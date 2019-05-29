Волны, волны: морские музеи Петербурга

Крейсер «Аврора»
«Аврора» – один из самых знаменитых крейсеров в истории. Он был участником боевых действий в русско-японской войне, Первой мировой войне, Октябрьской революции и Великой Отечественной войне.
Прослужив почти полвека, во второй половине прошлого столетия крейсер стал музеем. «Аврору» сразу же внесли в список памятником, которые подлежат государственной охране.
Пару лет назад на корабле провели масштабный ремонт, который длился в осени 2014 года по середину 2016 года. Специалисты восстановили исторический облик некоторых частей крейсера и привели в порядок его другие элементы.
Также была создана новая экспозиция. Она разделена на три части, каждая из которых посвящена важнейшим событиям в жизни «Аврора».
Где: Петроградская набережная
Когда: со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, касса закрывается в 17:15
Сколько: дошкольники и инвалиды 1 и 2 группы – бесплатно, школьники и учащиеся ссузов, студенты, пенсионеры и инвалиды 3 группы – 200 рублей, взрослые – 400 рублей
Фото: Instagram / @4k_agency, @xrompik
Центральный военно-морской музей
История Центрального военно-морского музея тянется еще со времен Петра I. Именно основатель Петербурга был его создателем в 1709 году.
Музей в прошлом располагался в разных местах, в том числе в Бирже на Стрелке Васильевского острова, а сейчас он находится на площади Труда.
Всего за три века в коллекции музея собрали 700 тыс. артефактов. Среди них есть 11 тыс. единиц оружия, 56 тыс. предметов форменной одежды и наград, 300 тыс. фотографий и свыше 62 тыс. произведений искусства.
Также в музее хранится одна из крупнейших коллекций моделей кораблей – примерно 2 тыс. единиц.
Где: Большая Морская улица, 69А / площадь Труда, 5
Когда: со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, касса закрывается в 17:15
Сколько: дошкольники и инвалиды 1 и 2 группы – бесплатно, школьники и учащиеся ссузов – 100 рублей, студенты, пенсионеры и инвалиды 3 группы – 200 рублей, взрослые – 300 рублей
Фото: Instagram / @navalmuseum
Д-2 «Народоволец»
Подводная лодка, одна из первых в СССР, была гордостью советского флота. Во время Великой Отечественной войны она провела четыре боевых похода, уничтожив одно судно и повредив другое.
Мемориальный комплекс открыли только в 1994 году. Перед этим на «Адмиралтейских вервях» отремонтировали подлодку.
Для всех желающих доступны семь отсеков «Народовольца», в которых можно увидеть торпедные аппараты, командный пункт и каюты.
Где: Шкиперский проток, 10
Когда: со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, касса закрывается в 17:15
Сколько: дошкольники и инвалиды 1 и 2 группы – бесплатно, школьники и учащиеся ссузов, студенты, пенсионеры и инвалиды 3 группы – 100 рублей, взрослые – 300 рублей
Фото: vk.com/d2narodovolec
Ледокол «Красин»
Ледокол, который сначала назывался «Святогор», был построен в Великобритании больше сотни лет назад. В 1918 году его затопили возле устья реки Чижовки, чтобы перекрыть путь вражеским кораблям в Архангельск.
Вскоре «Святогор» подняли англичане, которые затем стали его владельцами. Советской России ледокол вернул революционер и политик Леонид Красин, в честь которого позднее назвали судно.
«Красин» несколько десятилетий был самым мощным ледоколом в мире. Он участвовал в нескольких экспедициях в Арктике и Великой Отечественной войне. Служба ледокола продолжалась до конца 1980-х годов, после чего он стал музеем.
Где: набережная Лейтенанта Шмидта напротив 23-й линии В. О.
Когда: со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, касса работает до 17:00
Сколько: 500 рублей, подробнее можно узнать на сайте ледокола
Фото: Instagram / @_riabchik_, @naprimer_vadza
Музей истории подводных сил России им. Маринеско
Музей в Калининском районе – единственное в России государственное учреждение, посвященное истории подводных сил. Место на Кондратьевском проспекте выбрали из-за близости к Богословскому кладбищу, где похоронен Герой Советского Союза Александр Маринеско.
Здесь хранятся больше 13,5 тыс. экспонатов. В связи с недостаточной площадью музея около половины их них содержится в запасниках.
Посетители могут увидеть переборочный люк атомной подводной лодки, дыхательные аппараты, радиостанции и другие предметы, связанные с бытом моряков.
Где: Кондратьевский проспект, 83
Когда: со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00
Сколько: дети от трех лет и пенсионеры – 60 рублей, взрослые – 120 рублей