Где в Петербурге согреться горячим шоколадом и какао

«Зингеръ»

Главная особенность «Зингеръ» – вид из окна. Посетители могут полюбоваться Казанским собором, а по вечерам – огнями Невского проспекта.

Здесь готовят классический горячий шоколад, а также версии со взбитыми сливками, ванильным мороженым и даже перцем чили. Не обошлось и без традиционного какао.

В кафе стоит пойти как для легкого перекуса, так и для полноценного обеда. В меню можно найти супы, салаты и горячие блюда.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 28

Когда: ежедневно с 09:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей

Фото: Instagram / @ms.dmitrievskaia

«Латтерия»

Небольшое кафе на улице Маяковского оформлено в скандинавском стиле. Его главное украшение – декоративный камин.

Скрасить пасмурный вечер поможет какао с зефиром или горячий шоколад Утром можно заказать завтрак с гранолой или омлетом.

Любителям сладкого стоит обратить внимание на десерты. В «Латтерии» предлагают торты, безе и домашнее печенье.

Официальная страница

Где: улица Маяковского, 16

Когда: с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00

Сколько: средний счет – 500 рублей

Фото: Instagram / @latteriaspb, @lizzy_tref

Hugs

Название кафе в переводе с английского переводится как «обнимашки». Это характеризует атмосферу заведения, где стараются создать дружескую и домашнюю обстановку.

В Hugs готовят горячий шоколад и какао. Фирменный напиток – Hugs-Coffee, который подается в банке с сиропом, соленой карамелью и маршмэллоу.

В пятницу и субботу вечером здесь звучит живая музыка. При желании можно самому сесть за антикварное пианино.

Официальная страница

Где: набережная канала Грибоедова, 38

Когда: с понедельника по четверг с 11:00 до 23:00, в пятницу с 11:00 до 02:00, в субботу с 12:00 до 02:00, в воскресенье с 12:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: vk.com/alyurich

Babe’s Bakery

Пекарня Babe's Bakery привлекает не только едой, но и внешним видом. Интерьеры и капкейки пастельных тонов точно понравятся любителям Instagram и других социальных сетей.

В Babe's Bakery можно попробовать банановый какао, кофе, приготовленный в аэропрессе, или необычный пирог. Всю выпечку готовят на кухне пекарни.

Официальная страница

Где: улица Марата, 30

Когда: с понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00

Сколько: средний счет – 500 рублей

Фото: Instagram / @_babes_bakery_

«ТЧК»

Микрокофейня на Петроградской стороне находится в небольшом домике неподалеку от станции метро «Горьковская». Здесь можно провести уютный вечер с вкусными напитками.

В меню «ТЧК» есть бельгийское какао, шоколад с зефиром и кофе. В качестве еды в кофейне предлагают круассаны с разной начинкой, которые пекут по утрам, гранолу или пироги.

При заведении работает школа «Твоя чашка кофе». В ней проводят лекции, курсы и мастер-классы по приготовлению кофе.

Официальная страница

Где: улица Мира, 11

Когда: по будням с 08:30 до 21:00, по выходным с 10:00 до 21:00

Сколько: средний счет – 600 рублей

Фото: Instagram / @dimaprst, @olga_shamatulskaya