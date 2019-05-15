GREENVALD Парк Скандинавия предлагает встретить лето яркими вкусами Скандинавии

GREENVALD Парк Скандинавия открывает летний сезон новыми вкусами. C начала мая в панорамном ресторане с видом на озеро и обновленной летней террасой FLANK Grill&BBQ в GREENVALD обновилось меню. Главной новинкой сезона-2019 стал бифштекс «Линдстрём».

В середине XIX века путешественник Хенрик Линдстрем привез из Петербурга в Швецию рецепт рубленого бифштекса с привкусом сладкой свеклы и соленых каперсов. Блюдо стало популярным, когда его попросили приготовить одного повара в городе Кальмар, – рецепт после этого разошелся по всей Швеции.

В ресторане FLANK бифштекс готовят из домашнего говяжьего фарша, каперсов и свеклы. Подают сочное блюдо с красным винным соусом, яйцом-пашот и запеченным картофелем с помидорами.

Фото: GREENVALD

Бифштекс «Линдстрем» – не единственная новинка. Гости смогут попробовать салат с копченой форелью, овощами и яйцом пашот, а также запеченные свиные ребрышки а-ля «Риббе» из норвежской кухни. Мясо отлично сочетается с тушеной красной капустой, классическим соусом барбекю и даже моченой брусникой.

Так же в летнем меню-2019 появится классический скандинавский черничный пирог и вафли с шариком мороженного.

Фото: GREENVALD

Любой желающий может организовать в GREENVALD Парк Скандинавия праздник: корпоратив, свадьбу, выпускной, банкет, тимбилдинг, день здоровья или что-то другое. Здесь примут как небольшие группы, так и мероприятия до 150 человек.

Гостей обслуживает собственный кейтеринг, при необходимости возможна организация выступлений артистов, фокусников, сопровождение диджея, ведущего, фотографа и видеооператора. При желании зал ресторана и терраса могут быть дополнительно тематически декорированы одним из выбранных дизайнеров и флористов.

Каждый праздник предусматривает свои особенности. Например, для корпоратива можно устроить спортивные состязания: от прохождения веревочного парка и покорения двенадцатиметрового скалодрома под открытым небом, до соревнований в лучно-арбалетном тире и спортивной рыбалки. Для свадеб в теплое время года предоставляется терраса – шатер до 150 человек в сосновом лесу с видом на озеро и меньшие по площади площадки. Для желающих возможно проведение выездной регистрации, на банкете пробочный сбор не взимается, при заказе свадьбы от 200 тыс. рублей – коттедж для молодоженов предоставляется в подарок.

Фото: GREENVALD

GREENVALD Парк Скандинавия находится неподалеку от Зеленогорска и Рощино. Дорога до аэропорта Пулково составляет 79 км, до Петергофа – 82 км, до Выборга – 83 км.

Загородный комплекс представляет много современных развлечений для активного отдыха: веревочный парк с протяженностью трасс 1,5 км и самым длинным в Ленинградской области Мегатроллеем длинной 800 м и пролетами над озером, форелевая рыбалка, лучно-арбалетный тир, прокат велосипедов, байдарок, лодок, палок для скандинавской ходьбы, мячей, бадминтона, фрисби, удочек и спиннингов.

Есть бесплатные детские батуты, детские площадки, невысокий скалодром для детей разного возраста от одного года. В парке имеется уникальная детская веревочная трасса с непрерывной страховкой для детей от 120 см ростом с пролетом над частью озера (дети до 120 см допускаются в сопровождении родителей). По соседству есть два небольших пляжа.

Фото: GREENVALD

В парке есть утепленные гриль-домики с террасами спроектированы для семейных торжеств до 20 человек, а для корпоративов и свадеб есть веранда с шатром. Коттеджи рассчитаны на четырех человек с возможностью дозаселения еще двух человек на диван за дополнительную плату.

Каждый коттедж располагает просторной террасой с видом на озеро и оснащен мини-кухней с микроволновой печью, холодильником, чайником, посудой и столовыми приборами на шесть человек, а также средствами для мытья посуды. Санузлы оборудованы душевыми кабинами, теплым полом и полотенцесушителем и электровытяжкой, что позволяет быстро просушить одежду в отдельном помещении после зимней прогулки или сильного дождя. Гостям бесплатно предоставляются туалетно-косметические принадлежности, постельное белье, полотенца (в том числе кухонное) и прочая утварь.

Удобно жить и с детьми. Для них предусмотрены детские горшки, скамейки, возможна установка манежа по предварительному заказу. Коттеджи оборудованы кабельным телевидением и регулируемыми электронагревателями. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка в 150 метрах от коттеджа. Около коттеджей есть бесплатная гриль-зона с большим мангалом, столом и крытым павильоном, можно приобрести угли или дрова, розжиг, взять на прокат шампура.

Фото: GREENVALD