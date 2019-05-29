  • 30 Май 2019
USD 30.05.2019 64.9084 +0.3690
USD ММВБ 00:05 64.5757  
EUR 30.05.2019 72.4118 +0.2438
EUR ММВБ 00:05 72.2732  
Нефть($) 29.05.2019 69.69 0.50
Нефть(p) 29.05.2019 4523.47 +57.99

Вкусы прошлого: лучшие «советские» кафе Петербурга

Автор:


© Фото: vk.com/id167515800

Темы дня

Яйцо с горошком, бутерброды с килькой и заливное – «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места, где можно попробовать классические блюда из СССР.

«Квартирка»

 

Создатели «Квартирки» называют свое кафе «самой вкусной экскурсией по прошлому». Приятный интерьер ассоциируется с типичной квартирой жителя СССР.

Фирменные блюда кафе – ассорти из сала, которое подают с маринованным чесноком и луком, а также винегрет с гренками и балтийской килькой.

В Петербурге работают две «Квартирки», обе находятся в центре города. Первая расположена на углу Невского и Литейного проспектов, вторая – на Малой Садовой.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 51; Малая Садовая улица, 1

Когда: ежедневно с 12:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 900 рублей

Фото: vk.com/reca_spb
 

«Маяк»

 

«Маяк» на улице Маяковского считается по-настоящему культовым местом. Кафе-рюмочная украшена портретами и бюстами Ленина и шарфами спортивных клубов.

Встретить в «Маяке» можно представителей абсолютно разной аудитории. Кто-то приходит сюда выпить и расслабиться, а другие предпочитают перекусить за небольшую плату.

Официальный сайт

Где: улица Маяковского, 20

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 400 рублей
Фото: Instagram / @svetlana_tim_, @modest_tsiolkovsky
 

«Чуланчик»

 

В «Чуланчике» можно увидеть настоящие артефакты вроде старинных швейных машинок, той самой «Денди» и других предметов с историей. В кафе также живут рыбки, наблюдать за которыми особенно любят дети.

Меню состоит как из классических советских блюд, так и из еды европейских стран. Есть бизнес-ланчи, разливное пиво и коктейли, отдельное меню для детей.

Официальная страница

Где: Спасский переулок, 7

Когда: с понедельника по четверг с 11:00 до 23:00, в пятницу с 11:00 до 01:00, в субботу с 13:00 до 01:00, в воскресенье с 13:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: banketof.ru
 

«Дачники»

 

Ностальгическое кафе встречает посетителей душевной гостеприимной обстановкой. Интерьер «Дачников» напоминает уютный домик где-то в деревне.

Горячие блюда в кафе готовят на углях или в сковородке. Любителей вкусной еды порадуют цены. Сытный борщ с гренками, салом и сметаной стоит 290 рублей, а тарелка пельменей со свининой – 260 рублей.

Скоротать время можно с помощью бесплатного Wi-Fi или настольных игр, которые предоставляют всем желающим.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 20

Когда: ежедневно с 12:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 850 рублей

Фото: dachniki-kafe.ru
 

«Центральный»

 

Ресторан на Суворовском специализируется на блюдах советской кухни и, в частности, ленинградской. Правда, знакомые всем позиции вроде салата «Столичный» подают в необычном виде, что сказывается на цене. Поход в «Центральный» обойдется дороже, чем в другие места.

Например, набор котлет из трех штук стоит 590 рублей, заливное ассорти «Ленинград» – 690 рублей, а 200 гр «Оливье» с докторской колбасой – в 350 рублей. За четыре чебурека придется заплатить 450 рублей.

По четвергам в «Центральном» звучит живой советский джаз, а по пятницам и субботам играет ВИА «Невский стиль».

Официальный сайт

Где: Суворовский проспект, 62

Когда: с понедельника по пятницу с 08:00 до 23:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1100 рублей
Фото: Instagram / @centralnyrest
 

«Победа»

 

Пивной бар своим названием отсылает к Московскому парку Победы, напротив которого он находится. В теплое время года при заведении работает терраса.

«Победа» переносит гостей в эпоху Советского Союза с помощью аутентичных плакатов, граненных стаканов и других атрибутов прошлого. В меню – бутерброды с колбасой или со шпротами, вобла, порезанная на соломку, селедка под шубой.

В баре наливают светлое, темное и нефильтрованное, а также подают пиво в бутылках. Также есть вино, вермут и другие горячительные напитки.

Официальный сайт

Где: Московский проспект, 159

Когда: круглосуточно

Сколько: средний счет – 600 рублей
Фото: Instagram / @katrinbond71, @pivbarpobeda
 

«Снежинка»

 

«Снежинка» на Петроградской стороне – место для своих. Небольшое кафе очень популярно среди местных жителей, которым нравятся недорогие и простые блюда.

В прошлом «Снежинка» была кафе-мороженым, а сейчас заведение не придерживается какого-то направления. Здесь подают блинчики с начинкой, в том числе семгой или грибами, салат «Цезарь», и, например, рыбу.

Официальный сайт

Где: Малый проспект П. С., 57

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 300 рублей
Фото: vk.com/cafe_snezhinka
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Вода и медные трубы: красивейшие фонтаны Петербурга

    Сезон фонтанов в Петербурге начался 19 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какие из них обязательно стоит увидеть.

    читать далее →

    От Эльдара Рязанова до Алексея Балабанова: места Петербурга из знаменитых фильмов

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает и показывает, где в городе на Неве снимали сцены из «Брата», «Питер FM» и других известных картин.

    читать далее →

    Ароматы Кавказа: лучшие грузинские рестораны Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где подают лучшие хачапури, харчо и хинкали в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.19
    Бизнес в Instagram
    20.05.19
    Aренда компрессора
    20.05.19
    Можно ли заработать на рекламе в Instagram?
    17.05.19
    Грамотный монтаж окон ПВХ - залог успеха
    14.05.19
    Где пройти курсы реставраторов в Петербурге?
    07.05.19
    В ассортименте SPIM.RU появилась коллекция матрасов MagicSleep от CORRETTO
    06.05.19
    Почему многих интересует отопление на пеллетах, где лучше всего купить соответствующее оборудование?
    29.04.19
    Ключевые преимущества приобретения недвижимой собственности в Питере

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram