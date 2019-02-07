Атмосферно и по-домашнему: лучшие места Петербурга с кавказской и среднеазиатской кухней

«Хачапури и вино»

Проект создателей кафе BGL на Фонтанке – это сеть грузинских закусочных. Здесь кормят домашними блюдами по рецептам, которые повара собирали у родственников и друзей.

Запеченные баклажаны, мацони, хачапури по-аджарски, хинкали, баранина и куриный шашлык и другие блюда можно заказать в кафе или взять с собой.

Особенность «Хачапури и вино» – доставка. Еду развозят в центральной части города за исключением Петроградского района, а также на северо-западе в районе Комендантского проспекта, парка 300-летия Петербурга и Черной речки.

Официальный сайт

Где: улица Правды, 9; улица Маяковского, 56; Кадетская линия, 29; Коломяжский проспект, 15; Малая Конюшенная, 9

Когда: с воскресенья по четверг с 11:30 до 00:00, в пятницу и субботу с 11:30 до 01:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: vk.com/hachapuriivino

«Караван-сарай»

Атмосфера ресторана на Некрасова напоминает о пустынях и восточных сказках. На подоконниках стоят вазы и кувшины, а в залах можно увидеть подушки с необычным орнаментом.

В «Караван-сарае» лепешки пекут в тандыре, на мангале жарят шашлыки, а одним из главных блюд считают плов, который готовят в пяти версиях. Также тут есть десерты вроде пахлавы или чак-чака.

Ресторан ждет гостей не только на полноценный ужин, но и на бизнес-ланч. Его готовят по будням с 12 до 15 часов.

Официальный сайт

Где: Литейный проспект, 38

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:30

Сколько: средний счет – 1300 рублей

Фото: karavansarai.ru

«1001 ночь»

Заведение, расположенное в паре минут ходьбы от Эрмитажа, называют одним из старейших восточных ресторанов Северной столицы. Он работает уже около 20 лет.

Ресторана предлагает люля-кебабы, плов, шашлыки и другие традиционные для стран Средней Азии блюда. Кухня не ограничивается восточной едой – в меню есть и европейские позиции.

В «1001 ночь» также устраивают банкеты. При заказе праздника в зависимости от суммы организаторы могут сделать для вас подарок.

Официальный сайт

Где: Миллионная улица, 21

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1200 рублей

Фото: 1001night.org

«Баязет»

«Баязет» – это не только ресторан, но и банкетный зал. По выходным в местечке на набережной Фонтанки играет живая музыка, а при заказе праздника в сезон речной навигации гости получают собственный причал.

Не местной кухне готовят восточную и европейскую классику, причем некоторые блюда подойдут и для вегетарианцев. Каждая позиция в меню отмечена специальным значком, чтобы было проще сделать выбор при заказе.

В барной карте есть шампанское, вино, ликеры и более крепкие напитки. Непьющие люди могут выбрать свежевыжатые соки или лимонады.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 112

Когда: с воскресенья по четверг с 11:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 02:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей

Фото: vk.com/bayazetrest_bankethall

«МамаLыга»

Семейный ресторан знаменитого холдинга Ginza Project предлагает гостям не только традиционные кавказские блюда, но и знаменитое гостеприимство.

Цены на еду в «МамаLыге» при этом выше, чем у других заведений. Хачапури с сыром и яйцом обойдется в 530 рублей, а садж, древнее мясное блюдо, стоит 1750 рублей.

Тем не менее в меню можно найти относительно недорогие блюда и порадовать себя вкусной едой и хорошим сервисом.

Официальный сайт

Где: проспект Энгельса, 27

Когда: с воскресенья по четверг с 11:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 03:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей

Фото: vk.com/mamaliga