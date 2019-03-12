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Великий пост – 2019: где вкусно и полезно поесть в Петербурге

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© Фото: Instagram / @babel_msk

Темы дня

Православные соблюдают пост с 11 марта по 27 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где подают стейки из цветной капусты, фалафель из фасоли и хачапури с овощами.

«Хочу харчо»

 

В заведении холдинга Ginza Project есть постное меню, в котором собраны только разрешенные блюда.

Во время поста в «Хочу Харчо» подают щи с белыми грибами, овощные голубцы или печеную свеклу с ткемали. Не обошлось без хачапури – но с овощами. На десерт – апельсиновый пирог или медово-абрикосовый торт.

Для тех, кто не соблюдает пост, приготовлено большое меню, в котором есть разные виды хачапури и чебуреков, других грузинских блюд и позиций из европейской кухни.

Официальный сайт

Где: Садовая улица, 39/41

Когда: круглосуточно

Сколько: средний счет – 1700 рублей

Фото: vk.com/hochuharcho
 

«Винегрет»

 

Постное меню разработали и в кафе «Винегрет» неподалеку от станции метро «Приморская». Здесь делают несколько видов супов, салаты, в том числе с майонезом из сыра тофу, а также горячие закуски.

К гречневой каше с грибами можно взять суши с водорослями чука, а после шавермы с фалафелем и овощами съесть тарталетку с яблоком и брусникой.

Официальный сайт

Где: Морская набережная. 9

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей

Фото: vk.com/vinegreat_rest
 

«Гости»

 

Соблюдать пост можно и в ресторане-кондитерской «Гости» на Малой Морской улице. Заведение расположено на двух этажах.

В зале-библиотеке могут расположиться до 16 человек, а в кухне – до 25 гостей. Также есть основной зал большего размера.

Постящимся в ресторане предлагают торт «Наполеон» с вишней, драники из картофеля с соевой сметаной, крем-борщ и другие вкусные и сытные блюда.

Официальный сайт

Где: Малая Морская улица, 13

Когда: ежедневно с 09:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1100 рублей

Фото: vk.com/id2979296
 

«Шурпа»

 

В «Шурпе» можно взять салаты, закуски, супы, горячие блюда и десерты, которые разрешено есть во время Великого поста. Это и харчо, и фалафель из фасоли, и даже стейк из цветной капусты.

После поста в ресторане начнут готовить куличи и яйца к Пасхе, важнейшему христианскому празднику. Руководство «Шурпы» просит заранее оставлять заказы.

Официальный сайт

Где: проспект Энгельса, 27

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1200 рублей

Фото: vk.com/shurpa
 

«Одесса-Мама»

 

Вкусно поесть во время поста можно и в кабачке «Одесса-Мама» на Караванной. Владельцы заявления отмечают, что верующим нужно ограничивать себя в питании, но не в приятных впечатлениях от еды.

Вплоть до Пасхи в заведении рядом с метро «Гостиный двор» можно заказывать грибной суп, баклажаны, драники и другие полезные блюда. Гостей порадует не только вкус, но и приятные глазу цены.

Официальный сайт

Где: Караванная улица, 5

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:30, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: cafeodessa.ru
 

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