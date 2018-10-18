Топ-10 петербургских фотографов в Instagram

Евгений Александрович

Евгений снимает Петербург в разных его проявлениях, а также проводит экскурсии по крышам Северной столицы. Иногда в его блоге появляются снимки пригородов и фото, сделанные в Ленинградской области.

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Количество подписчиков: больше 11 тыс. человек

Фото: Instagram / @nau_spb

Арслан Невляев

В Instagram-аккаунте Арслана появляются не только панорамы Петербурга, но и других городов. Тем не менее предпочтение он отдает Северной столице.

Невляев часто публикует кадры, сделанные на петербургских крышах. Пейзажи города на Неве чередуются со снимками людей, архитектуры и природы.

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Количество подписчиков: больше 94 тыс. человек

Фото: Instagram / @arsnevl

Илья Бронский

Илья известен как Instagram-фотограф и создатель коммуникационного агентства «Бюро». В своем блоге он показывает Петербург и другие города с необычного ракурса. Периодически посты посвящены рабочим моментам и другим темам.

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Количество подписчиков: больше 71 тыс. человек

Фото: Instagram / @idbronskiy

Виталий Карпович

Снимки Виталия набрали большую популярность в интернете благодаря своей уникальной манере. Он фотографирует Северную столицу с помощью квадрокоптера, что позволяет по-новому взглянуть на классические панорамы города.

Карпович в своих кадрах уделяет большое внимание цвету. По его словам, у него богатый опыт работы с материалом разного типа, который приходилось красить под разные задачи.

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Количество подписчиков: больше 39 тыс. человек

Фото: Instagram / @vitaliy.karpovich

Павел Демичев

В своем Instagram Павел называет себя «личным фотографом Петербурга». Тем не менее в его блоге встречаются снимки из Москвы.

Демичев не только фотографирует Северную столицу для социальных сетей, он профессионально снимает портреты и мероприятия.

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Количество подписчиков: больше 4 тыс. человек

Фото: Instagram / @paveldemichev

Иван Смелов

Петербуржец Смелов снимает город на Неве для души и по работе. Он состоит в Творческом союзе работников культуры, не раз становился обладателем наград отечественных и зарубежных конкурсов.

Иван специализируется на съемке архитектуры и городских видов. В прошло он успел поработать с главным архитектором Петербурга Владимиром Григорьевым.

Страница в Instagram

Количество подписчиков: больше 99 тыс. человек

Фото: Instagram / @smelov.photo

Виктор Балагер

Согласно информации с официального сайта Виктора, он француз, который живет в Петербурге. Балагер любит снимать силуэты горожан и знаменитых сооружений Северной столицы. Один из проектов Виктора посвящен хранителям Эрмитажа.

Страница в Instagram

Количество подписчиков: больше 4 тыс. человек

Фото: Instagram / @viktor_balaguer

Андрей Михайлов

Андрей занимается фотосессиями, а также съемкой видов Петербурга. В его Instagram собраны снимки самых известных улиц и сооружений города.

Страница в Instagram

Количество подписчиков: больше 30 тыс. человек

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Денис Прокопьев

Денис профессионально занимается съемками свадеб, корпоративов и других мероприятий. Фотографии для личного блога он называет «повестью, написанной через призму объектива».

Страница в Instagram

Количество подписчиков: больше 2 тыс. человек

Фото: Instagram / @deniskaoi

Михаил Зефиров

Михаил известен как тренер личностного роста. Он проводит семинары и ведет проект, посвященный основам «гармоничной и полноценной жизни мужчины». В подписях к своим снимкам Зефиров нередко рассуждает о вечном.

Страница в Instagram

Количество подписчиков: больше 20 тыс. человек

Фото: Instagram / @zefirovm

У «Санкт-Петербург.ру» тоже есть аккаунт в Instagram. В нем появляются лучшие фотографии Северной столицы, сделанные жителями и гостями самого прекрасного города на свете.