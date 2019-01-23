Уникальные вещи за скромные деньги: пять отличных секонд-хендов Петербурга

Kostrov Store

Винтажный магазин в Василеостровском районе предлагает вещи, большинство из которых нельзя найти в магазинах Петербурга или даже Москвы.

Каждая деталь коллекции отбирается вручную. Цены радуют глаз. Например, джемпер Ralph Lauren можно купить почти за две тысячи рублей.

Kostrov Store работает в свободном режиме. Если вы хотите померить какую-либо вещь или посмотреть ассортимент, то стоит заранее связаться с руководством магазина.

Официальный сайт

Где: проспект КИМа, 5

Когда: свободный режим работы, о времени посещения стоит договариваться заранее

Фото: Instagram / @kostrovstore

«Во!Ва!»

Магазины сети «Во!Ва!» работают как в Петербурге, так и других городах России. Здесь можно купить одежду для взрослых и детей.

В секонд-хендах встречаются не только предметы малоизвестных марок и фирм масс-маркета, но и вещи именитых брендов. Например, на вешалках можно найти одежду Armani, Kenzo или Gucci.

Магазины «Во!Ва!» представлены в большинстве районов Петербурга. Единственное исключение – их нет в центральной части Северной столицы.

Официальный сайт

Когда: с субботы по четверг с 10:00 до 21:00, в пятницу – до 19:00

Фото: Rodor / wikimapia.org

«Планета Секонд-хенд»

Одна из самых старых сетей Петербурга работает почти во всех районах города. Магазины можно найти даже в Петергофе и Пушкине.

Размер скидки здесь зависит от расписания, которое формируется каждый месяц. В определенные дни вещи продают по 50 и даже по 30 рублей.

Однако стоит учитывать, что к моменту самых больших распродаж большинство привлекательных вещей успевают раскупить. Тем не менее различные предложения действуют практически ежедневно.

Официальный сайт

Когда: с 10:00, время окончания работы зависит от магазина

Фото: Instagram / @planetasekondkhend

Christ’s Teeth

Секонд-хенд с необычным названием существует больше пяти лет. Он успел поработать в нескольких креативных пространствах, в том числе в «Этажах».

В ассортименте можно встретить вещи малоизвестных брендов или предметы люксовых марок вроде Maison Margiela. Почти всю одежду продают в отличном или идеальном состоянии.

Официальная страница

Где: Боровая улица, 23

Когда: ежедневно с 13:00 до 21:00

Фото: vk.com/christsteeth

Fatcatshop

В Fatcatshop продают не только одежду, но и украшения и книги. Раньше магазин работал только в интернете, но вскоре получил собственное помещение.

Товары магазина до сих пор публикуются в интернете, поэтому купить их могут не только петербуржцы. Пересылка вещей осуществляется по всему миру.

Официальная страница

Где: Казанская улица, 7

Когда: ежедневно с 13:00 до 20:00

Фото: Instagram / @fatcatstore