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В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

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© Фото: Instagram / @lsdivo

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

Музей специй

 

Музей на Васильевском острове существует всего лишь три года, а также он первый в России, посвященный специям.

Во время экскурсий посетители могут трогать и даже нюхать экспонаты. Сотрудники музея дадут советы, чтобы запах того или иного продукта раскрылся в полной мере.

Гости также могут узнать рецепты блюд и секреты использования приправ. Здесь проводят мастер-классы с участием профессионалов.

После экскурсии можно перекусить в местной кофейне. При желании стоит заглянуть в лавку и приобрести специи.

Официальная страница

Где: Большой проспект В. О., 6

Когда: ежедневно с 11:00 до 21:00

Сколько: взрослый билет – 300 рублей, льготный – 200 рублей

Фото: vk.com/ko_mixalych
 

Музей водки

 

На Конногвардейском бульваре рассказывают об истории водки от времен первых крепких напитков на Руси до наших дней.

Музей разделен на несколько зон, в каждом из них можно увидеть посуду, документы и другие артефакты. Весь маршрут называется «Большой водочный путь».

Экскурсия заканчивается дегустацией знаменитого напитка. Она проходит в классических условиях – высокий стол, за которым нужно стоить, граненые рюмки и традиционные закуски.

Официальный сайт

Где: Конногвардейский бульвар, 4

Когда: ежедневно с 12:00 до 19:00

Сколько: осмотр экспозиции и дегустация – 450 рублей
Фото: Instagram / @russianvodkaroom1
 

Музей истории пивоварения

 

Музей работает при бывшем заводе Степана Разина, одном из старейших в России. Его коллекция насчитывает несколько сотен экспонатов.

Среди довольно привычных вещей встречаются необычные предметы. Например, можно увидеть макет пивоварни из Древнего Египта или даже икону Святого Николая, который считается покровителем пивоварения. 

Попасть в музей можно бесплатно по предварительной заявке. Для этого нужно позвонить по номеру +7(911)708-39-08. Чтобы пройти в музей, нужно взять с собой паспорт.

Официальный сайт

Где: улица Степана Разина, 9-11

Фото: yarvu.livejournal.com
 

Музей хлеба

 

Музей, который работает в Калининском районе, существует 30 лет. В нем представлена история появления хлеба и показан процесс его производства.

Важная часть экспозиции посвящена тяжелым периодам в истории России, в том числе мировым войнам и революциям. В музее выставлен кусок хлеба, который испекли по изобретенной в блокадном Ленинграде рецептуре.

На территории комплекса проводятся интерактивные выставки и работает реконструированная советская булочная.

Официальный сайт

Где: улица Михайлова, 2

Когда: со вторника по субботу с 10:00 до 18:00

Сколько: взрослый билет – 150 рублей, льготный – 100 рублей, дошкольники от трех лет – 50 рублей
Фото: Instagram / @zippperr, @elle_2723
 

Музей кофе

 

Музей, посвященный одному из самых известных напитков в мире, находится в центре Петербурга рядом с Невой.

В экспозиции собраны не только зерна кофе, но и другие связанные с ним предметы. Во время экскурсии можно увидеть старую и современную посуду, плакаты, книги и другие вещи с историей.

Конечно, визит в такой музей не может ограничиваться знакомством с процессом приготовления кофе. На втором этаже можно попробовать разные виды напитка, посетить дегустации, мастер-классы и другие мероприятия.

Официальный сайт

Где: Воскресенская набережная, 14

Когда: ежедневно с 11:00 до 20:00

Сколько: взрослый билет – 300 рублей, льготный – 250 рублей
Фото: Instagram / @skywriter912, @natalia.petrova
 

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