Уникальные вещи за скромные деньги: пять отличных секонд-хендов Петербурга

Kostrov Store
Винтажный магазин в Василеостровском районе предлагает вещи, большинство из которых нельзя найти в магазинах Петербурга или даже Москвы.
Каждая деталь коллекции отбирается вручную. Цены радуют глаз. Например, джемпер Ralph Lauren можно купить почти за две тысячи рублей.
Kostrov Store работает в свободном режиме. Если вы хотите померить какую-либо вещь или посмотреть ассортимент, то стоит заранее связаться с руководством магазина.
Где: проспект КИМа, 5
Когда: свободный режим работы, о времени посещения стоит договариваться заранее
Фото: Instagram / @kostrovstore
«Во!Ва!»
Магазины сети «Во!Ва!» работают как в Петербурге, так и других городах России. Здесь можно купить одежду для взрослых и детей.
В секонд-хендах встречаются не только предметы малоизвестных марок и фирм масс-маркета, но и вещи именитых брендов. Например, на вешалках можно найти одежду Armani, Kenzo или Gucci.
Магазины «Во!Ва!» представлены в большинстве районов Петербурга. Единственное исключение – их нет в центральной части Северной столицы.
Когда: с субботы по четверг с 10:00 до 21:00, в пятницу – до 19:00
Фото: Rodor / wikimapia.org
«Планета Секонд-хенд»
Одна из самых старых сетей Петербурга работает почти во всех районах города. Магазины можно найти даже в Петергофе и Пушкине.
Размер скидки здесь зависит от расписания, которое формируется каждый месяц. В определенные дни вещи продают по 50 и даже по 30 рублей.
Однако стоит учитывать, что к моменту самых больших распродаж большинство привлекательных вещей успевают раскупить. Тем не менее различные предложения действуют практически ежедневно.
Когда: с 10:00, время окончания работы зависит от магазина
Фото: Instagram / @planetasekondkhend
Christ’s Teeth
Секонд-хенд с необычным названием существует больше пяти лет. Он успел поработать в нескольких креативных пространствах, в том числе в «Этажах».
В ассортименте можно встретить вещи малоизвестных брендов или предметы люксовых марок вроде Maison Margiela. Почти всю одежду продают в отличном или идеальном состоянии.
Где: Боровая улица, 23
Когда: ежедневно с 13:00 до 21:00
Фото: vk.com/christsteeth
Fatcatshop
В Fatcatshop продают не только одежду, но и украшения и книги. Раньше магазин работал только в интернете, но вскоре получил собственное помещение.
Товары магазина до сих пор публикуются в интернете, поэтому купить их могут не только петербуржцы. Пересылка вещей осуществляется по всему миру.
Где: Казанская улица, 7
Когда: ежедневно с 13:00 до 20:00