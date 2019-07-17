Где в Петербурге можно рано позавтракать

«Мечтатели»

Кафе неподалеку от цирка на Фонтанке – отличное место для раннего завтрака. «Мечтатели» открываются каждый день в 8 часов утра. По будням завтраки подают до 12:00, в выходные – на два часа дольше. Кофе или чай входит в стоимость утреннего приема пищи.

На завтрак можно взять омлет с хрустящей треской, оладьи с клубникой, заварные лепешки с лососем или другую вкуснятину. В любое другое время стоит заказать оленину с соусом из лисичек, пряный рыбный суп с угрем и мидиями или утиную ножку с корнем сельдерея.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 11

Когда: с воскресенья по четверг с 08:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 08:00 до 02:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей

Фото: Александра Столярова / vk.com/followdreamers

Du Nord 1834

Завтракам в Du Nord 1834 посвящено отдельное меню. Перекусить утром можно как в ресторане на Лиговском, так и на Кирочной.

В Du Nord 1834 предлагают омлеты, домашний йогурт, круассаны, венские сосиски с драниками из картофеля, овсяную кашу. Каждый завтрак состоит из определенных позиций, при этом выбор можно сделать на любой вкус.

Ресторан на Лиговском также периодически проводит гастрономические акции – там приглашают попробовать какое-нибудь особенное блюда и вдобавок дают бокал вина.

Официальный сайт

Где и когда:

Лиговский проспект, 41, круглосуточно;

Кирочная улица, 26, ежедневно с 08:00 до 22:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: vk.com/dunord1834

«ПирО.Г.И.»

Кафе рядом с пересечением набережной Фонтанки и Невского проспекта – известное место, которое давно завоевало любовь петербуржцев и гостей Северной столицы. Как говорит руководство заведения, это «самое доступное из городских мест и именем и репутацией».

Завтраки в «ПирО.Г.И.» подают круглосуточно. Цены – очень приятные. Яичница с овощным салатом, теплыми тостами и сливочным маслом стоит 150 рублей, а полноценный завтрак с глазуньей, колбаской, фасолью, беконом, шампиньонами, томатами и тостами – лишь 320 рублей.

Официальная страница

Где: набережнаяреки Фонтанки, 40

Когда: круглосуточно

Сколько: средний счет – 500 рублей

Фото: Instagram / @ogi_pirogi

«Ласточка»

Небольшая кофейня расположена неподалеку от Биржевого моста. Здесь кормят сырниками, творожной запеканкой и кашей. При покупке завтрака до 12:00 действует скидка на кофе – 50%.

Это не единственная приятная акция в «Ласточке». По вечерам с 20:00 всю выпечку продают по 40 рублей, а каждый шестой стандартный кофе можно получить в подарок по флаеру.

Фирменная еда «Ласточки» – «Картофля», лепешка из картофеля в виде вафли с сытными начинками.

Официальная страница

Где: Зоологический переулок, 3

Когда: с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 20:00

Сколько: средний счет – 500 рублей

Фото: Instagram / @lastochkabakery

Kroo Cafe

В Kroo Cafe по будням можно позавтракать с 08:00 до 12:00, а по выходным – с 10:00 до 16:00. Утром в местечке на углу Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы готовят драники, домашние мюсли, вареники с творогом и ягодами и, конечно, яйца.

Полноценный сет стоит 650 рублей. В него входят 1/2 овсяной каши, 1/2 фермерского творога, классический круассан, яйцо пашот, сливочное масло и варенье на выбор.

На кухне Kroo Cafe также делают вегетарианские блюда. Например, хумус из печеной моркови с нутовыми чипсами и киш с овощами и дижонской горчицей.

Официальный сайт

Где: Суворовский проспект, 27

Когда: с понедельника по четверг с 08:00 до 00:00, в пятницу с 08:00 до 01:00, в субботу с 09:30 до 01:00, в воскресенье с 10:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 800 рублей

Фото: Instagram / kroocafe

Cake & Breakfast

Найти заведения с символичным названием Cake & Breakfast можно на углу Преображенской площади и Манежного переулка рядом со зданием Генконсульства Финляндии, а также на Малой Морской и на улице Мира.

Завтраки в кафе можно заказывать с утра до вечера. Здесь они относительно недорогие – глазунья из двух яиц с сосисками и фасолью стоит 250 рублей, а два яйца-пашот с красной рыбой, голландским соусом и цельнозерновой булочкой – на 30 рублей дороже.

Официальная страница

Где: Манежный переулок, 1; Малая Морская улица, 5; улица Мира, 7

Когда: ежедневно с 08:00 до 21:00

Сколько: средний счет – 400 рублей

Фото: vk.com/nastish_luch

«ТЧК»

С понедельника по пятницу «ТЧК» работает с 08:30, а по выходным открывается на полтора часа позже. В небольшом заведении с собственной пекарней готовят круассаны, запеканку и другие десерты.

В последнее время в микрокофейне увлеклись кофе холодной заварки. В «ТЧК» можно приобрести небольшие бутылочки с этим вкусным и бодрящим напитком

Официальная страница

Где: улица Мира, 11

Когда: по будням с 08:30 до 21:00, по выходным с 10:00 до 21:00

Сколько: средний счет – 400 рублей

Фото: Instagram / @coffee.tchk.spb