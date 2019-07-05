Вкус Чехии: где в Петербурге попробовать трдельник

Вы можете не знать, что такое трдельник. Наиболее простое описание – для Чехии это практически то же самое, что и корюшка для Петербурга. Чуть ли не настоящий символ.

Несложное для приготовления блюдо любят местные жители, а слава о нем давно вышла за пределы одной страны. И хотя трдельник встречается не только в Чехии, но и в других местах, ассоциируется он именно с этим государством.

Поговаривают, что впервые блюдо приготовили в Венгрии в XVIII веке. Авторство приписывают личному повару генерала и писателя Йозефа Гвадани. Тем не менее такое утверждение оспаривают в Чехии, Словакии и Румынии.

Трдельник представляет собой раскатанное тесто, которое наматывают на палку. Это необходимо, чтобы оно получило нужную форму, похожую на классическую сосиску в тесте. Затем массу посыпают сахаром, корицей, орехами или чем-нибудь другим и выпекают на гриле.

Простота десерта не помешала ему стать одной из главных кулинарных достопримечательностей Чехии. Трдельник – обязательная часть любой поездки в эту прекрасную страну. Но необязательно нужно ехать так далеко, чтобы его попробовать. С недавних пор десерт готовят и в Петербурге.

Фото: Instagram / @k_chaenee, @pavel.v.picture

«Трдельник»

Сеть «Трдельник» – крупнейшая в Северной столице, где готовят вкусный десерт. В городе на Неве есть семь точек с булочками.

Все точки «Трдельника» сосредоточены в центре Петербурга, иногда очень близко друг к другу. Например, на площади перед Казанским собором есть два лотка, а еще один стоит напротив, на углу Невского и Малой Конюшенной. Съесть десерт можно и перед входом на станцию метро «Гостиный двор».

Еще три места с трдельниками – на территории пространства «Голицын Лофт» на Фонтанке, на Мытнинской набережной перед «Летучим Голландцем» и у Дворцового моста рядом с Эрмитажем.

В «Трдельнике» готовят несколько видов десерта, они стоят от 130 до 170 рублей. Среди вкусов есть шоколад, «Нутелла» и сыр с беконом и маслинами. Создатели сети отмечают, что трдельник делают только из натуральных ингредиентов.

Официальная страница

Фото: Instagram / @trdelnik_rus

«Чешский трдельник»

Еще одна сеть, работающая в Петербурге, называется «Чешский трдельник». Раньше ее точки находились в Новой Голландии и в ЦПКиО им. Кирова. Первое место закрылось в начале весны 2019 года, поэтому попробовать трдельники можно только на Елагином острове.

Иногда появляется возможность купить десерт и в других местах. Создатели «Чешского трдельника» часто участвуют в различных кулинарных фестивалях и проектах. К примеру, в середине июня десерт в рамках «Рынка выходного дня» готовили в пространстве «Севкабель Порт» на берегу Финского залива.

В меню есть трдельник классический и со сладкой начинкой, в том числе с вареной сгущенкой или джемом. Плотно перекусить можно булочкой с чешской колбаской или с сыром сулугуни. При желании можно взять трдельник с топпингами в виде миндаля или кокоса вместе с какао, горячим шоколадом или безалкогольным глинтвейном.

Классический трдельник стоит 150 рублей, а с «Нутеллой» или, например, соленой карамелью обойдется в 250 рублей.

Официальный сайт

Фото: Instagram / @trd_spb