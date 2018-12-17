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Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

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© Фото: pixabay.com

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«Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

«Коробка с антресоли»

 

Магазин с необычным названием специализируется на шарах ручной росписи. Здесь есть игрушки, оформленные под новогоднюю тематику и по традиционным русским мотивам.

В коллекции «Коробки с антресоли» есть как отдельные шары, так и наборы. Игрушки отличаются не только формой и видом, но и размером.

Состоятельные клиенты могут приобрести уникальные шары с индивидуальным дизайном. Каждый из них создается в единственном экземпляре. свиньи в честь символа следующего года. Один из самых необычных аксессуаров – винтажные Деды Морозы, которые были популярными в советские времена.

Официальный сайт

Где: Лиговский проспект, 30; Полюстровский проспект, 84А; улица Коллонтай, 3

Фото: Instagram / @elochnye_shary
 

«Республика»

 

Сеть магазинов «Республика» – отличный выбор для тех, кто хочет приобрести все и сразу. Тут продаются украшения, шары, искусственные елки, упаковки и открытки.

В магазине можно найти рождественские венки, звезды или игрушки в виде свиньи. Товары можно подобрать под любой размер кошелька.

При желании здесь посоветуют подарки для близких или друзей, в том числе книги, приставки или другие приятные вещи.

Официальный сайт

Где: Малая Садовая улица, 3; Невский проспект, 45; Большой проспект П. С., 98

Фото: vk.com/id308483
 

«Гирляндус»

 

Как следует из названия, в «Гирляндусе» продаются различные светильники. Также в ассортименте можно найти шарики из ниток.

Гирлянды можно считать универсальными. Они пригодятся не только для Нового года, но и в любой другой сезон.

Создатели магазина вдохновлялись тайскими фонариками. Они отмечают, что качество петербургских товаров превосходит зарубежные товары.

Официальный сайт

Где: улица Ломанная, 11

Когда: по будням с 12:00 до 20:00

Фото: vk.com/girlyandus
 

Lavka Woody

 

Пара дизайнеров из Петербурга создает игрушки и другие приятные мелочи из дерева, натуральной кожи и акрила.

В Lavka Woody можно купить готовые предметы или заказать что-нибудь по индивидуальному дизайну. Здесь особенно любят делать светильники и значки.

Официальная страница

Фото: vk.com/lavkawoodyvk
 

Home Concept

 

В магазинах Home Concept можно приобрести не только декор, но и искусственные новогодние деревья. Создатели сети отмечают, что любят винтажный стиль, который напоминает о временах, когда «комфорт и дизайн были синонимами».

В Home Concept есть товары в виде свиньи в честь символа следующего года. Один из самых необычных аксессуаров – винтажные Деды Морозы, которые были популярными в советские времена.

Также в магазине можно найти наборы для шампанского, свечи и даже подарки для животных.

Официальный сайт

Где: Комендантский проспект, 4, 2А; Варшавская улица, 3; Красногвардейская площадь, 3Е
Фото: Instagram / @homeconceptru
 

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