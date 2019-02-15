Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

Bros Buritos

История сети Bros Burritos началась в 2015 году с фуд-трака, который в скором времени заменили на полноценное кафе на Гороховой улице.

Здесь готовят несколько видов буррито и кесадильи – с говядиной, свининой и другими ингредиентами. Стоит попробовать и традиционное блюдо чили кон карне, классику мексиканской кухни.

Также в Bros Burritos есть и вегетарианский стритфуд, горячие напитки и домашние лимонады. Цены в кафе демократичные, поэтому вкусная еда не ударит по кошельку.

Официальная страница

Где: Гороховая улица, 57; Моховая улица, 26; улица Куйбышева, 30

Сколько: средний счет – 400 рублей

Фото: Instagram / @brosburritos

Taco Power!

Taco Power! – небольшое, но приятное заведение. Оно расположено напротив Ботанического сада Петра Великого.

Как следует из названия, в меню кафе можно найти тако, а также начос и крафтовое пиво. Десерты в Taco Power! делают по аутентичным рецептам из Мексики.

Все посетители могут отдохнуть на диване или поваляться в гамаке, наблюдая за прохожими. Атмосфера места поможет пережить слякоть и грязь в ожидании весны и лета.

Официальная страница

Где: Аптекарский проспект, 4

Когда: ежедневно с 12:00 до 21:00

Сколько: средний счет – 450 рублей

Фото: Instagram / @taco_power_spb

La Cucaracha

Создатели La Cucaracha утверждают, что это первый ресторан мексиканской кухни в Петербурге. В 2018 году ему исполняется 24 года.

За всю еду в «Кукараче» отвечает шеф-повар Бандара Таранга Рохан из Мексики, а большую часть продуктов везут из стран Латинской Америки.

В ресторане подают бразильскую мраморную говядину с кактусом агава, стейк из акулы и национальный суп с халапеньо и говяжьим фаршем. Конечно, есть и мексиканские чипсы, буррито и кесадилья.

Официальный сайт

Где: улица Оптиков, 34

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей

Фото: vk.com/lacucaracharest

Conchita Bonita

Ресторан на Гороховой владельцы зовут «неправильным местом». Заведение скорее похоже на клуб, а по пятницам и субботам здесь и правда устраивают вечеринки.

Главная особенность местных блюд – большое количество специй, как и принято в Мексике. В меню есть свинина гриль, фахитас, запеченная форель и хамон.

«А еще здесь царит семейное помешательство, способное вызвать зависимость и привыкание. Не рекомендуется к посещению снобам, педантам, любителям брендов, поклонникам трендов и прочим лицам с тонкой душевной организацией», – говорят создатели ресторана.

Официальный сайт

Где: Гороховая улица, 41

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 06:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: Instagram / @conchita_family

2TACO & CO

Еду в таккерии на Жуковского готовят под руководством Хуана Рамиреса, бывшего чемпиона Мексики по серфингу. Сейчас он работает профессиональным шеф-поваром.

Помимо разных блюд, 2TACO & CO привлекает барной картой с напитками Латинской Америки. Из колонок тут звучит тропическая музыка.

В заведении можно поваляться на мягких креслах, потанцевать в специальной зоне и просто насладиться пляжной атмосферой - даже в холодном феврале.

Официальная страница

Где: улица Жуковского, 13

Когда: с воскресенья по четверг с 14:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 14:00 до последнего клиента

Сколько: средний счет – 450 рублей

Фото: Фото: Instagram / @2tacoandco