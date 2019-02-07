  • 8 Февраль 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 65.6665  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 74.8125  
Нефть($) 07.02.2019 61.70 1.56
Нефть(p) 07.02.2019 4077.86 +109.15

Атмосферно и по-домашнему: лучшие места Петербурга с кавказской и среднеазиатской кухней

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Свежие лепешки из тандыра, овощи и мясо с мангала и, конечно, домашнее вино – «Санкт-Петербург.ру» выбрал отличные рестораны и кафе с блюдами Востока.

«Хачапури и вино»

 

Проект создателей кафе BGL на Фонтанке – это сеть грузинских закусочных. Здесь кормят домашними блюдами по рецептам, которые повара собирали у родственников и друзей.

Запеченные баклажаны, мацони, хачапури по-аджарски, хинкали, баранина и куриный шашлык и другие блюда можно заказать в кафе или взять с собой.

Особенность «Хачапури и вино» – доставка. Еду развозят в центральной части города за исключением Петроградского района, а также на северо-западе в районе Комендантского проспекта, парка 300-летия Петербурга и Черной речки.

Официальный сайт

Где: улица Правды, 9; улица Маяковского, 56; Кадетская линия, 29; Коломяжский проспект, 15; Малая Конюшенная, 9

Когда: с воскресенья по четверг с 11:30 до 00:00, в пятницу и субботу с 11:30 до 01:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: vk.com/hachapuriivino
 

«Караван-сарай»

 

Атмосфера ресторана на Некрасова напоминает о пустынях и восточных сказках. На подоконниках стоят вазы и кувшины, а в залах можно увидеть подушки с необычным орнаментом.

В «Караван-сарае» лепешки пекут в тандыре, на мангале жарят шашлыки, а одним из главных блюд считают плов, который готовят в пяти версиях. Также тут есть десерты вроде пахлавы или чак-чака.

Ресторан ждет гостей не только на полноценный ужин, но и на бизнес-ланч. Его готовят по будням с 12 до 15 часов.

Официальный сайт

Где: Литейный проспект, 38

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:30

Сколько: средний счет – 1300 рублей

Фото: karavansarai.ru
 

«1001 ночь»

 

Заведение, расположенное в паре минут ходьбы от Эрмитажа, называют одним из старейших восточных ресторанов Северной столицы. Он работает уже около 20 лет.

Ресторана предлагает люля-кебабы, плов, шашлыки и другие традиционные для стран Средней Азии блюда. Кухня не ограничивается восточной едой – в меню есть и европейские позиции.

В «1001 ночь» также устраивают банкеты. При заказе праздника в зависимости от суммы организаторы могут сделать для вас подарок.

Официальный сайт

Где: Миллионная улица, 21

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1200 рублей

Фото: 1001night.org
 

«Баязет»

 

«Баязет» – это не только ресторан, но и банкетный зал. По выходным в местечке на набережной Фонтанки играет живая музыка, а при заказе праздника в сезон речной навигации гости получают собственный причал.

Не местной кухне готовят восточную и европейскую классику, причем некоторые блюда подойдут и для вегетарианцев. Каждая позиция в меню отмечена специальным значком, чтобы было проще сделать выбор при заказе.

В барной карте есть шампанское, вино, ликеры и более крепкие напитки. Непьющие люди могут выбрать свежевыжатые соки или лимонады.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 112

Когда: с воскресенья по четверг с 11:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 02:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей

Фото: vk.com/bayazetrest_bankethall
 

«МамаLыга»

 

Семейный ресторан знаменитого холдинга Ginza Project предлагает гостям не только традиционные кавказские блюда, но и знаменитое гостеприимство.

Цены на еду в «МамаLыге» при этом выше, чем у других заведений. Хачапури с сыром и яйцом обойдется в 530 рублей, а садж, древнее мясное блюдо, стоит 1750 рублей.

Тем не менее в меню можно найти относительно недорогие блюда и порадовать себя вкусной едой и хорошим сервисом.

Официальный сайт

Где: проспект Энгельса, 27

Когда: с воскресенья по четверг с 11:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 03:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей

Фото: vk.com/mamaliga
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Атмосферно и по-домашнему: лучшие места Петербурга с кавказской и среднеазиатской кухней

    Свежие лепешки из тандыра, овощи и мясо с мангала и, конечно, домашнее вино – «Санкт-Петербург.ру» выбрал отличные рестораны и кафе с блюдами Востока.

    читать далее →

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    читать далее →

    Где увидеть звезды и раскрыть тайны вселенной: планетарии Петербурга

    Изучайте планеты и фантазируйте, разглядывая красоту бескрайнего космоса. «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие планетарии в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.02.19
    Самые выгодные предложения по кредитованию под залог авто
    06.02.19
    Напольные пылесосы DW320 и DW870: что известно?
    02.02.19
    Профессиональная химчистка в Петербурге мягкой мебели и ковролина
    29.01.19
    10 лучших направлений для отдыха в феврале
    28.01.19
    Неписаные правила для тех, кто готовит диссертацию
    22.01.19
    Как оставаться в курсе последних событий в стране и мире
    22.01.19
    Преимущества палубной доски
    18.01.19
    Применение поливизора

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram