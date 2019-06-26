  • 26 Июнь 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 23:20 63.0432  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 23:20 71.6436  
Нефть($) 26.06.2019 66.23 +0.76
Нефть(p) 26.06.2019 4280.54 +56.69

Где в Петербурге подают лучшие хот-доги

Автор:


© Фото: Instagram / @buldogis

Темы дня

Хот-дог – классический стритфуд, который с годами превратился из обычной булки с сосиской в более сложное блюдо. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице попробовать хот-дог с острым перцем, тушеной капустой или халапеньо.

Простейшее блюдо, булочка с сосиской, стало феноменом в кулинарии и культуре. Хот-дог превратился в культовую еду и обязательный элемент стритфуда во всем мире.

Согласно легенде, у блюда немецкое происхождение. Мясник из Франкфурта приготовил длинные и тонкие колбаски. Он назвал их немецким словом dachshund, что в переводе значит «такса».

Позднее некий мигрант из Германии отправился в США, где стал продавать колбаски между двух кусков хлеба. Благодаря этому руки покупателей не пачкались и не обжигались. Со временем ломтики хлеба ради удобства заменили на разрезанную булочку.

Считается, что одним автором выражения «хот-дог» был журналист и карикатурист Томас «Тад» Дорган. Он якобы использовал это слово к иллюстрации к матчу бейсбольной команды New York Giants в 1901 году. Однако историки не уверены, что это было правдой, потому что эта карикатура не сохранилась. Есть только иллюстрация Доргана к велосипедной гонке 1906 года, но к тому времени «хот-дог» уже часто можно было слышать на улице.

Первые упоминания слова «собака» по отношению к блюду появились в 1880-е годы. Все потому, что из-за «трудностей перевода» люди верили, что сосиски делались из мяса этих животных. Хотя в действительности их изготавливали из свинины и говядины. По другим легендам о происхождении названия, возле ларьков, где продавали блюдо, всегда было много собак, которых привлекал запах горячих сосисок.

Хот-доги бывают разными. Иногда к булке с сосиской добавляют только кетчуп и горчицу, также можно встретить вариант с жареным или обычным луком, огурцами и практически любыми другими ингредиентами.

«Фарш и бочка»

 

Заведение в паре минут ходьбы от цирка Чинизелли славится пивом и сосисками и стейками собственного производства. Цены при этом не заоблачные, а очень приемлемые.

Хот-догам уделена небольшая часть меню, сосиски можно выбрать по своему вкусу. Есть пять видов – белая мюнхенская, традиционная с чеддером, из свинины с говядиной, из говядины с острым перцем, а также из курицы с масалой. Хот-дог может быть с одной или двумя сосисками.

В «Фарш и бочка» есть закуски, салаты и супы, десерты и большое количество пива, как бутылочного, так и разливного.

Официальный сайт

Где: улица Белинского, 11

Когда: с понедельника по четверг с 13:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00, в воскресенье с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей
Фото: Instagram / @farshbochka
 

Street Food Bar №1

 

Спортбар находится не в самом привычном месте – на Университетской набережной с видом на Неву. Здесь есть высококачественная мультимедийная система, благодаря которой спортивные трансляции выглядят намного зрелищнее, чем на обычном телевизоре.

В меню – отличный выбор колбасок разного размера, бургеры и, конечно, хот-доги. Некоторые из них делают в красной или ржаной булочке. Каждый стоит 350 рублей.

Также в Street Food Bar №1 предлагают завтраки и ланчи, вино и крепкий алкоголь, коктейли и многое другое.

Официальный сайт

Где: Университетская набережная, 25

Когда: ежедневно с 08:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 1200 рублей
Фото: vk.com/1streetfoodbar
 

Dogs

 

Самое молодое место из нашего списка – кафе Dogs. Его открыло руководство бара «Сидр и Нэнси».

В Dogs, как не трудно догадаться, делают хот-доги. От других вариантов их отличает размер – 30 сантиметров.

Сосиски в кафе делают на собственном производстве. Булочки также самодельные и свежие, их готовят отдельно для каждого посетителя.

Всего в меню есть около десятка видов хот-догов, в том числе с сыром и беконом или с тушеной капустой.

Официальная страница

Где: улица Некрасова, 23

Когда: с воскресенья по четверг с 13:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 13:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 600 рублей
Фото: Instagram / @dogs.hotdogs
 

Hotdogger

 

Hotdogger – филиал сети заведений, расположенных в разных городах в России. В Петербурге кафе находится в здании Балтийского вокзала.

Цены в Hotdogger очень приятные. Хот-дог дня, с соусом чили или барбекю, стоит всего лишь 115 рублей. Остальные позиции в меню тоже не ударят по кошельку.

При необходимости можно воспользоваться доставкой с помощью «Яндекс.Еды». Бесплатный заказ – от 500 рублей.

Официальная страница

Где: набережная Обводного канала, 120

Когда: с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, в воскресенье с 11:00 до 20:00

Сколько: средний счет – 250 рублей
Фото: vk.com/hotdogger_saint
 

Craft Brew Cafe

 

В баре Craft Brew Cafe официанты катаются на скейтбордах, мясо готовят на открытом гриле, а из кранов течет крафтовое пиво.

В меню есть пять видов хот-догов. Один из них острый, с красным луком перцем и халапеньо, а другой – со свежими томатами и соусом цезарь. Колбаски делают из натурального мяса.

Также в Craft Brew Cafe готовят бургеры, в том числе вегетарианские, кесадилью, буррито и шаверму, различные закуски, пельмени, супы, вок и десерты.

Официальный сайт

Где: Малая Морская улица, 15

Когда: с воскресенья по четверг с 11:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 03:00

Сколько: средний счет – 700 рублей
Фото: Instagram / @craftbrewcafe
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Один из старейших в Петербурге: история Красного моста через Мойку

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какого цвета раньше была переправа и что отличает ее от других мостов.

    читать далее →

    Вкусы прошлого: лучшие «советские» кафе Петербурга

    Яйцо с горошком, бутерброды с килькой и заливное – «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места, где можно попробовать классические блюда из СССР.

    читать далее →

    Волны, волны: морские музеи Петербурга

    Попасть внутрь подводной лодки, побывать на символе Октябрьской революции и узнать о быте моряков. «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие морские музеи Северной столицы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.06.19
    Верба Владимир Степанович
    24.06.19
    Почему стоит работать с криптовалютой? Ответ от обменника 365Cash.co
    21.06.19
    Металлические шкафы для спортивных раздевалок: виды и преимущества
    20.06.19
    Профессия онколог
    14.06.19
    Привычки, которые помогают тратить меньше денег
    13.06.19
    «Бронка Групп»
    21.05.19
    Бизнес в Instagram
    20.05.19
    Aренда компрессора

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram