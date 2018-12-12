Топ-5 блинных мест Петербурга

«Царь»

Интерьер и меню ресторана на Садовой отсылает к царской культуре. В залах можно встретить антиквариат, а на столах – блюда, созданные по традициям прошлого.

С оладьями в «Царе» подают икру, сметану и ржаные тосты. Также есть блины с творогом и клубничным джемом или с мясом.

Одно из фирменных блюд ресторана – котлета по-киевски с жареным картофелем и грибным соусом. В меню можно увидеть винегрет с балтийской килькой и даже пельмени с камчатским крабом.

Официальный сайт

Где: Садовая улица, 12

Когда: ежедневно с 12:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 1600 рублей

Фото: vk.com/tsar

«Щелкунчик»

В «Щелкунчике» можно заказать блинчики на завтрак или в другое время. Утром здесь подают оладушки с изюмом и другие виды блюда.

Любители сладкого могут взять блин с яблоком и клюквой, а для более сытного приема пищи пригодится начинка в виде куриного мяса или сыра и ветчины.

Меню «Щелкунчика» не ограничивается блинами и другой едой. При кафе работает пивоварня, которая производит светлый пшеничный сорт и светлый ячменный.

Официальный сайт

Где: Лиговский проспект, 10/118

Когда: ежедневно с 08:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 350 рублей

Фото: vk.com/schelkunchikspb

«Кококо»

В ресторане возле Исаакиевского собора предлагают традиционные блюда русской кухни под необычным углом. Кулебяку готовят с мясом кролика, а рассольник – с куриными сердечками и желе из рассола.

Блины здесь подают с заварным кремом, жареным маком или малиновой пастилой. Изделия из теста входят в утреннее меню, которое доступно в первую половину дня.

Официальный сайт

Где: Вознесенский проспект, 6

Когда: с понедельника по пятницу с 07:00 до 01:00, перерыв с 11:00 до 14:00; в пятницу с субботу с 07:00 до 01:00, перерыв с 12:00 до 14:00

Сколько: средний счет – 2000 рублей

Фото: Instagram / @alinamilkyway, @spoonguide

«Русские блины»

Заведение в районе «Чернышевской» работает с советских времен. Меню за несколько десятилетий почти не поменялось.

Любителей блинов порадуют начинки – селедочный фарш, мед, брынза, шоколад и другие варианты. Цены в «Русских блинах» ниже, чем у более раскрученных конкурентов.

Перекусить можно и блинными пирогами. Такой вариант хорошо подходит для обеда в компании друзей.

Где: Гагаринская улица, 13

Когда: с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00

Сколько: средний счет – 250 рублей

Фото: Даниил Тристан / The Village

«Русская рюмочная №1»

Ресторан на Конногвардейском бульваре открыт при Музее водки, расположенном по соседству.

В «Русской рюмочной №1» воссоздана обстановка заведений конца XIX века. Роскошные интерьеры необычно сочетаются с классическими закусками.

Гости могут попробовать сладкие блины с липовым медом или яблочным повидлом, либо взять вариант с икрой. Фирменной закуской здесь считается историческое блюдо – запеченный костный мозг на гренках с костромской черной солью.

Официальный сайт

Где: Конногвардейский бульвар, 4

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 2000 рублей

Фото: Instagram / @russianvodkaroom1