Вкусы прошлого: лучшие «советские» кафе Петербурга

«Квартирка»
Создатели «Квартирки» называют свое кафе «самой вкусной экскурсией по прошлому». Приятный интерьер ассоциируется с типичной квартирой жителя СССР.
Фирменные блюда кафе – ассорти из сала, которое подают с маринованным чесноком и луком, а также винегрет с гренками и балтийской килькой.
В Петербурге работают две «Квартирки», обе находятся в центре города. Первая расположена на углу Невского и Литейного проспектов, вторая – на Малой Садовой.
Где: Невский проспект, 51; Малая Садовая улица, 1
Когда: ежедневно с 12:00 до 01:00
Сколько: средний счет – 900 рублей
Фото: vk.com/reca_spb
«Маяк»
«Маяк» на улице Маяковского считается по-настоящему культовым местом. Кафе-рюмочная украшена портретами и бюстами Ленина и шарфами спортивных клубов.
Встретить в «Маяке» можно представителей абсолютно разной аудитории. Кто-то приходит сюда выпить и расслабиться, а другие предпочитают перекусить за небольшую плату.
Где: улица Маяковского, 20
Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00
Сколько: средний счет – 400 рублей
Фото: Instagram / @svetlana_tim_, @modest_tsiolkovsky
«Чуланчик»
В «Чуланчике» можно увидеть настоящие артефакты вроде старинных швейных машинок, той самой «Денди» и других предметов с историей. В кафе также живут рыбки, наблюдать за которыми особенно любят дети.
Меню состоит как из классических советских блюд, так и из еды европейских стран. Есть бизнес-ланчи, разливное пиво и коктейли, отдельное меню для детей.
Где: Спасский переулок, 7
Когда: с понедельника по четверг с 11:00 до 23:00, в пятницу с 11:00 до 01:00, в субботу с 13:00 до 01:00, в воскресенье с 13:00 до 23:00
Сколько: средний счет – 700 рублей
Фото: banketof.ru
«Дачники»
Ностальгическое кафе встречает посетителей душевной гостеприимной обстановкой. Интерьер «Дачников» напоминает уютный домик где-то в деревне.
Горячие блюда в кафе готовят на углях или в сковородке. Любителей вкусной еды порадуют цены. Сытный борщ с гренками, салом и сметаной стоит 290 рублей, а тарелка пельменей со свининой – 260 рублей.
Скоротать время можно с помощью бесплатного Wi-Fi или настольных игр, которые предоставляют всем желающим.
Где: Невский проспект, 20
Когда: ежедневно с 12:00 до 01:00
Сколько: средний счет – 850 рублей
Фото: dachniki-kafe.ru
«Центральный»
Ресторан на Суворовском специализируется на блюдах советской кухни и, в частности, ленинградской. Правда, знакомые всем позиции вроде салата «Столичный» подают в необычном виде, что сказывается на цене. Поход в «Центральный» обойдется дороже, чем в другие места.
Например, набор котлет из трех штук стоит 590 рублей, заливное ассорти «Ленинград» – 690 рублей, а 200 гр «Оливье» с докторской колбасой – в 350 рублей. За четыре чебурека придется заплатить 450 рублей.
По четвергам в «Центральном» звучит живой советский джаз, а по пятницам и субботам играет ВИА «Невский стиль».
Где: Суворовский проспект, 62
Когда: с понедельника по пятницу с 08:00 до 23:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 23:00
Сколько: средний счет – 1100 рублей
Фото: Instagram / @centralnyrest
«Победа»
Пивной бар своим названием отсылает к Московскому парку Победы, напротив которого он находится. В теплое время года при заведении работает терраса.
«Победа» переносит гостей в эпоху Советского Союза с помощью аутентичных плакатов, граненных стаканов и других атрибутов прошлого. В меню – бутерброды с колбасой или со шпротами, вобла, порезанная на соломку, селедка под шубой.
В баре наливают светлое, темное и нефильтрованное, а также подают пиво в бутылках. Также есть вино, вермут и другие горячительные напитки.
Где: Московский проспект, 159
Когда: круглосуточно
Сколько: средний счет – 600 рублей
Фото: Instagram / @katrinbond71, @pivbarpobeda
«Снежинка»
«Снежинка» на Петроградской стороне – место для своих. Небольшое кафе очень популярно среди местных жителей, которым нравятся недорогие и простые блюда.
В прошлом «Снежинка» была кафе-мороженым, а сейчас заведение не придерживается какого-то направления. Здесь подают блинчики с начинкой, в том числе семгой или грибами, салат «Цезарь», и, например, рыбу.
Где: Малый проспект П. С., 57
Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00
Сколько: средний счет – 300 рублей