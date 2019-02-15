Дух весны: где в Петербурге можно увидеть сакуру

Ботанический сад

Самое популярное место с сакурой в городе на Неве – Ботанический сад Петра Великого. Японский уголок существует в нем с 2013 года.

Здесь есть два больших дерева, а также свыше сотни растений размером поменьше. Их специально для Петербурга вырастил японский фермер Кагетсу Ноен.

«Цветы сакуры, символизирующие бренность и скоротечность всего сущего, очень близки душе японца», – сказал в 2013 году генконсул Японии Есихиро Ямамура.

Ежегодно в саду проводят фестиваль «Сакура Мацури». Обычно его устраивают в мае.

Фото: Instagram / @zimelie

Сад-партер Смольного

Молодые деревья сакуры растут в саду-партере Смольного. Он расположен рядом со зданием правительства Северной столицы.

Японские растения в саду появились в 2013 году, когда Петербургу исполнилось 310 лет. В том году посадили десять деревьев.

Обычно увидеть цветение сакуры можно в мае. Вход в сад свободный, поэтому полюбоваться красивыми лепестками может каждый.

Фото: Instagram / @strawberry_in_space

Сад дружбы

Еще одно популярное место с сакурой – китайский Сад дружбы на Литейном проспекте. Одна из самых необычных зеленых зон города на Неве существует всего лишь 16 лет.

Сад появился в 2003 году, в честь 300-летия Северной столицы, в качестве подарка от Шанхая. Китайский город стал побратимом Петербурга еще в 1988 году.

В небольшом сквере, выполненном в виде уменьшенной копии шанхайского сада Юй Юань, есть сосны, ивы и яблони, но больше всего горожанам он запомнился именно сакурой. В прошлом году она расцвела в середине апреля.

Также в саду находятся небольшой фонтан, каменный мост, стена с изображением драконов и «Пагода дружбы» – место для медитации.

Фото: Instagram / @romankzncv, @tanysofunny

Приморский парк Победы

В парке на Крестовском острове сакуры растут у японского каменного фонаря. Его в 2003 году правительству Северной столицы подарил город Осака.

По традиции сакуры сажают у воды. Красоту в Приморском парке Победы можно увидеть возле Крестового пруда.

Фото: piteronline.tv

СПбГУ

Сакуры растут и на территории Санкт-Петербургского государственного университета – во внутреннем дворе здания Двенадцати коллегий. Деревья вуз получил от Смольного – их подарило правительство Японии в честь 300-летия Петербурга.

«Вообще, сакура – это условное название. В 2003 году Петербургу подарили самые морозостойкие растения, которые можно назвать сакурой, – сахалинские вишни. Длительность их цветения зависит от погоды: если будет прохладно, то цветы можно будет наблюдать дольше, а если тепло, то они начнут быстро осыпаться», – отмечает Александр Халлинг, заведующий кабинетом практической ботаники СПбГУ, участвовавший в посадке деревьев.

Он добавил, что сильный ветер и дождь могут сократить процесс цветения.

Фото: spbu.ru

Эрмитаж

Иногда полюбоваться сакурой можно в Эрмитаже. Растение показывают в рамках некоторых выставок.

Бывают и исключения. Например, в 2016 году ветви японской вишни подарила администрация города Саката. Сотрудники Эрмитажа украсили растением залы музея.

«Это очень трогательный дар, который ассоциируется с возрождением природы после зимы», – сказала в том году главный хранитель музейной коллекции Эрмитажа Светлана Адаксина.

Фото: vk.com/hermitage_museum