Где в Петербурге согреться горячим шоколадом и какао

«Зингеръ»
Главная особенность «Зингеръ» – вид из окна. Посетители могут полюбоваться Казанским собором, а по вечерам – огнями Невского проспекта.
Здесь готовят классический горячий шоколад, а также версии со взбитыми сливками, ванильным мороженым и даже перцем чили. Не обошлось и без традиционного какао.
В кафе стоит пойти как для легкого перекуса, так и для полноценного обеда. В меню можно найти супы, салаты и горячие блюда.
Где: Невский проспект, 28
Когда: ежедневно с 09:00 до 23:00
Сколько: средний счет – 1000 рублей
Фото: Instagram / @ms.dmitrievskaia
«Латтерия»
Небольшое кафе на улице Маяковского оформлено в скандинавском стиле. Его главное украшение – декоративный камин.
Скрасить пасмурный вечер поможет какао с зефиром или горячий шоколад Утром можно заказать завтрак с гранолой или омлетом.
Любителям сладкого стоит обратить внимание на десерты. В «Латтерии» предлагают торты, безе и домашнее печенье.
Где: улица Маяковского, 16
Когда: с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00
Сколько: средний счет – 500 рублей
Фото: Instagram / @latteriaspb, @lizzy_tref
Hugs
Название кафе в переводе с английского переводится как «обнимашки». Это характеризует атмосферу заведения, где стараются создать дружескую и домашнюю обстановку.
В Hugs готовят горячий шоколад и какао. Фирменный напиток – Hugs-Coffee, который подается в банке с сиропом, соленой карамелью и маршмэллоу.
В пятницу и субботу вечером здесь звучит живая музыка. При желании можно самому сесть за антикварное пианино.
Где: набережная канала Грибоедова, 38
Когда: с понедельника по четверг с 11:00 до 23:00, в пятницу с 11:00 до 02:00, в субботу с 12:00 до 02:00, в воскресенье с 12:00 до 23:00
Сколько: средний счет – 700 рублей
Фото: vk.com/alyurich
Babe’s Bakery
Пекарня Babe's Bakery привлекает не только едой, но и внешним видом. Интерьеры и капкейки пастельных тонов точно понравятся любителям Instagram и других социальных сетей.
В Babe's Bakery можно попробовать банановый какао, кофе, приготовленный в аэропрессе, или необычный пирог. Всю выпечку готовят на кухне пекарни.
Где: улица Марата, 30
Когда: с понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00
Сколько: средний счет – 500 рублей
Фото: Instagram / @_babes_bakery_
«ТЧК»
Микрокофейня на Петроградской стороне находится в небольшом домике неподалеку от станции метро «Горьковская». Здесь можно провести уютный вечер с вкусными напитками.
В меню «ТЧК» есть бельгийское какао, шоколад с зефиром и кофе. В качестве еды в кофейне предлагают круассаны с разной начинкой, которые пекут по утрам, гранолу или пироги.
При заведении работает школа «Твоя чашка кофе». В ней проводят лекции, курсы и мастер-классы по приготовлению кофе.
Где: улица Мира, 11
Когда: по будням с 08:30 до 21:00, по выходным с 10:00 до 21:00
Сколько: средний счет – 600 рублей