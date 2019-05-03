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Петербургский деликатес: топ-7 мест с корюшкой

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© Фото: Instagram / @tbiliso_spb

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает про отличные кафе и рестораны, где подают вкусную жареную рыбку.

«Общество чистых тарелок»

 

Традиционно в сезон в «Обществе чистых тарелок» на Гороховой готовят корюшку. Ее подают в сковороде с жареной картошкой.

Стоит учитывать, что по будням с 12 до 15 часов подают только блюда из обеденного меню. Завтраки в рабочие дни можно заказать до полудня, в выходные – до 15:00.

Для тех, кто не ест рыбу и мясо, предусмотрено вегетарианское меню. Посетители с детьми могут попросить специальные стульчики. По выходным в «Обществе чистых тарелок» играют диджеи.

Официальный сайт

Где: Гороховая улица, 13

Когда: ежедневно с 11:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 100 рублей
Фото: Instagram / @tarelok
 

«Корчма»

 

Корюшка в банкетном зале «Корчма» весной – одно из главных блюд. Порция жареной рыбки обойдется в 390 рублей.

Можно не ограничиваться корюшкой, а заказать другие рыбные блюда. Например, шашлык из сома или строганов из дальневосточного кальмара.

В меню «Корчмы» есть свыше десяти салатов, большое количество холодных закусок и несколько видов хлеба, в том числе полубагет с чесночно-сырной начинкой.

Официальный сайт

Где: проспект Энгельса, 83

Когда: с понедельника по четверг с 12:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 03:00, в воскресенье с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 1200 рублей

Фото: vk.com/korchmaspb
 

«Гуси-Лебеди»

 

В доме, где находятся «Гуси-Лебеди», в начале позапрошлого века работал литературный салон Карамзиных. Также там проживали семьи купцов, чьи традиции пытаются чтить в ресторане.

Стерлядь в шампанском, икра с гренками, охотничье мясо – лишь небольшая часть позиций меню. Конечно, не забыли и про корюшку – со сметаной, в сухарях или с огурцами.

Официальный сайт

Где: Гагаринская улица, 16

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1300 рублей

Фото: vk.com/gusilebedispb_centr
 

Chateau Vintage

 

Ресторан на углу Невского и Владимирского проспектов делает ставку не только на вкусную еду. Основатели Chateau Vintage тщательно продумали дизайн в стиле ампир, а также коллекцию пива – собрано более 450 сортов со всего мира.

Любителям рыбы обязательно стоит взять корюшку или лосось с горчичным пюре. Ценителей мяса порадует говядина в трюфельном соусе или ребро из мраморной говядины, а вегетарианцев – салат из овощей с бурратой или гренки из багета с песто.

Летом Chateau Vintage открывает террасу, благодаря которой вид на центральную улицу города становится еще более захватывающим.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 47

Когда: с воскресенья по четверг с 11:30 до 01:00, в пятницу и субботу с 11:30 до 02:30

Сколько: средний счет – 1500 рублей
Фото: vk.com/beerfamily
 

Charlie

 

Название кафе «Чарли» отсылает к эпохе «Великого Гэтсби», как и атмосфера. Несмотря на это, меню не привязано к какому-то историческому периоду.

Корюшку готовят на азиатский манер. Ее подают с огурцами кимчи и с соусом из молочного айоли.

Если хочется еще чего-то необычного, то можно взять профитроли с тунцом или паштетом из куриной печени, салат с хрустящими баклажанами или фирменный Charlie-Dog с соусом годжи.

Официальный сайт

Где: набережная канала Грибоедова, 54

Когда: с воскресенья по четверг с 10:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей
Фото: Instagram / @charlierestaurant
 

Art Lab Medovarus

 

Бар в Мучном переулке работает не только как место, где можно попробовать что-то вкусное. По словам создателей места, это также творческая лаборатория и концертная площадка.

Иногда здесь устраивают мастер-классы по приготовлению сидров и лимонадов, показывают артхаусные фильмы и проводят выставки.

Да, а еще в Art Lab Medovarus подают корюшку. Как принято, ее тщательно прожаривают.

Официальная страница

Где: Мучной переулок, 5

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 900 рублей

Фото: vk.com/medovarusartlab
 

«Юнга Seafood & Bar»

 

Ресторан на Рубинштейна готовит «едва ли не все российские морепродукты», как утверждают владельцы «Юнги». Мурманская треска, карельская форель, магаданские креветки и много чего еще.

Корюшку подают с соусом айоли. Можно выбрать жареную рыбку или копченную на ольховых щепках.

Официальный сайт

Где: улица Рубинштейна, 23

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:30, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей
Фото: Instagram / @youngaseafood
 

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