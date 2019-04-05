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Ароматы Кавказа: лучшие грузинские рестораны Петербурга

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© Фото: Instagram / @mebo_tours

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где подают лучшие хачапури, харчо и хинкали в Северной столице.

«Тархун»

 

По словам владельцев ресторана на Караванной, «Тархун» – это солнечное место, где почувствовать домашний уют можно даже в плохую погоду. В заведении подают все традиционные блюда грузинской кухни. Еду готовят с помощью приправ, которые привозят с Кавказа. Иногда в «Тархуне» звучит живая музыка. Здесь выступает певица Нино, а также играет пианист Владимир Сорокин.

Официальный сайт

Где: Караванная улица, 14

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1200 рублей

Фото: vk.com/id98675893
 

«Пиросмани»

 

В «Пиросмани» можно попробовать хачапури, сациви, шашлык, домашнее вино – словом, все, с чем ассоциируется Грузия. Ресторан позволяет гостям вкусно поесть не только с друзьями или любимым человеком, но и большой компанией. Тут можно отпраздновать юбилей, провести день рождения или другое мероприятие. «Пиросмани» также предлагает доставку блюд. Подробности можно узнать на сайте ресторана.

Официальный сайт

Где: Большой проспект П. С., 14

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 1100 рублей

Фото: vk.com/pirosmanirest
 

«Тонэ»

 

Ресторан называется в честь традиционной печи, в которой готовят хачапури. Тонэ находится в зале, поэтому посмотреть, как готовятся ароматные лепешки, может каждый. Кухней в «Тонэ» управляет грузинский шеф-повар. Под его контролем делают как мясные, так и овощные национальные блюда. При желании еду можно заказать домой или в другое удобное место. Доставка работает с 11 до 23 часов.

Официальный сайт

Где: Московский проспект, 62

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей

Фото: tonespb.ru
 

«Чито-Гврито»

 

«Чито-Гврито» – сеть ресторанов, которая работает во многих районах Петербурга. Встретить заведения можно и на севере, и на юге города на Неве. В меню есть харчо, баранина с овощами, говядина в томатном соусе, хинкали и другие не менее вкусные блюда. В дополнение к еде можно заказать грузинский лимонад или что-нибудь покрепче.

Официальный сайт

Где: адреса и режим работы каждого ресторана можно узнать на официальном сайте

Сколько: средний счет – 900 рублей
Фото: Instagram / @chitogvrito_spb
 

ChaCha

 

В паре минут ходьбы от ресторана находятся дом Зингера и Спас на Крови. В самом заведении царят «ароматы терпких южных трав, свежеиспеченного теста, сочного прожаренного мяса и нежнейшего сыра».

Шашлык в ChaCha готовят на углях, лепешки делают с сыром или с мясом, а закуски подают в оригинальной посуде. Заказать ланч можно с 12:30 до 15:30.

В ChaCha отмечают, что праздники – большая часть грузинской культуры. В связи с этим в ресторане периодически устраивают разные мероприятия, в том числе музыкальные вечера или кулинарные мастер-классы.

Официальный сайт

Где: набережная канала Грибоедова, 8

Когда: ежедневно с 11:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 1200 рублей

Фото: vk.com/chacha.georgian.cuisine
 

«Сакартвело»

 

Кафе на Васильевском острове можно назвать небольшим уголком Грузии на западе Петербурга. Аутентичное место любят за вкусную и не очень дорогую еду. Блюда готовят повара из Грузии, поэтому качество пищи соответствует принятым на Кавказе стандартам. По вечерам музыканты периодически играют старые песни, что придает «Сакартвело» особенный шарм.

Официальный сайт

Где: 12-я линия В. О., 13

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 900 рублей
Фото: Instagram / @foodie_ria, @suzi1194
 

«Сулико»

 

«Сулико» работает не первый год, и место давно зарекомендовало себя среди любителей грузинской кухне. Нередко здесь бывают заняты все столики, поэтому лучше бронировать их заранее.

Гостям ресторана по различным поводам иногда предлагают скидки. Например, при проведении дня рождения. Подробнее можно узнать на сайте заведения.

Кстати, «Сулико» есть не только на Казанской улице. Отведать грузинские блюда также можно на улице Восстания, 7, и на Каменноостровском проспекте, 14.

Официальный сайт

Где: Казанская улица, 6

Когда: ежедневно с 11:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 900 рублей
Фото: Instagram / @suliko.spb
 

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