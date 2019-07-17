Где в Петербурге можно рано позавтракать

«Мечтатели»
Кафе неподалеку от цирка на Фонтанке – отличное место для раннего завтрака. «Мечтатели» открываются каждый день в 8 часов утра. По будням завтраки подают до 12:00, в выходные – на два часа дольше. Кофе или чай входит в стоимость утреннего приема пищи.
На завтрак можно взять омлет с хрустящей треской, оладьи с клубникой, заварные лепешки с лососем или другую вкуснятину. В любое другое время стоит заказать оленину с соусом из лисичек, пряный рыбный суп с угрем и мидиями или утиную ножку с корнем сельдерея.
Где: набережная реки Фонтанки, 11
Когда: с воскресенья по четверг с 08:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 08:00 до 02:00
Сколько: средний счет – 1000 рублей
Фото: Александра Столярова / vk.com/followdreamers
Du Nord 1834
Завтракам в Du Nord 1834 посвящено отдельное меню. Перекусить утром можно как в ресторане на Лиговском, так и на Кирочной.
В Du Nord 1834 предлагают омлеты, домашний йогурт, круассаны, венские сосиски с драниками из картофеля, овсяную кашу. Каждый завтрак состоит из определенных позиций, при этом выбор можно сделать на любой вкус.
Ресторан на Лиговском также периодически проводит гастрономические акции – там приглашают попробовать какое-нибудь особенное блюда и вдобавок дают бокал вина.
Где и когда:
Лиговский проспект, 41, круглосуточно;
Кирочная улица, 26, ежедневно с 08:00 до 22:00
Сколько: средний счет – 700 рублей
Фото: vk.com/dunord1834
«ПирО.Г.И.»
Кафе рядом с пересечением набережной Фонтанки и Невского проспекта – известное место, которое давно завоевало любовь петербуржцев и гостей Северной столицы. Как говорит руководство заведения, это «самое доступное из городских мест и именем и репутацией».
Завтраки в «ПирО.Г.И.» подают круглосуточно. Цены – очень приятные. Яичница с овощным салатом, теплыми тостами и сливочным маслом стоит 150 рублей, а полноценный завтрак с глазуньей, колбаской, фасолью, беконом, шампиньонами, томатами и тостами – лишь 320 рублей.
Где: набережнаяреки Фонтанки, 40
Когда: круглосуточно
Сколько: средний счет – 500 рублей
Фото: Instagram / @ogi_pirogi
«Ласточка»
Небольшая кофейня расположена неподалеку от Биржевого моста. Здесь кормят сырниками, творожной запеканкой и кашей. При покупке завтрака до 12:00 действует скидка на кофе – 50%.
Это не единственная приятная акция в «Ласточке». По вечерам с 20:00 всю выпечку продают по 40 рублей, а каждый шестой стандартный кофе можно получить в подарок по флаеру.
Фирменная еда «Ласточки» – «Картофля», лепешка из картофеля в виде вафли с сытными начинками.
Где: Зоологический переулок, 3
Когда: с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 20:00
Сколько: средний счет – 500 рублей
Фото: Instagram / @lastochkabakery
Kroo Cafe
В Kroo Cafe по будням можно позавтракать с 08:00 до 12:00, а по выходным – с 10:00 до 16:00. Утром в местечке на углу Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы готовят драники, домашние мюсли, вареники с творогом и ягодами и, конечно, яйца.
Полноценный сет стоит 650 рублей. В него входят 1/2 овсяной каши, 1/2 фермерского творога, классический круассан, яйцо пашот, сливочное масло и варенье на выбор.
На кухне Kroo Cafe также делают вегетарианские блюда. Например, хумус из печеной моркови с нутовыми чипсами и киш с овощами и дижонской горчицей.
Где: Суворовский проспект, 27
Когда: с понедельника по четверг с 08:00 до 00:00, в пятницу с 08:00 до 01:00, в субботу с 09:30 до 01:00, в воскресенье с 10:00 до 00:00
Сколько: средний счет – 800 рублей
Фото: Instagram / kroocafe
Cake & Breakfast
Найти заведения с символичным названием Cake & Breakfast можно на углу Преображенской площади и Манежного переулка рядом со зданием Генконсульства Финляндии, а также на Малой Морской и на улице Мира.
Завтраки в кафе можно заказывать с утра до вечера. Здесь они относительно недорогие – глазунья из двух яиц с сосисками и фасолью стоит 250 рублей, а два яйца-пашот с красной рыбой, голландским соусом и цельнозерновой булочкой – на 30 рублей дороже.
Где: Манежный переулок, 1; Малая Морская улица, 5; улица Мира, 7
Когда: ежедневно с 08:00 до 21:00
Сколько: средний счет – 400 рублей
Фото: vk.com/nastish_luch
«ТЧК»
С понедельника по пятницу «ТЧК» работает с 08:30, а по выходным открывается на полтора часа позже. В небольшом заведении с собственной пекарней готовят круассаны, запеканку и другие десерты.
В последнее время в микрокофейне увлеклись кофе холодной заварки. В «ТЧК» можно приобрести небольшие бутылочки с этим вкусным и бодрящим напитком
Где: улица Мира, 11
Когда: по будням с 08:30 до 21:00, по выходным с 10:00 до 21:00
Сколько: средний счет – 400 рублей