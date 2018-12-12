Топ-5 блинных мест Петербурга

«Царь»
Интерьер и меню ресторана на Садовой отсылает к царской культуре. В залах можно встретить антиквариат, а на столах – блюда, созданные по традициям прошлого.
С оладьями в «Царе» подают икру, сметану и ржаные тосты. Также есть блины с творогом и клубничным джемом или с мясом.
Одно из фирменных блюд ресторана – котлета по-киевски с жареным картофелем и грибным соусом. В меню можно увидеть винегрет с балтийской килькой и даже пельмени с камчатским крабом.
Где: Садовая улица, 12
Когда: ежедневно с 12:00 до 01:00
Сколько: средний счет – 1600 рублей
Фото: vk.com/tsar
«Щелкунчик»
В «Щелкунчике» можно заказать блинчики на завтрак или в другое время. Утром здесь подают оладушки с изюмом и другие виды блюда.
Любители сладкого могут взять блин с яблоком и клюквой, а для более сытного приема пищи пригодится начинка в виде куриного мяса или сыра и ветчины.
Меню «Щелкунчика» не ограничивается блинами и другой едой. При кафе работает пивоварня, которая производит светлый пшеничный сорт и светлый ячменный.
Где: Лиговский проспект, 10/118
Когда: ежедневно с 08:00 до 23:00
Сколько: средний счет – 350 рублей
Фото: vk.com/schelkunchikspb
«Кококо»
В ресторане возле Исаакиевского собора предлагают традиционные блюда русской кухни под необычным углом. Кулебяку готовят с мясом кролика, а рассольник – с куриными сердечками и желе из рассола.
Блины здесь подают с заварным кремом, жареным маком или малиновой пастилой. Изделия из теста входят в утреннее меню, которое доступно в первую половину дня.
Где: Вознесенский проспект, 6
Когда: с понедельника по пятницу с 07:00 до 01:00, перерыв с 11:00 до 14:00; в пятницу с субботу с 07:00 до 01:00, перерыв с 12:00 до 14:00
Сколько: средний счет – 2000 рублей
Фото: Instagram / @alinamilkyway, @spoonguide
«Русские блины»
Заведение в районе «Чернышевской» работает с советских времен. Меню за несколько десятилетий почти не поменялось.
Любителей блинов порадуют начинки – селедочный фарш, мед, брынза, шоколад и другие варианты. Цены в «Русских блинах» ниже, чем у более раскрученных конкурентов.
Перекусить можно и блинными пирогами. Такой вариант хорошо подходит для обеда в компании друзей.
Где: Гагаринская улица, 13
Когда: с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00
Сколько: средний счет – 250 рублей
Фото: Даниил Тристан / The Village
«Русская рюмочная №1»
Ресторан на Конногвардейском бульваре открыт при Музее водки, расположенном по соседству.
В «Русской рюмочной №1» воссоздана обстановка заведений конца XIX века. Роскошные интерьеры необычно сочетаются с классическими закусками.
Гости могут попробовать сладкие блины с липовым медом или яблочным повидлом, либо взять вариант с икрой. Фирменной закуской здесь считается историческое блюдо – запеченный костный мозг на гренках с костромской черной солью.
Где: Конногвардейский бульвар, 4
Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00
Сколько: средний счет – 2000 рублей