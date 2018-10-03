«Озорной гуляка»: места Есенина в Петербурге

Книжная лавка писателей

Есенин попал в магазин на Невском вскоре после прибытия в Петроград. Он хотел узнать адрес дома, где жил Александр Блок. Знаменитый поэт был кумиром начинающего автора.

Прохожие не смогли помочь Есенину, поэтому он направился в магазин «сразу за Аничковым мостом». Там ему подсказали адрес Блока, знакомство с которым помогло будущей карьере поэта.

Где: Невский проспект, 66

Фото: svetconsult.ru

Квартира Блока

В квартире в историческом районе Коломна 19-летний Есенин познакомился с Блоком. Он прочитал ему несколько своих произведений.

Блок назвал своего нового знакомого «талантливым крестьянским поэтом-самородком». Он дал Есенину рекомендательные письма, одно из которых было к Сергею Городецкому. Литературный деятель помог попасть в мир петроградских журналов.

Где: улица Декабристов, 57

Фото: vk.com/a_blok_museum

Редакция «Голоса жизни»

Поэт нередко заходил в здание на Лиговском проспекте, где находилась редакция еженедельника «Голос жизни». В нем в 1915 году были опубликованы первые стихотворения Есенина.

В частности, в еженедельнике напечатали «Темна ноченька, не спится...», «В хате» и «по дороге идут богомолки».

Помимо Есенина, в «Голосе жизни» публиковались Александр Блок, Ольга Форш, Сергей Городецкий и другие авторы.

Где: Лиговский проспект, 114

Фото: скриншот Google Street View

Квартира Есенина

Единственная семейная квартира Сергея Александровича находилась на Литейном проспекте. Здесь поэт поселился с супругой Зинаидой Райх осенью 1917 года. Пара занимала две комнаты.

В настоящее время на доме висит мемориальная табличка. Ее установили в 1971 году.

Где: Литейный проспект, 33

Фото: скриншот Google Street View

Концертный зал Лассаля

В большом зале здания Городской думы в 1924 году состоялось триумфальное выступление Есенина. Горожан о нем он предупредил с помощью афиш, которые были расклеены по Северной столице.

Сначала публика неоднозначно восприняла Есенина. Тем не менее выступление прошло успешно – слушатели долго аплодировали.

Где: Думская улица, 1-3

Фото: Игорь Чирков / rasfokus.ru

«Англетер»

Гостиница, которая выходит на Исаакиевскую площадь, стала последним местом обитания поэта. Тело Есенина нашли в одном из номеров отеля 28 декабря 1925 года.

Согласно общепринятой версии, он покончил с собой после продолжительной депрессии. Есть также предположения, что поэта убили. Теории до сих пор не нашли официального подтверждения.

Где: Малая Морская улица, 24

Фото: Instagram / @avapuha, @annaantipova

Таврический сад

К 100-летию со дня рождения Есенина в Таврическом саду установили памятник поэту. Монумент открыли 3 декабря 1995 года.

Автором трехметровой скульптуры из белого карельского мрамора стал Альберт Чаркин. Он также известен как создатель бюста Петра I на Московском вокзале и бюста Валерия Чкалова у павильона станции метро «Чкаловская».

В 2013 году Чаркин также сделал памятник поэту на улице Есенина в Выборгском районе.

Фото: parkseason.ru