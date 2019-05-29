Волны, волны: морские музеи Петербурга

Крейсер «Аврора»

«Аврора» – один из самых знаменитых крейсеров в истории. Он был участником боевых действий в русско-японской войне, Первой мировой войне, Октябрьской революции и Великой Отечественной войне.

Прослужив почти полвека, во второй половине прошлого столетия крейсер стал музеем. «Аврору» сразу же внесли в список памятником, которые подлежат государственной охране.

Пару лет назад на корабле провели масштабный ремонт, который длился в осени 2014 года по середину 2016 года. Специалисты восстановили исторический облик некоторых частей крейсера и привели в порядок его другие элементы.

Также была создана новая экспозиция. Она разделена на три части, каждая из которых посвящена важнейшим событиям в жизни «Аврора».

Официальный сайт

Где: Петроградская набережная

Когда: со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, касса закрывается в 17:15

Сколько: дошкольники и инвалиды 1 и 2 группы – бесплатно, школьники и учащиеся ссузов, студенты, пенсионеры и инвалиды 3 группы – 200 рублей, взрослые – 400 рублей

Фото: Instagram / @4k_agency, @xrompik

Центральный военно-морской музей

История Центрального военно-морского музея тянется еще со времен Петра I. Именно основатель Петербурга был его создателем в 1709 году.

Музей в прошлом располагался в разных местах, в том числе в Бирже на Стрелке Васильевского острова, а сейчас он находится на площади Труда.

Всего за три века в коллекции музея собрали 700 тыс. артефактов. Среди них есть 11 тыс. единиц оружия, 56 тыс. предметов форменной одежды и наград, 300 тыс. фотографий и свыше 62 тыс. произведений искусства.

Также в музее хранится одна из крупнейших коллекций моделей кораблей – примерно 2 тыс. единиц.

Официальный сайт

Где: Большая Морская улица, 69А / площадь Труда, 5

Когда: со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, касса закрывается в 17:15

Сколько: дошкольники и инвалиды 1 и 2 группы – бесплатно, школьники и учащиеся ссузов – 100 рублей, студенты, пенсионеры и инвалиды 3 группы – 200 рублей, взрослые – 300 рублей

Фото: Instagram / @navalmuseum

Д-2 «Народоволец»

Подводная лодка, одна из первых в СССР, была гордостью советского флота. Во время Великой Отечественной войны она провела четыре боевых похода, уничтожив одно судно и повредив другое.

Мемориальный комплекс открыли только в 1994 году. Перед этим на «Адмиралтейских вервях» отремонтировали подлодку.

Для всех желающих доступны семь отсеков «Народовольца», в которых можно увидеть торпедные аппараты, командный пункт и каюты.

Официальный сайт

Где: Шкиперский проток, 10

Когда: со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, касса закрывается в 17:15

Сколько: дошкольники и инвалиды 1 и 2 группы – бесплатно, школьники и учащиеся ссузов, студенты, пенсионеры и инвалиды 3 группы – 100 рублей, взрослые – 300 рублей

Фото: vk.com/d2narodovolec

Ледокол «Красин»

Ледокол, который сначала назывался «Святогор», был построен в Великобритании больше сотни лет назад. В 1918 году его затопили возле устья реки Чижовки, чтобы перекрыть путь вражеским кораблям в Архангельск.

Вскоре «Святогор» подняли англичане, которые затем стали его владельцами. Советской России ледокол вернул революционер и политик Леонид Красин, в честь которого позднее назвали судно.

«Красин» несколько десятилетий был самым мощным ледоколом в мире. Он участвовал в нескольких экспедициях в Арктике и Великой Отечественной войне. Служба ледокола продолжалась до конца 1980-х годов, после чего он стал музеем.

Официальный сайт

Где: набережная Лейтенанта Шмидта напротив 23-й линии В. О.

Когда: со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, касса работает до 17:00

Сколько: 500 рублей, подробнее можно узнать на сайте ледокола

Фото: Instagram / @_riabchik_, @naprimer_vadza

Музей истории подводных сил России им. Маринеско

Музей в Калининском районе – единственное в России государственное учреждение, посвященное истории подводных сил. Место на Кондратьевском проспекте выбрали из-за близости к Богословскому кладбищу, где похоронен Герой Советского Союза Александр Маринеско.

Здесь хранятся больше 13,5 тыс. экспонатов. В связи с недостаточной площадью музея около половины их них содержится в запасниках.

Посетители могут увидеть переборочный люк атомной подводной лодки, дыхательные аппараты, радиостанции и другие предметы, связанные с бытом моряков.

Официальный сайт

Где: Кондратьевский проспект, 83

Когда: со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00

Сколько: дети от трех лет и пенсионеры – 60 рублей, взрослые – 120 рублей

Фото: Instagram / @mipsrm