кухни.

Официальный сайт

Где: Большая Монетная улица, 16

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00

Сколько: cредний счет – 1300 рублей

Фото: vk.com/portfood2
 

«Траппист»

 

Бар на улице Радищева входить в сеть заведений Dreamteam, вместе с Bombay Cafe, «Фарш и бочка», «Форно браво», «Пивная карта», Smokey Bones и Smoke BBQ.

Бельгийский паб встречает гостей не только пивом, но и морепродуктами. Большое количество мидий, креветок, устриц и, конечно, краба станут отличным сопровождением для пенного напитка.

Пиво подают как в бутылках, так и в разливном виде. Если не хочется хмельного, то можно заказать вино, сидр, алкоголь покрепче или безалкогольные напитки.

Официальный сайт

Где: улица Радищева, 36

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00

Сколько: средний счет – 1350 рублей
Фото: Instagram / @cafetrappist
 

Burger & Crab

 

В Burger & Crab, к счастью, готовят не только бургеры и крабов. Там можно съесть брускетту с ростбифом и рукколой, пенне с телятиной или салат с бурратой и томатами.

Но, конечно, в центре внимания все-таки блюда из названия кафе. Здесь подают семь видов бургеров (в том числе вегетарианский) и сет из четырех мини-бургеров.

Крабов тоже хватает. Их готовят в различном виде, в том числе для супа.

Официальный сайт

Где: Загородный проспект, 11

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 03:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей
Фото: Instagram / @burgerandcrab
 

«Юнга Seafood & Bar»

 

По словам владельцев ресторана на Рубинштейна, в «Юнге» готовят «едва ли не все российские морепродукты». Это и мурманская треска, и магаданские креветки, и карельская форель, и камчатский краб.

Морепродукты варят, жарят на огне или готовят без термической обработки. К мидиям подают сливочный соус или песто, с севиче из дикого окуня – соус юзу, а к диким хасанским устрицам – лимон с соусом из лука шалот и винного уксуса.

Есть и блюда без морепродуктов. Это, например, сезонные овощи на гриле или макароны по-флотски с мясом лося.

Официальный сайт

Где: улица Рубинштейна, 23

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:30, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 1100 рублей
Фото: Instagram / @youngaseafood
 

«Клево»

 

Каждый день в «Клево» возле «Озерков» подают вкусную рыбу, а по выходным здесь устраивают различные мероприятия. В ресторане одновременно могут разместиться до 150 человек.

«Клево» специализируется на северной рыбе, в том числе и на крабах. Их добавляют в салаты, горячие закуски, а также подают как самостоятельное блюдо.

Официальный сайт

Где: проспект Энгельса, 113

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 1400 рублей

Фото: vk.com/klevospb
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Самый нелепый дом в Ленинграде»: «Слеза социализма» на Рубинштейна

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об экспериментальной постройке, которая не оправдала надежд авторов.

    читать далее →

    Дельфинарий и океанариум: где увидеть морских животных в Петербурге

    Подводный мир удивителен. И как сильно люди любят рыб, так же сильно они должны уважать их жизнь. В Северной столице мало мест, где можно увидеть большие представления с морскими животными и при этом не беспокоиться за их самочувствие. Хватит двух пальцев.

    читать далее →

    «Краски, специи и любовь»: топ-6 индийских кафе и ресторанов в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие заведения Северной столицы, где можно поесть индийской еды, послушать красивую музыку и отдохнуть в окружении красок и контрастов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.07.19
    Пять сериалов, которые смотрят запоем
    18.07.19
    Обучение татуировке: сроки и основные принципы программы
    17.07.19
    Ландшафтный дизайн с помощью керамогранита
    12.07.19
    Термодревесина от компании LunaWood
    11.07.19
    Виды матрасов
    01.07.19
    Как и куда сдать катализатор в Петербурге?
    27.06.19
    Рост рубля на фоне снижения доллара
    25.06.19
    Верба Владимир Степанович

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram