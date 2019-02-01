Быстро и полезно: пять мест Петербурга с сочными и сытными сэндвичами

BGL

Фирменное блюдо заведение у Горсткина моста на Фонтанке – бейглы, то есть круглые булочки с дыркой. Их разрезают вдоль, а затем кладут бекон или пастрами, например, с медово-горчичным соусом.

Поесть в BGL смогут как любители мяса, так и те, кто от него воздерживается. Особенная вкуснятина для вегетарианцев – кукурузный суп с грибами на кокосовом молоке.

Не меньшего внимания заслуживают десерты вроде лавандового торта или необычного пуддинга с пюре из манго. В добавок к остальному можно заказать немецкую тонизирующую колу или лимонад со сливой и кардамоном.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 96

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счет - 400 рублей

Фото: vk.com/e_d_w_a_r_d_v

«Клуб "Завтрак"»

В кафе, как следует из названия, на протяжении всего дня подают завтраки. Свое имя заведение получило в честь одноименного фильма 1985 года про жизнь американских подростков.

Тосты, омлеты, кофе, каши и другая утренняя классика – все это можно заказать хоть днем, хоть вечером. И если злаки на ужин вам не по душе, то бутербродами запросто можно справиться с голодом.

Информация для активных пользователей социальных сетей. Приятные интерьеры кафе отлично подойдут для классных фотографий. И аппетитную еду можно тоже снять на камеру.

Официальная страница

Где: Итальянская улица, 16; 1-я линия В. О., 42; Саперный переулок, 15

Когда: с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00

Сколько: средний счет – 350 рублей

Фото: Instagram / @cafezavtrak

«Буше»

Раньше сеть «Буше» в основном знали по вкусным пирожным и сладким булочкам. Однако в кофейнях можно не только побаловать себя десертами, но и хорошо поесть.

Массивные сэндвичи порадуют любого проголодавшегося горожанина. В «Буше» делают бутерброды в солодовой булке с бужениной и хреном, в деревенском багете с сыровяленой ветчиной и соусом песто, а также киш с индейкой и грибами.

Хочется большего? Выберите пасту с лососем, овощи, приготовленные на гриле или говядину су-вид с картофелем.

Да, и не забудьте про кофе, какой-нибудь коктейль и эклеры.

Официальный сайт

Адреса и режим работы можно посмотреть на сайте «Буше»

Сколько: средний счет – 350 рублей

Фото: Instagram / @bushe.bakery

«Крошка Картошка»

Крупная российская сеть, как несложно догадаться, специализируется на блюдах из картофеля. Но это не мешает подавать и другую еду, в том числе бутерброды.

В ассортименте «Крошки Картошки» есть сэндвичи с ветчиной и сыром или с куриной грудкой, бейгл с рыбой, несколько видов бургеров и роллов.

Цены здесь относительно невысокие, а еще один плюс – найти кафе можно во многих районах Петербурга, в том числе в центре и на окраинах.

Официальный сайт

Адреса и режим работы можно посмотреть на сайте «Крошки Картошки»

Сколько: средний счет – 300 рублей

Фото: Instagram / @kroshka_kartoshka_rus

Subway

Американская сеть давно превратилась в синоним сэндвичей в мире фаст-фуда.



В Subway бутерброды собирают на глазах у клиентов. В булочку кладут любые ингредиенты по желанию, будь то халапеньо или соус терияки. Хотите морепродукты? Выбирайте лосось. Любите хорошее мясо – попробуйте свинину.



Каждый день недели в меню есть особенный сэндвич, который продается по сниженной цене. Можно также попросить добавить какие-нибудь начинки.

Официальный сайт

Адреса и режим работы можно посмотреть на сайте Subway

Сколько: средний счет – 250 рублей

Фото: Instagram / @subwayrussia_official