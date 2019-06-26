Где в Петербурге подают лучшие хот-доги

Простейшее блюдо, булочка с сосиской, стало феноменом в кулинарии и культуре. Хот-дог превратился в культовую еду и обязательный элемент стритфуда во всем мире.

Согласно легенде, у блюда немецкое происхождение. Мясник из Франкфурта приготовил длинные и тонкие колбаски. Он назвал их немецким словом dachshund, что в переводе значит «такса».

Позднее некий мигрант из Германии отправился в США, где стал продавать колбаски между двух кусков хлеба. Благодаря этому руки покупателей не пачкались и не обжигались. Со временем ломтики хлеба ради удобства заменили на разрезанную булочку.

Считается, что одним автором выражения «хот-дог» был журналист и карикатурист Томас «Тад» Дорган. Он якобы использовал это слово к иллюстрации к матчу бейсбольной команды New York Giants в 1901 году. Однако историки не уверены, что это было правдой, потому что эта карикатура не сохранилась. Есть только иллюстрация Доргана к велосипедной гонке 1906 года, но к тому времени «хот-дог» уже часто можно было слышать на улице.

Первые упоминания слова «собака» по отношению к блюду появились в 1880-е годы. Все потому, что из-за «трудностей перевода» люди верили, что сосиски делались из мяса этих животных. Хотя в действительности их изготавливали из свинины и говядины. По другим легендам о происхождении названия, возле ларьков, где продавали блюдо, всегда было много собак, которых привлекал запах горячих сосисок.

Хот-доги бывают разными. Иногда к булке с сосиской добавляют только кетчуп и горчицу, также можно встретить вариант с жареным или обычным луком, огурцами и практически любыми другими ингредиентами.

«Фарш и бочка»

Заведение в паре минут ходьбы от цирка Чинизелли славится пивом и сосисками и стейками собственного производства. Цены при этом не заоблачные, а очень приемлемые.

Хот-догам уделена небольшая часть меню, сосиски можно выбрать по своему вкусу. Есть пять видов – белая мюнхенская, традиционная с чеддером, из свинины с говядиной, из говядины с острым перцем, а также из курицы с масалой. Хот-дог может быть с одной или двумя сосисками.

В «Фарш и бочка» есть закуски, салаты и супы, десерты и большое количество пива, как бутылочного, так и разливного.

Официальный сайт

Где: улица Белинского, 11

Когда: с понедельника по четверг с 13:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00, в воскресенье с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей

Фото: Instagram / @farshbochka

Street Food Bar №1

Спортбар находится не в самом привычном месте – на Университетской набережной с видом на Неву. Здесь есть высококачественная мультимедийная система, благодаря которой спортивные трансляции выглядят намного зрелищнее, чем на обычном телевизоре.

В меню – отличный выбор колбасок разного размера, бургеры и, конечно, хот-доги. Некоторые из них делают в красной или ржаной булочке. Каждый стоит 350 рублей.

Также в Street Food Bar №1 предлагают завтраки и ланчи, вино и крепкий алкоголь, коктейли и многое другое.

Официальный сайт

Где: Университетская набережная, 25

Когда: ежедневно с 08:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 1200 рублей

Фото: vk.com/1streetfoodbar

Dogs

Самое молодое место из нашего списка – кафе Dogs. Его открыло руководство бара «Сидр и Нэнси».

В Dogs, как не трудно догадаться, делают хот-доги. От других вариантов их отличает размер – 30 сантиметров.

Сосиски в кафе делают на собственном производстве. Булочки также самодельные и свежие, их готовят отдельно для каждого посетителя.

Всего в меню есть около десятка видов хот-догов, в том числе с сыром и беконом или с тушеной капустой.

Официальная страница

Где: улица Некрасова, 23

Когда: с воскресенья по четверг с 13:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 13:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 600 рублей

Фото: Instagram / @dogs.hotdogs

Hotdogger

Hotdogger – филиал сети заведений, расположенных в разных городах в России. В Петербурге кафе находится в здании Балтийского вокзала.

Цены в Hotdogger очень приятные. Хот-дог дня, с соусом чили или барбекю, стоит всего лишь 115 рублей. Остальные позиции в меню тоже не ударят по кошельку.

При необходимости можно воспользоваться доставкой с помощью «Яндекс.Еды». Бесплатный заказ – от 500 рублей.

Официальная страница

Где: набережная Обводного канала, 120

Когда: с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, в воскресенье с 11:00 до 20:00

Сколько: средний счет – 250 рублей

Фото: vk.com/hotdogger_saint

Craft Brew Cafe

В баре Craft Brew Cafe официанты катаются на скейтбордах, мясо готовят на открытом гриле, а из кранов течет крафтовое пиво.

В меню есть пять видов хот-догов. Один из них острый, с красным луком перцем и халапеньо, а другой – со свежими томатами и соусом цезарь. Колбаски делают из натурального мяса.

Также в Craft Brew Cafe готовят бургеры, в том числе вегетарианские, кесадилью, буррито и шаверму, различные закуски, пельмени, супы, вок и десерты.

Официальный сайт

Где: Малая Морская улица, 15

Когда: с воскресенья по четверг с 11:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 03:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: Instagram / @craftbrewcafe