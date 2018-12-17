Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

«Коробка с антресоли»
Магазин с необычным названием специализируется на шарах ручной росписи. Здесь есть игрушки, оформленные под новогоднюю тематику и по традиционным русским мотивам.
В коллекции «Коробки с антресоли» есть как отдельные шары, так и наборы. Игрушки отличаются не только формой и видом, но и размером.
Состоятельные клиенты могут приобрести уникальные шары с индивидуальным дизайном. Каждый из них создается в единственном экземпляре. свиньи в честь символа следующего года. Один из самых необычных аксессуаров – винтажные Деды Морозы, которые были популярными в советские времена.
Где: Лиговский проспект, 30; Полюстровский проспект, 84А; улица Коллонтай, 3
Фото: Instagram / @elochnye_shary
«Республика»
Сеть магазинов «Республика» – отличный выбор для тех, кто хочет приобрести все и сразу. Тут продаются украшения, шары, искусственные елки, упаковки и открытки.
В магазине можно найти рождественские венки, звезды или игрушки в виде свиньи. Товары можно подобрать под любой размер кошелька.
При желании здесь посоветуют подарки для близких или друзей, в том числе книги, приставки или другие приятные вещи.
Где: Малая Садовая улица, 3; Невский проспект, 45; Большой проспект П. С., 98
Фото: vk.com/id308483
«Гирляндус»
Как следует из названия, в «Гирляндусе» продаются различные светильники. Также в ассортименте можно найти шарики из ниток.
Гирлянды можно считать универсальными. Они пригодятся не только для Нового года, но и в любой другой сезон.
Создатели магазина вдохновлялись тайскими фонариками. Они отмечают, что качество петербургских товаров превосходит зарубежные товары.
Где: улица Ломанная, 11
Когда: по будням с 12:00 до 20:00
Фото: vk.com/girlyandus
Lavka Woody
Пара дизайнеров из Петербурга создает игрушки и другие приятные мелочи из дерева, натуральной кожи и акрила.
В Lavka Woody можно купить готовые предметы или заказать что-нибудь по индивидуальному дизайну. Здесь особенно любят делать светильники и значки.
Фото: vk.com/lavkawoodyvk
Home Concept
В магазинах Home Concept можно приобрести не только декор, но и искусственные новогодние деревья. Создатели сети отмечают, что любят винтажный стиль, который напоминает о временах, когда «комфорт и дизайн были синонимами».
В Home Concept есть товары в виде свиньи в честь символа следующего года. Один из самых необычных аксессуаров – винтажные Деды Морозы, которые были популярными в советские времена.
Также в магазине можно найти наборы для шампанского, свечи и даже подарки для животных.
Где: Комендантский проспект, 4, 2А; Варшавская улица, 3; Красногвардейская площадь, 3Е