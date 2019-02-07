Атмосферно и по-домашнему: лучшие места Петербурга с кавказской и среднеазиатской кухней

«Хачапури и вино»
Проект создателей кафе BGL на Фонтанке – это сеть грузинских закусочных. Здесь кормят домашними блюдами по рецептам, которые повара собирали у родственников и друзей.
Запеченные баклажаны, мацони, хачапури по-аджарски, хинкали, баранина и куриный шашлык и другие блюда можно заказать в кафе или взять с собой.
Особенность «Хачапури и вино» – доставка. Еду развозят в центральной части города за исключением Петроградского района, а также на северо-западе в районе Комендантского проспекта, парка 300-летия Петербурга и Черной речки.
Где: улица Правды, 9; улица Маяковского, 56; Кадетская линия, 29; Коломяжский проспект, 15; Малая Конюшенная, 9
Когда: с воскресенья по четверг с 11:30 до 00:00, в пятницу и субботу с 11:30 до 01:00
Сколько: средний счет – 700 рублей
Фото: vk.com/hachapuriivino
«Караван-сарай»
Атмосфера ресторана на Некрасова напоминает о пустынях и восточных сказках. На подоконниках стоят вазы и кувшины, а в залах можно увидеть подушки с необычным орнаментом.
В «Караван-сарае» лепешки пекут в тандыре, на мангале жарят шашлыки, а одним из главных блюд считают плов, который готовят в пяти версиях. Также тут есть десерты вроде пахлавы или чак-чака.
Ресторан ждет гостей не только на полноценный ужин, но и на бизнес-ланч. Его готовят по будням с 12 до 15 часов.
Где: Литейный проспект, 38
Когда: ежедневно с 12:00 до 00:30
Сколько: средний счет – 1300 рублей
Фото: karavansarai.ru
«1001 ночь»
Заведение, расположенное в паре минут ходьбы от Эрмитажа, называют одним из старейших восточных ресторанов Северной столицы. Он работает уже около 20 лет.
Ресторана предлагает люля-кебабы, плов, шашлыки и другие традиционные для стран Средней Азии блюда. Кухня не ограничивается восточной едой – в меню есть и европейские позиции.
В «1001 ночь» также устраивают банкеты. При заказе праздника в зависимости от суммы организаторы могут сделать для вас подарок.
Где: Миллионная улица, 21
Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00
Сколько: средний счет – 1200 рублей
Фото: 1001night.org
«Баязет»
«Баязет» – это не только ресторан, но и банкетный зал. По выходным в местечке на набережной Фонтанки играет живая музыка, а при заказе праздника в сезон речной навигации гости получают собственный причал.
Не местной кухне готовят восточную и европейскую классику, причем некоторые блюда подойдут и для вегетарианцев. Каждая позиция в меню отмечена специальным значком, чтобы было проще сделать выбор при заказе.
В барной карте есть шампанское, вино, ликеры и более крепкие напитки. Непьющие люди могут выбрать свежевыжатые соки или лимонады.
Где: набережная реки Фонтанки, 112
Когда: с воскресенья по четверг с 11:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 02:00
Сколько: средний счет – 1000 рублей
Фото: vk.com/bayazetrest_bankethall
«МамаLыга»
Семейный ресторан знаменитого холдинга Ginza Project предлагает гостям не только традиционные кавказские блюда, но и знаменитое гостеприимство.
Цены на еду в «МамаLыге» при этом выше, чем у других заведений. Хачапури с сыром и яйцом обойдется в 530 рублей, а садж, древнее мясное блюдо, стоит 1750 рублей.
Тем не менее в меню можно найти относительно недорогие блюда и порадовать себя вкусной едой и хорошим сервисом.
Где: проспект Энгельса, 27
Когда: с воскресенья по четверг с 11:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 03:00
Сколько: средний счет – 1500 рублей