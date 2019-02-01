  • 2 Февраль 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 65.2881  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 75.0135  
Нефть($) 01.02.2019 62.87 +2.85
Нефть(p) 01.02.2019 4155.19 +194.40

Быстро и полезно: пять мест Петербурга с сочными и сытными сэндвичами

Автор:


© Фото: Instagram / @nathanielreidbakery

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в городе на Неве можно перекусить бутербродами из свежих ингредиентов.

BGL

 

Фирменное блюдо заведение у Горсткина моста на Фонтанке – бейглы, то есть круглые булочки с дыркой. Их разрезают вдоль, а затем кладут бекон или пастрами, например, с медово-горчичным соусом.

Поесть в BGL смогут как любители мяса, так и те, кто от него воздерживается. Особенная вкуснятина для вегетарианцев – кукурузный суп с грибами на кокосовом молоке.

Не меньшего внимания заслуживают десерты вроде лавандового торта или необычного пуддинга с пюре из манго. В добавок к остальному можно заказать немецкую тонизирующую колу или лимонад со сливой и кардамоном.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 96

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счет - 400 рублей

Фото: vk.com/e_d_w_a_r_d_v
 

«Клуб "Завтрак"»

 

В кафе, как следует из названия, на протяжении всего дня подают завтраки. Свое имя заведение получило в честь одноименного фильма 1985 года про жизнь американских подростков.

Тосты, омлеты, кофе, каши и другая утренняя классика – все это можно заказать хоть днем, хоть вечером. И если злаки на ужин вам не по душе, то бутербродами запросто можно справиться с голодом.

Информация для активных пользователей социальных сетей. Приятные интерьеры кафе отлично подойдут для классных фотографий. И аппетитную еду можно тоже снять на камеру.

Официальная страница

Где: Итальянская улица, 16; 1-я линия В. О., 42; Саперный переулок, 15

Когда: с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00

Сколько: средний счет – 350 рублей
Фото: Instagram / @cafezavtrak
 

«Буше»

 

Раньше сеть «Буше» в основном знали по вкусным пирожным и сладким булочкам. Однако в кофейнях можно не только побаловать себя десертами, но и хорошо поесть.

Массивные сэндвичи порадуют любого проголодавшегося горожанина. В «Буше» делают бутерброды в солодовой булке с бужениной и хреном, в деревенском багете с сыровяленой ветчиной и соусом песто, а также киш с индейкой и грибами.

Хочется большего? Выберите пасту с лососем, овощи, приготовленные на гриле или говядину су-вид с картофелем.

Да, и не забудьте про кофе, какой-нибудь коктейль и эклеры.

Официальный сайт

Адреса и режим работы можно посмотреть на сайте «Буше»

Сколько: средний счет – 350 рублей
Фото: Instagram / @bushe.bakery
 

«Крошка Картошка»

 

Крупная российская сеть, как несложно догадаться, специализируется на блюдах из картофеля. Но это не мешает подавать и другую еду, в том числе бутерброды.

В ассортименте «Крошки Картошки» есть сэндвичи с ветчиной и сыром или с куриной грудкой, бейгл с рыбой, несколько видов бургеров и роллов.

Цены здесь относительно невысокие, а еще один плюс – найти кафе можно во многих районах Петербурга, в том числе в центре и на окраинах.

Официальный сайт

Адреса и режим работы можно посмотреть на сайте «Крошки Картошки»

Сколько: средний счет – 300 рублей
Фото: Instagram / @kroshka_kartoshka_rus
 

Subway

 

Американская сеть давно превратилась в синоним сэндвичей в мире фаст-фуда.

В Subway бутерброды собирают на глазах у клиентов. В булочку кладут любые ингредиенты по желанию, будь то халапеньо или соус терияки. Хотите морепродукты? Выбирайте лосось. Любите хорошее мясо – попробуйте свинину.

Каждый день недели в меню есть особенный сэндвич, который продается по сниженной цене. Можно также попросить добавить какие-нибудь начинки.

Официальный сайт

Адреса и режим работы можно посмотреть на сайте Subway

Сколько: средний счет – 250 рублей
Фото: Instagram / @subwayrussia_official
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    читать далее →

    Где увидеть звезды и раскрыть тайны вселенной: планетарии Петербурга

    Изучайте планеты и фантазируйте, разглядывая красоту бескрайнего космоса. «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие планетарии в Северной столице.

    читать далее →

    Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    29.01.19
    10 лучших направлений для отдыха в феврале
    28.01.19
    Неписаные правила для тех, кто готовит диссертацию
    22.01.19
    Как оставаться в курсе последних событий в стране и мире
    22.01.19
    Преимущества палубной доски
    18.01.19
    Применение поливизора
    18.01.19
    Что такое CFD-контракты и почему их выбирают для торговли
    16.01.19
    Разнообразие планировок однокомнатных квартир
    16.01.19
    Распространенные ошибки при строительстве частного дома

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram