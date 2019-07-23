Где в Петербурге подают крабов

Crab Story

Уже из названия ресторана понятно, какой ингредиент на местной кухне главный. При приготовлении блюд стараются сохранять природную пользу и вкус всех продуктов.

В меню Crab Story есть ряд позиций с крабами, а также другая еда. Например, это супы, устрицы, креветки, спагетти с мидиями и чернилами каракатицы.

В ресторане не забыли и про десерты. Можно полакомиться сорбетом, чизкейком с солоной карамелью или муссом из пломбира.

Официальный сайт

Где: Разъезжая улица, 12

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей

Фото: vk.com/crabstoryspb

Sintoho

Ресторан в отеле Four Seasons назван в честь трех городов – Сингапура (Sin), Токио (To) и Гонконга (Ho). Заведение считают одним из лучших азиатских мест Петербурга.

Несмотря на высокие цены, кухню Sintoho очень хвалят. Здесь рекомендуют попробовать суши и сашими, отдельно выделяют и камчатского краба. Его можно попробовать с соусом чили и в других вариациях.

В Sintoho также подают современные блюда, классику азиатской кухни и восточные коктейли.

Официальный сайт

Где: Вознесенский проспект, 1

Когда: ежедневно с 16:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 3000 рублей

Фото: Instagram / @hervefucho, @percorso.sintoho.xander.tl

Port

Port считается одним из наиболее успешных рыбных ресторанов Петербурга. Здесь предлагают большой выбор морепродуктов по адекватным ценам.

Самое большое блюдо – камчатский краб на двоих. Килограммовая порция обойдется в 5 тыс. рублей. Салат с крабом стоит 580 рублей, а суп – 450 рублей.

Также можно попробовать осьминога, гребешков, ската, кальмара, палтуса и других представителей морской кухни.

Официальный сайт

Где: Большая Монетная улица, 16

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00

Сколько: cредний счет – 1300 рублей

Фото: vk.com/portfood2

«Траппист»

Бар на улице Радищева входить в сеть заведений Dreamteam, вместе с Bombay Cafe, «Фарш и бочка», «Форно браво», «Пивная карта», Smokey Bones и Smoke BBQ.

Бельгийский паб встречает гостей не только пивом, но и морепродуктами. Большое количество мидий, креветок, устриц и, конечно, краба станут отличным сопровождением для пенного напитка.

Пиво подают как в бутылках, так и в разливном виде. Если не хочется хмельного, то можно заказать вино, сидр, алкоголь покрепче или безалкогольные напитки.

Официальный сайт

Где: улица Радищева, 36

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00

Сколько: средний счет – 1350 рублей

Фото: Instagram / @cafetrappist

Burger & Crab

В Burger & Crab, к счастью, готовят не только бургеры и крабов. Там можно съесть брускетту с ростбифом и рукколой, пенне с телятиной или салат с бурратой и томатами.

Но, конечно, в центре внимания все-таки блюда из названия кафе. Здесь подают семь видов бургеров (в том числе вегетарианский) и сет из четырех мини-бургеров.

Крабов тоже хватает. Их готовят в различном виде, в том числе для супа.

Официальный сайт

Где: Загородный проспект, 11

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 03:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей

Фото: Instagram / @burgerandcrab

«Юнга Seafood & Bar»

По словам владельцев ресторана на Рубинштейна, в «Юнге» готовят «едва ли не все российские морепродукты». Это и мурманская треска, и магаданские креветки, и карельская форель, и камчатский краб.

Морепродукты варят, жарят на огне или готовят без термической обработки. К мидиям подают сливочный соус или песто, с севиче из дикого окуня – соус юзу, а к диким хасанским устрицам – лимон с соусом из лука шалот и винного уксуса.

Есть и блюда без морепродуктов. Это, например, сезонные овощи на гриле или макароны по-флотски с мясом лося.

Официальный сайт

Где: улица Рубинштейна, 23

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:30, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 1100 рублей

Фото: Instagram / @youngaseafood

«Клево»

Каждый день в «Клево» возле «Озерков» подают вкусную рыбу, а по выходным здесь устраивают различные мероприятия. В ресторане одновременно могут разместиться до 150 человек.

«Клево» специализируется на северной рыбе, в том числе и на крабах. Их добавляют в салаты, горячие закуски, а также подают как самостоятельное блюдо.

Официальный сайт

Где: проспект Энгельса, 113

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 1400 рублей

Фото: vk.com/klevospb