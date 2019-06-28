В центре Петербурга открылся гастробар «Пижоны» с двумя винными картами

На Большой Конюшенной улице начал работать бар «Пижоны». Новое место открыли совладельцы пиццерии «22 сантиметра» и ресторана Red. Steak & Wine.

В баре сделали ставку на авторскую кухню и необычные винные карты. В «Пижонах» их две. В одной собрана классика из европейских стран, а вторая состоит из биодинамических и органических вин. За коктейльную карту отвечает Сергей Ивашкевич. Он работал в проектах Raw Materials, «Архитектор» и Gin Tonic.

Меню «Пижонов» порадует стоимостью блюд. Несмотря на название бара, здесь относительно невысокие для центра Петербурга цены. Например, говяжий язык с вешенками обойдется в 570 рублей, а брускетта с пармской ветчиной – 240 рублей.

«Пижоны» делятся на три зала. В одном из них есть барная стойка, а в другом – частично открытая кухня. Шеф-поваром работает Константин Опескин, ранее он сотрудничал с Proviant и Kroo Cafe. В теплое время года в баре будет доступна терраса.

Где: Большая Конюшенная улица, 2

Когда: со среды по воскресенье с 17:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей