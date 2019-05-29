Вкусы прошлого: лучшие «советские» кафе Петербурга

«Квартирка»

Создатели «Квартирки» называют свое кафе «самой вкусной экскурсией по прошлому». Приятный интерьер ассоциируется с типичной квартирой жителя СССР.

Фирменные блюда кафе – ассорти из сала, которое подают с маринованным чесноком и луком, а также винегрет с гренками и балтийской килькой.

В Петербурге работают две «Квартирки», обе находятся в центре города. Первая расположена на углу Невского и Литейного проспектов, вторая – на Малой Садовой.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 51; Малая Садовая улица, 1

Когда: ежедневно с 12:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 900 рублей

Фото: vk.com/reca_spb

«Маяк»

«Маяк» на улице Маяковского считается по-настоящему культовым местом. Кафе-рюмочная украшена портретами и бюстами Ленина и шарфами спортивных клубов.

Встретить в «Маяке» можно представителей абсолютно разной аудитории. Кто-то приходит сюда выпить и расслабиться, а другие предпочитают перекусить за небольшую плату.

Официальный сайт

Где: улица Маяковского, 20

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 400 рублей

Фото: Instagram / @svetlana_tim_, @modest_tsiolkovsky

«Чуланчик»

В «Чуланчике» можно увидеть настоящие артефакты вроде старинных швейных машинок, той самой «Денди» и других предметов с историей. В кафе также живут рыбки, наблюдать за которыми особенно любят дети.

Меню состоит как из классических советских блюд, так и из еды европейских стран. Есть бизнес-ланчи, разливное пиво и коктейли, отдельное меню для детей.

Официальная страница

Где: Спасский переулок, 7

Когда: с понедельника по четверг с 11:00 до 23:00, в пятницу с 11:00 до 01:00, в субботу с 13:00 до 01:00, в воскресенье с 13:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: banketof.ru

«Дачники»

Ностальгическое кафе встречает посетителей душевной гостеприимной обстановкой. Интерьер «Дачников» напоминает уютный домик где-то в деревне.

Горячие блюда в кафе готовят на углях или в сковородке. Любителей вкусной еды порадуют цены. Сытный борщ с гренками, салом и сметаной стоит 290 рублей, а тарелка пельменей со свининой – 260 рублей.

Скоротать время можно с помощью бесплатного Wi-Fi или настольных игр, которые предоставляют всем желающим.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 20

Когда: ежедневно с 12:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 850 рублей

Фото: dachniki-kafe.ru

«Центральный»

Ресторан на Суворовском специализируется на блюдах советской кухни и, в частности, ленинградской. Правда, знакомые всем позиции вроде салата «Столичный» подают в необычном виде, что сказывается на цене. Поход в «Центральный» обойдется дороже, чем в другие места.

Например, набор котлет из трех штук стоит 590 рублей, заливное ассорти «Ленинград» – 690 рублей, а 200 гр «Оливье» с докторской колбасой – в 350 рублей. За четыре чебурека придется заплатить 450 рублей.

По четвергам в «Центральном» звучит живой советский джаз, а по пятницам и субботам играет ВИА «Невский стиль».

Официальный сайт

Где: Суворовский проспект, 62

Когда: с понедельника по пятницу с 08:00 до 23:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1100 рублей

Фото: Instagram / @centralnyrest

«Победа»

Пивной бар своим названием отсылает к Московскому парку Победы, напротив которого он находится. В теплое время года при заведении работает терраса.

«Победа» переносит гостей в эпоху Советского Союза с помощью аутентичных плакатов, граненных стаканов и других атрибутов прошлого. В меню – бутерброды с колбасой или со шпротами, вобла, порезанная на соломку, селедка под шубой.

В баре наливают светлое, темное и нефильтрованное, а также подают пиво в бутылках. Также есть вино, вермут и другие горячительные напитки.

Официальный сайт

Где: Московский проспект, 159

Когда: круглосуточно

Сколько: средний счет – 600 рублей

Фото: Instagram / @katrinbond71, @pivbarpobeda

«Снежинка»

«Снежинка» на Петроградской стороне – место для своих. Небольшое кафе очень популярно среди местных жителей, которым нравятся недорогие и простые блюда.

В прошлом «Снежинка» была кафе-мороженым, а сейчас заведение не придерживается какого-то направления. Здесь подают блинчики с начинкой, в том числе семгой или грибами, салат «Цезарь», и, например, рыбу.

Официальный сайт

Где: Малый проспект П. С., 57

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 300 рублей

Фото: vk.com/cafe_snezhinka